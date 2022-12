Drie hulporganisaties stoppen in Afghanistan wegens vrouwenverbod. ‘Zo kunnen wij ons werk niet doen’

De Taliban-regering heeft het verbod zaterdag ingesteld omdat er klachten waren binnengekomen. Een deel van de vrouwelijke staf zou zich niet altijd aan de kledingvoorschriften houden, en bijvoorbeeld de hoofddoek niet goed dragen.

De maatregel brengt miljarden euro’s aan hulp in gevaar - en bovendien het enige geld dat het land nog binnenkomt en Afghanistan heeft weten te redden van een hongersnood nadat het economisch volledig ineen was gestort toen de Taliban opnieuw aan de macht kwamen.

Wissen uit het openbare leven

Het is de zoveelste klap voor vrouwenrechten. De regering lijkt de helft van de bevolking te willen wissen uit het openbare leven. Eerder deze week verbood het regime vrouwen al de toegang tot universiteiten en ander hoger onderwijs.

Ook dit zou zijn gebeurd na overtredingen van de islamitische kledingcodes en omdat er contacten waren met mannelijke studenten. Afghaanse meisjes waren al niet meer welkom op middelbare scholen, en worden geweerd uit openbare plaatsen zoals parken en sportscholen.

Zaterdag kwam daar het nieuws bovenop dat lokale en internationale hulporganisaties die de nieuwe instructies voor vrouwelijke werknemers niet handhaven hun vergunning verliezen.

Uitgemergelde kinderen overstromen klinieken

Voor ngo’s Save the Children, de Noorse Vluchtelingenraad en Care is dat reden voorlopig hun activiteiten te staken, zeggen ze vandaag in een gezamenlijke verklaring: “Terwijl we duidelijkheid proberen te krijgen over deze aankondiging, schorten we onze programma’s op en eisen we dat mannen en vrouwen onze levensreddende hulp op dezelfde manier voort kunnen zetten. Zonder onze vrouwelijke medewerkers kunnen we kinderen, vrouwen en mannen in Afghanistan niet effectief bereiken”. Het was nog onduidelijk of de nieuwe regels gelden voor alle vrouwen, of alleen voor Afghaanse burgers die bij de hulporganisaties werken.

Sinds de Taliban vorige zomer weer aan de macht zijn gekomen in Afghanistan, is de economie volledig ingestort en is de voedselcrisis die het land toch al teisterde, verergerd. Miljoenen mensen verloren hun baan. De voedselprijzen zijn zo hoog dat de meeste gezinnen die niet meer kunnen betalen en uitgemergelde kinderen overstromen klinieken.

Een Afghaanse student leest samen met haar zus een boek in haar huis in de hoofdstad Kaboel. Beeld AFP

Volgens de Verenigde Naties krijgt ruim de helft van de 40 miljoen Afghanen niet genoeg te eten, en dreigt voor 6 miljoen van hen daadwerkelijke hongersnood. Hulporganisaties hebben het land op de been gehouden door gratis voedsel te verspreiden, en ondervoede kinderen te verzorgen.

Dankzij de Afghaanse en buitenlandse vrouwen die voor deze organisaties werken, is het mogelijk om vrouwen te helpen in het streng islamitische land. In totaal zijn er in Afghanistan meer dan 180 binnenlandse en internationale ngo’s actief.

The Washington Post sprak zaterdag met een vrouwelijke werknemer van een internationale hulporganisatie. Ze vertelde dat ze bij het nieuws in huilen was uitgebarsten. “We verliezen onze laatste hoop.”

Zij had geluk dat ze in elk geval nog een baan had, vertelde de vrouw, zelfs al zal ze voorlopig vanuit huis moeten werken, waar de stroom regelmatig uitvalt en het lastig is om op het internet te komen. Maar ze is de belangrijkste kostwinner voor het gezin en betaalt ook de opleiding van haar neefje. “Ik kan me niet voorstellen wat er gebeurt als we dit inkomen verliezen.”