Drie keer meer Russische schepen varen onder andere vlag: ‘Mogelijk om sancties te omzeilen’

Wat is er gebeurd?

In maart waren er zeker achttien schepen die hun Russische vlag (en registratie) verwisselden voor een vlag van de Marshalleilanden of de Caribische eilandstaat St. Kitts en Nevis. Dat meldt het adviesbureau Windward, dat kunstmatige intelligentie gebruikt om de maritieme industrie te volgen, tegenover Bloomberg. Dat is driemaal zoveel als gemiddeld bij Russische schepen en het is ook de eerste keer dat het er meer dan tien in een maand zijn.

Windward benadrukt dat omvlaggen geen ongewoon fenomeen is in de scheepsvaart. Als een bedrijf zijn activiteiten verplaatst naar een ander deel van de wereld, wordt ook de registratie veranderd. Maar het hoge aantal gewijzigde vlaggen bij Russische schepen in maart wijst er volgens het Israëlische bureau mogelijk wel op dat ze sancties van het Westen proberen te omzeilen.

Welke sancties?

Verschillende landen, zoals de VS, het VK en Canada, laten geen Russische schepen meer toe, en vorige maand kondigden de VS een invoerverbod aan op olie uit Rusland. Ook verschillende Duitse en Nederlandse havens weigeren Russische ladingen. Bovendien ligt er in de landen zonder verbod wel nog steeds een stigma op handel met schepen uit Rusland.

In onze eigen havens zijn Russische schepen nog niet verbannen, maar de Belgische douane controleerde sinds de afkondiging van de sancties wel al 23.191 containers. In drie ervan werden luxegoederen ­ge­vonden waarvan de handel een inbreuk vormde op de sancties.

Wat wordt er nog gebruikt om de sancties vermijden?

CNN berichtte vorige week al dat Russische schepen, zeker olietankers en superjachten, steeds vaker van de radar verdwijnen. Die dark activity, waarbij de transponders van schepen urenlang worden uitgeschakeld, is volgens internationale maritieme regelgeving verboden en wordt doorgaans gebruikt om sancties te ontduiken.

Ook toen was het Windward dat de stijging waarnam. Zo waren er in de week van 12 maart drieëndertig voorvallen van dark activity door Russische olie-chemische en olieproductentankers. Volgens het adviesbureau gaat het om zes keer zoveel gevallen als voor de oorlog in Oekraïne. “De Russische vloot begint zijn verblijfplaats en export te verbergen”, zei Windward-CEO Ami Daniel daarover.