Drie gevallen van lassakoorts in het Verenigd Koninkrijk, pasgeboren baby overleden

Wat is er aan de hand?

In het Verenigd Koninkrijk is een pasgeboren baby overleden aan lassakoorts. Het ging om het derde bevestigde geval van de ziekte dat is vastgesteld in Bedfordshire, in het zuidoosten van het land. De drie besmette personen maken deel uit van dezelfde familie.

In het ziekenhuis waar de baby overleed en een tweede ziekenhuis in Cambridge zijn intussen honderden personeelsleden geïdentificeerd die mogelijk een risicocontact hadden. Aan de betrokkenen is gevraagd zich 14 dagen te isoleren en 21 dagen geen contact te hebben met patiënten.

Wat is lassakoorts?

Lassakoorts is een acute virale hemorragische koorts, die besmettelijk en soms dodelijk is. Zoals het ebolavirus kan lassakoorts zich verspreiden via lichaamsvloeistoffen (bloed, speeksel, urine of uitwerpselen).

In de meeste gevallen lopen mensen de ziekte op door het eten van voedsel dat gecontamineerd is door uitwerpselen van besmette ratten. Het virus kan ook worden overgedragen van mens op mens, maar niet door gewoon contact zoals de handen schudden of omhelzen.

De ziekte veroorzaakt meestal koorts en griepachtige verschijnselen, maar soms ook bloedingen in de neus, de mond en andere delen van het lichaam. De meeste patiënten herstellen volledig van lassakoorts, al kan de ziekte in sommige gevallen fataal aflopen. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) bedraagt het sterftecijfer 1 procent.

In West-Afrika is lassakoorts endemisch. Jaarlijks worden er ongeveer 100.000 gevallen vastgesteld en sterven zo’n 5.000 mensen aan de ziekte. De naam van het virus komt van het plaatsje Lassa in Nigeria, waar het in 1969 werd ontdekt. Recent zijn in Nigeria enkele uitbraken vastgesteld.

Hoe verontrustend zijn de Britse gevallen?

Lassakoorts staat door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) opgelijst als een ziekte met ‘pandemisch potentieel’. De kans dat het virus zich zal verspreiden zoals Covid-19 is volgens Britse experten echter “onwaarschijnlijk”.

Het UK Health Security Agency (UKHSA) zegt dat het risico voor het publiek om de ziekte op te lopen “zeer klein” is. De gevallen van vorige week konden gelinkt worden aan een recente reis naar West-Afrika, en de kans is klein dat de ziekte zich verder verspreidt, klinkt het. Ook minister van Volksgezondheid Sajid Javid zegt dat de situatie “heel erg onder controle” is.

Het ziekenhuis waar de baby gestorven is benadrukt dat de ziekte zich niet snel verspreidt tussen mensen en stelt dat het risico voor het personeel en andere patiënten zeer klein is.

Geïmporteerde gevallen van lassakoorts komen maar zelden voor. Dit gebeurt bijna uitsluitend bij mensen die in endemisch gebied werken in een risicosector, zoals de geneeskunde. Of dat het geval was bij de Britse patiënten, is onduidelijk. Eerder werden in het Verenigd Koninkrijk sinds 1980 slechts acht gevallen vastgesteld, de laatste twee in 2009.

In België is nog nooit een geval van lassakoorts opgedoken.