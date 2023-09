Drie doden en drie vermisten na noodweer in Spanje

Na lange droogte zijn vooral de regio’s Madrid en het zuidelijkere Castilië-La Mancha, zwaar getroffen door de hevige neerslag. Spoorwegen en straten staan blank en huizen zijn ondergelopen. De president van die laatste regio, Emiliano García-Page, maakte maandagochtend bekend dat twee mensen omkwamen in de provincie Toledo, in de gemeenten Casarrubios del Monte en Bargas.

De Guardia Civil maakte later op de dag bekend dat een derde persoon, een 50-jarige man, om het leven kwam. Zijn lichaam is gevonden nabij een waterloop in Camarena, ook in Toledo. In die provincie raakte ook een vrouw vermist in een rivier in Valmojado.

In de regio Madrid wordt een man gezocht die met zijn voertuig werd meegesleurd door een rivier, in de gemeente Aldea del Fresno. Zijn tienjarige zoon, die bij hem was, kon gered worden nadat hij in een boom was geklommen en er de nacht moest doorbrengen. Zijn moeder en zus, die ook in het voertuig zaten, konden eerder gered worden.

In de naburige gemeente Villamanta wordt gezocht naar een 83-jarige man. Die is meegesleurd door het water.

Op zaterdag waren al twee mannen om het leven gekomen toen ze een kloof aan het beklimmen waren in Zaragoza in het noordoosten van Spanje. Ze verloren hun evenwicht en vielen in de rivier, die door de regen woester en hoger was dan gewoonlijk. De twee verdronken. (BELGA)