Drie jaar geleden heette tv-reclame die je niet kan doorspoelen nog ‘zelfmoord’. Waarom dan nu niet meer?

De Vlaamse tv-sector heeft vandaag zijn reddingsplan voorgesteld. Omdat Vlaamse tv-kijkers door uitgesteld kijken en streamingdiensten minder naar reclame kijken, moet al wie nog wél naar de traditionele tv kijkt er voortaan verplicht reclame bijnemen. Een wel erg aparte manier om die groep te bedanken.

Straks is het dus niet meer mogelijk om reclame door te spoelen als je bij Telenet een eerder uitgezonden programma bekijkt. Zelfs wanneer je een programma hebt opgenomen, moet je tijdens het reclameblok een minuut reclame doorstaan. Net genoeg om een drankje te halen en een bezoek aan de wc te brengen.

Het bewijst in wat voor een ongemakkelijke situatie de Vlaamse tv-sector is terechtgekomen. Amper drie jaar geleden kon er volgens Telenet-topman John Porter geen sprake zijn van een verbod op het doorspoelen van reclame. “We kunnen klanten niet afnemen wat ze al een decennium kunnen doen. Het zou commerciële zelfmoord zijn”, zei hij toen, na aanhoudende smeekbedes van DPG Media, eigenaar van VTM en deze krant.

Is er ondertussen iets veranderd? Jazeker, Telenet is zelf eigenaar geworden van tv-zenders Play4, 5 en 6 en het werkt met DPG samen voor Streamz, de Vlaamse Netflix. Dan lijkt er plots toch meer begrip voor de vraag van de zenders.

Ergens is die vraag ook terecht. Tv-maken kost geld. Véél geld. En dat moet je zien te bekostigen, of je nu VTM of Netflix bent. Die laatste gaat alleen al voor dit jaar 14,5 miljard (!) euro investeren in de productie en aanschaf van series en films. Daar moet je als Vlaamse tv-zender maar tegenop zien te boksen. Aan elk seizoen van De Mol kleeft ook een gigantisch prijskaartje.

Met de beslissing heeft het kabelbedrijf vandaag evenwel een duidelijk signaal gegeven: advertentie-inkomsten van de zenders komen voortaan boven het gebruiksgemak van de kijker. Dat is kwalijk. Door die ongemakkelijke constructies, waarbij een kabelbedrijf ook eigenaar kon worden van tv-zenders, knijp je stilaan de innovatie dood.

De Vlaamse tv-sector heeft vandaag geen duurder premium-abonnement zonder reclame voorgesteld om de programma’s te bekostigen. Of een mogelijkheid om minder reclame te zien in ruil voor een gepersonaliseerde ervaring. Neen, de kijker krijgt zonder morren een reclameblok te slikken. Dat is behoorlijk inspiratieloos. Het principe van zo’n reclameblok is de laatste tien jaar niet veranderd en ik moet er als kinderloze dertiger nog steeds de pamperreclames bijnemen.

De gedachte bekruipt mij of de Vlaamse zenders er zo niet zelf voor zorgen dat ze hun kijkers stilaan naar de uitgang begeleiden. Ik geloof niet dat de Vlaamse tv-kijker als reactie massaal de kabel zal doorknippen. Maar onze mediabedrijven kunnen er niet omheen dat ook de Vlaamse kijker wordt overdonderd door het aanbod. Bij een nieuwe iPhone krijg je een gratis blik kwalitatieve tv-series. Ondertussen maken de lokale mediaboeren de Vlaamse tv-ervaring steeds onaangenamer. In plaats van braaf te wachten op wat de Vlaamse tv-zenders vanavond in petto hebben, zullen kijkers gaandeweg steeds vaker de apps van Netflix, Disney+ en Amazon Prime Video openklikken.

Want je kan er van op aan: gebruiksgemak en kijkplezier zullen bij die Amerikaanse giganten – met veel diepere zakken dan onze Vlaamse media – wél gewoon op de eerste plaats blijven staan. En zij zullen geen tien jaar blijven stilstaan.