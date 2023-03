Drie maanden na de cyberaanval houden digitale problemen in Antwerpen aan: ‘Ik mag over een halfjaar langskomen met mijn papieren’

Zondagnacht zal het exact drie maanden geleden zijn dat de stad Antwerpen gehackt werd. Toch is lang niet alle hinder weggewerkt. Voor containerparken en parkeervergunningen houden de problemen aan. En wie van het buitenland naar Antwerpen wil verhuizen, heeft beter veel geduld.

“Iets fout of onduidelijk op deze pagina? Onze online systemen ondervinden last door de cyberaanval. Lees meer.” Deze boodschap staat in een hyperlink onderaan op de pagina van het Antwerpse e-loket (dat voor alle duidelijkheid werkt). Maar wie op de hyperlink klikt, ziet opnieuw dezelfde pagina laden met de boodschap dat ‘het gevraagde formulier niet beschikbaar is’.

Om maar te zeggen: lang niet alles op de website van de stad Antwerpen loopt zoals het zou moeten na de hacking van zo’n 500 gigabyte aan gegevens door het hackerscollectief Play op 6 december. Antwerpen ging meteen in een digitale lockdown om erger te voorkomen. Later moest de IT-partner Digipolis niet alleen alles opnieuw opstarten. Hij moest ook alle bestanden controleren op malware en alles overzetten naar een nieuwe, veilige omgeving.

Lang niet alles op de website van de stad Antwerpen loopt zoals het zou moeten na de cyberaanval. Beeld Tim Dirven

Daardoor waren heel wat online diensten een tijdlang niet bereikbaar. De stad gaf zichzelf tot eind januari om de grootste hinder weg te werken. Bijna een maand later is het grootste deel van de online diensten inderdaad opnieuw beschikbaar. Maar sommige problemen blijken hardnekkig te zijn.

Zo is het nog altijd niet mogelijk om een afspraak te maken bij het containerpark. Ook blijven er problemen bestaan met het opladen van de A-kaart voor de zogenaamde sorteerstraatjes, waar inwoners huisvuil kwijt kunnen. Aan de loketten van de stad – waar iedereen nu weer online een afspraak kan maken – kan zo goed als alles opnieuw aangevraagd worden, behalve parkeervergunningen, bewonerskaarten en het aanmaken, opladen of blokkeren van een A-kaart.

Vertragingen

De kous is niet af met het opnieuw beschikbaar maken van alle online diensten, zo blijkt. Heel wat diensten hebben fikse vertragingen opgelopen omdat ze een tijdje uit de lucht waren. Neem nu de loketten van de stad. Daar zijn gemiddeld 10.000 afspraken per week. Die haal je niet in een handomdraai in. Voor aanvragen voor adreswijzingen bijvoorbeeld kon de stad volgens de laatste update op 13 februari pas aan de slag met dossiers van 19 januari.

Vooral aan het loket migratie leidt de situatie tot zeer lange wachttijden. Dat is de plek waar buitenlanders die naar de Scheldestad verhuizen hun verblijfsvergunning kunnen aanvragen of verlengen. Migratiedossiers zijn sowieso complex: zo is het vaak vereist dat de aanvrager fysiek aanwezig is. Bovendien hadden corona, de verblijfsvergunningaanvragen én -verlengingen van Oekraïense vluchtelingen al een grote achterstand met zich meegebracht. Die is alleen groter geworden door de hacking: de dienst Migratie kon een tijdlang zelfs niet aan alle ingediende dossiers.

Oktober

“Ik heb mijn verhuizing naar Antwerpen nu geregistreerd”, zegt Anna*, die volgend weekend uit Nederland naar de Scheldestad verhuist. “Na telefonisch contact hoorde ik dat het loket momenteel aanvragen voor een verblijfsvergunning van oktober behandelt. Mijn aanvraag wordt dus in de wacht geplaatst. Pas over vijf tot zes maanden verwacht ik een uitnodiging om een afspraak te maken om langs te komen met mijn papieren.”

Het probleem is dat Anna zich in Nederland wel moet uitschrijven op haar huidige verblijfsplaats en dus eigenlijk geen officieel adres zal hebben. “Ik zweef tot die tijd dus eigenlijk in limbo”, zegt ze. Dat heeft ook praktische gevolgen. Zonder verblijfsvergunning geen rijksregisternummer, bewonerskaart of (volledige) aansluiting bij een mutualiteit.

‘We maken de komende weken werk van een plan om de achterstanden zo snel mogelijk weg te werken’, zegt schepen Nabila Ait Daoud (N-VA). Beeld Tessa Kraan

“Bestaat er voor deze mensen een oplossing? Ik vrees van niet”, zegt bevoegd schepen van Loketten Nabilla Ait Daoud (N-VA). “We kunnen enkel om begrip vragen. We weten dat dit erg vervelend is, zowel voor de klanten aan het loket als voor onze medewerkers. We maken de komende weken werk van een plan om de achterstanden zo snel mogelijk weg te werken.”

Bouwvergunningen

Ook voor bouwvergunningen is er intussen achterstand. VTM Nieuws berichtte op 10 februari dat er zo’n 900 dossiers op de plank liggen: 500 die er al lagen voor de cyberaanval en 400 die er sindsdien bijkwamen. Tussen die dossiers zit ook dat van Guy* en zijn partner. Zij dienden vlak na de hacking een bouwvergunning in voor een bijbouw aan hun nieuwe huis. “Normaal duurt het twee tot drie weken eer je weet of het dossier ontvankelijk is of niet”, zegt Guy. “We hebben dat pas twee tot drie weken geleden gekregen.”

Nu is het nog wachten op het finale verdict. Omdat er sprake is van overmacht kreeg Antwerpen per dossier 90 extra dagen behandelingstijd. Daardoor weet Guy dat de uiterste datum waarop hij een beslissing mag verwachten 28 juli zal zijn – mogelijk dus pal in het bouwverlof. Hadden ze initieel gehoopt om tegen de zomer te kunnen verhuizen, verschuift die planning nu naar het najaar.

“Concreet betekent dit dat we nog langer zullen moeten wachten vooraleer we kunnen beginnen met verbouwen”, zegt Guy. “En dat we nog langer huur zullen moeten betalen voor het huurhuis waar we nu wonen én de aflossing van onze lening. Fijn, als je in de krant leest dat de bouwprijzen de komende tijd nog zullen stijgen.”

*Anna en Guy zijn fictieve namen. Echte identiteit bij de redactie bekend.