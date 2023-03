Drie kandidaten strijden om het Schotse leiderschap, met onafhankelijkheid als gemeenschappelijk doel

Vanaf maandag stemmen de leden van de Scottish National Party voor een opvolger van partijleider en premier Nicola Sturgeon. De keuze is tussen drie kandidaten van divers pluimage, met een gezamenlijk doel: een zelfstandig Schotland.

Jarenlang heeft de Scottish National Party (SNP) zich weten te profileren als een eensgezinde partij, maar het aanstaande vertrek van Nicola Sturgeon heeft ervoor gezorgd dat de scheidslijnen van de nationalistische beweging aan het licht komen.

Achter het unificerende verlangen naar onafhankelijkheid gaat een brede coalitie schuil. De SNP kan in de steden rekenen op de steun van jonge, progressieve kiezers, maar in de Hooglanden bestaat de achterban goeddeels uit sociaal-conservatieve leden. De drie kandidaten voor het leiderschap weerspiegelen dat onderscheid.

Wie de ruim honderdduizend leden van deze partij ook kiezen, de onafhankelijkheidsbeweging gaat woelige tijden tegemoet, zeker nu het verlangen naar een eigen staat onder de Schotse bevolking tanende lijkt te zijn. Op 27 maart zal de partij de nieuwe leider presenteren.

Kate Forbes, de sociaal-conservatieve accountant

Als rijzende ster binnen de partij was de 32-jarige minister van Financiën Kate Forbes aanvankelijk favoriet in de leiderschapsrace. Maar een interview maakte een abrupt einde aan deze favorietenrol. Was ze, zo verklaarde ze, ten tijde van de stemming over het homohuwelijk een volksvertegenwoordiger geweest, dan zou ze niet voor hebben gestemd.

Ook zou ze eind vorig jaar tegen nieuwe transgenderwetgeving hebben gestemd, ware het niet dat ze met zwangerschapsverlof was. Door deze openbaringen kwam de nadruk te liggen op haar lidmaatschap van de Free Church of Scotland, een evangelisch-calvinistische denominatie die vergelijkbaar is met de gereformeerde kerken in Nederland.

Forbes, geboren in het Noord-Schotse Dingwall en getogen in India, waar haar vader werkzaam was, verloor meteen de steun van kopstukken binnen de partij. De Groenen, die in een coalitie met de SNP zitten, uitten hun zorgen over haar sociaal-conservatieve ideeën. Tijdens een van de debatten heeft ze het beleid van Sturgeon omschreven als matig. Tevens beweerde Forbes, een accountant, dat haar partij eerst een goed economisch plan moet hebben alvorens te zullen pleiten voor een nieuw onafhankelijkheidsreferendum.

Ze heeft een hechte band met de Schotse cultuur en geschiedenis, wat duidelijk werd toen ze haar collega-parlementariërs in het voorjaar van 2018 trakteerde op een toespraak in het Gaelic.

Humza Yousaf, het progressieve partijdier

De 37 jaar oude Glaswegian van Pakistaanse komaf Humza Yousaf is de lieveling van het partijkader. Zo geniet hij als continuïteitskandidaat de steun van de scheidende Sturgeon, en van partijcoryfee Angus Robertson. Voor de SNP zou het leiderschap van Yousaf het bewijs zijn van het internationaal georiënteerde en multiculturele nationalisme dat de partij voorstaat. Na de eerste moslim te zijn geweest die een Schotse kabinetspost bekleedde, is de verwachting dat Yousaf deze primeur zal herhalen als eerste minister.

Deze privaat geschoolde zoon van een accountant presenteert zich als de progressiefste van alle kandidaten, maar er zijn vraagtekens gezet bij de ware aard van zijn overtuigingen. Zo was Yousaf negen jaar geleden afwezig bij de eindstemming over de legalisering van het homohuwelijk. Hij had een andere afspraak, maar volgens oud-minister van Volksgezondheid Alex Neil was deze afspraak, na druk vanuit de moslimgemeenschap, bewust in zijn agenda gezet.

Aan bestuurservaring heeft Yousaf geen gebrek. Hij is minister van Justitie geweest, in een tijd waarin hij nieuwe anti-haatwetgeving introduceerde die ook het beledigen van bevolkingsgroepen binnenshuis, in besloten kring, strafbaar stelde. Afgelopen twee jaar leidde hij het departement Volksgezondheid. Dat is een zware taak gebleken, gezien de penibele staat van de Schotse zorg.

Ash Regan, de genderkritische anti-Sturgeon

“Ik heb de hervormingen van de genderwetgeving lange tijd nauwkeurig bestudeerd. En ik ben tot de conclusie gekomen dat mijn geweten me niet toestaat om met de regering te stemmen.” Met deze woorden diende Ash Regan eind oktober haar ontslag in als minister van Veiligheid in de Gemeenschap.

De 49-jarige afgevaardigde van Oost-Edinburgh was het duidelijk niet eens met de plannen van haar partij om het officieel aannemen van een andere gender makkelijker te maken; dit uit vrees dat het de veiligheid van vrouwen en meisjes in het geding brengt. Deze wetgeving droeg eerde dit jaar bij aan de val van Sturgeon. De in Engeland opgegroeide premierskandidaat behoort tot de genderkritische vleugel van de partij.

Regan, de dochter van kiltverkopers uit Glasgow, wil het uitfaseren van olie- en gaswinning uit de Noordzee remmen en pleit voor een bedrijfsvriendelijker regeringsbeleid. Wanneer Schotland onafhankelijk wordt, wil Regan meteen unilateraal onafhankelijkheid uitroepen en een eigen munt invoeren.

Van de drie kandidaten is zij de echte anti-Sturgeon-kandidaat. Ze heeft zelfs vraagtekens gezet bij de rol van Sturgeons echtgenoot Peter Murrell als algemeen directeur van de partij. Door rivalen is Regan omschreven als de lieveling van Alex Salmond, de flamboyante voorganger (en gezworen vijand) van Sturgeon die in 2021 een eigen partij is begonnen.