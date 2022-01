Drie jaar na moord op prostituee Eunice Osayande (23): Brusselse sekswerkers kennen nog steeds geen veiligheid

Eunice Osayande vluchtte in 2016 uit Nigeria. De jonge vrouw, die een beter leven wilde, kwam in België terecht, waar ze werd uitgebuit door mensensmokkelaars die haar in de prostitutie dwongen, waardoor ze uiteindelijk op de Brusselse straten belandde. De 23-jarige vrouw werd in de nacht van 4 op 5 juni 2018 doodgestoken op een plein aan de Linéstraat in Schaarbeek. De verdachte, een 17-jarige, zou haar meerdere keren gestoken hebben. Hij staat nu terecht voor assisen.

Onlangs besliste de stad Brussel om Eunice Osayande te eren door een straatnaam aan haar op te dragen. De woede van veel sekswerkers was dan ook groot na haar overlijden. Vlak na haar dood kwamen verschillende sekswerkers op straat om te manifesteren voor meer veiligheid in de buurt.

Grimmig

In de nasleep van haar dood voerden onderzoekers Sarah Adeyinka en Sophie Samyn van de UGent een studie uit over het sekswerk van Nigeriaanse en Ghanese vrouwen in de Noordwijk. Ze spraken met tientallen sekswerkers. Uit die gesprekken blijkt dat bijna alle vrouwen een gebrek aan veiligheid als de grootste uitdaging in de buurt zien. Vooral ’s nachts zou de sfeer er soms zeer grimmig zijn.

Beeld Lukas

Volgens de onderzoekers is het meest voorkomende probleem dat veel mannen niet willen betalen voor de seksuele diensten die ze krijgen. Of dat ze diensten vragen die ze niet krijgen, waardoor ze agressief worden. “Ook het gebrek aan politie op straat, of het te traag reageren van politie op misdrijven”, zegt Sarah Adeyinka. “Met uitzondering van enkele wagens die af en toe voorbijrijden, is er geen regelmatige aanwezigheid van de politie op straat. Bovendien staan die agenten voor de hele wijk in, en niet enkel voor de prostitutiestraten.”

De onderzoekers maakten dan ook een rist beleidsaanbevelingen op. Ze vragen onder meer aangepaste politieopleidingen, zodat agenten meer inzicht krijgen in de problematiek rond mensensmokkel. Ook zouden ze waar nodig gebruik willen maken van bijvoorbeeld tolkendiensten, gezien de sociale en culturele complexiteit van de sekswerkers. Verder willen ze dat het voor de sekswerkers makkelijker wordt om aangifte te doen van criminaliteit. Daarmee bedoelen de onderzoekers concreet dat er meer politieaanwezigheid in de wijk moet zijn, vooral ’s nachts. “De vrouwen zelf vragen om regelmatige patrouilles en bijvoorbeeld het invoeren van een ‘paniekknop’, die niet enkel de politie maar ook de buurt kan alarmeren”, zegt Adeyinka.

Statuut

Schaarbeeks burgemeester Cécile Jodogne (DéFi) vindt de veiligheid van sekswerkers én de buurtbewoners belangrijk en onderneemt ook actie. “Er is ondertussen een gesprek geweest met verschillende actoren over de problematiek. Dat was heel interessant, want ook de erkenning van het werk en het statuut van prostituees kwamen aan bod. Op dat vlak is er wel al wat vooruitgang te zien door de federale regering.”

Beeld Lukas

De burgemeester haalt aan dat de Schaarbeekse wijk al jaren heel wat uitdagingen kent op het vlak van veiligheid. “Het is een wijk die al heel wat moeilijkheden kent, en daarin speelt zich ook de prostitutie af. Als het gaat over veiligheid is de relatie met de wijk belangrijk, zoals de relatie met de bewoners, handelaars en de prostitutie. Om die te verbeteren vormen we onze agenten al meer dan een jaar.”

Onlangs werden vier Nigerianen die tot de bende behoorden die Eunice Osayande en verschillende andere Nigeriaanse meisjes in de prostitutie dwongen al veroordeeld tot celstraffen tussen 33 maanden en 4 jaar.

Het lot van de verdachte van de moord is nog onbekend. Maandag werd de juryloting gehouden, nadat er in september een gebrek was aan potentiële juryleden. Donderdag zal het eigenlijke proces van start gaan.