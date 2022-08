Drie Belgen getuigen over de koopkrachtcrisis: ‘De kinderen vertel ik dat ik geen honger heb’

Het leven is vandaag bijna 10 procent duurder dan een jaar geleden. Hoewel de automatische loonindexering die klap deels opvangt, krijgen veel mensen het steeds moeilijker om rond te komen. ‘Eigenlijk heb ik geen toekomst meer.’

Micheline Delaere (40): ‘De koopkracht is niet voor iedereen gewaarborgd’

“In het nieuws zegt premier Alexander De Croo vaak dat de koopkracht gewaarborgd is door de automatische loonindexering, alleen is dat niet voor iedereen het geval.” Voor haar job als grafisch ontwerper en administratief medewerker bij een Gents architectenbureau krijgt Micheline Delaere al sinds begin dit jaar hetzelfde bedrag uitgekeerd. Haar beleving van de koopkrachtcrisis is daardoor volledig anders dan die van ambtenaren, wier loon straks voor de vierde keer in een jaar tijd geïndexeerd wordt.

“Slechts 38.000 mensen vallen onder het paritair comité dat bevoegd is voor de vrije beroepen, maar onze koopkracht is wel degelijk gedaald. De uitspraken van politici maken me daarom kwaad, ze verschuilen zich daarachter”, zegt ze.

Delaere voelt de stijgende levensduurte in de eerste plaats wanneer ze haar energierekening betaalt. Na het failliet van de Vlaamse Energieleverancier moest ze namelijk een variabel contract op de oververhitte markt afsluiten. Als alleenstaande ouder weegt dat zwaar op haar budget, waardoor ze vandaag probeert haar verbruik zoveel mogelijk te beperken.

“Je stoot wel vrij snel op een limiet als het gaat over wat je kan doen om energie te besparen, zeker wanneer je net als ik een appartement huurt. Bovendien doen de prijsstijgingen zich niet alleen op de energiemarkt voor. Je merkt het ook in de supermarkt of aan de prijs van tickets voor het openbaar vervoer.”

Micheline Delaere. Beeld Damon De Backer

Als ouder van een peuter met een beperking gaat een flink deel van Delaeres maandbudget op aan medische kosten. De bestaande maximumfactuur voor de zorg beschermt haar slechts deels voor de stijgende levensduurte. “Mijn zoon krijgt begeleiding van een privékinesist, maar die is sinds kort niet meer geconventioneerd. Ik heb daar begrip voor omdat hun facturen ook oplopen. Toch vrees ik dat mensen niet meer de juiste zorg zullen krijgen, omdat het gewoon te duur wordt.”

De zoon van Delaere krijgt nog altijd alle medische zorg die hij nodig heeft, al betaalt het ziekenfonds nu een kleiner deel van die kosten terug. Daarom doet ze nu haar best om op andere zaken te besparen. “Ik heb mijn abonnementen op De Morgen en Knack opgezegd en de poetsvrouw komt ook niet meer. Over leuke extra’s zoals weekenduitjes denk ik nu ook wel twee keer na.”

Haar spaarzame houding komt sterker tot uiting omdat ze niet denkt dat de situatie snel zal verbeteren. De energietarieven kunnen de komende maanden nog meer records breken en op hun beurt andere prijzen de hoogte in stuwen. “Ik schat de toekomst dus niet zo rooskleurig in, ik vrees dat het op economisch vlak nog erger wordt. En er moet sowieso niet veel meer gebeuren voor nog meer mensen in de armoede terechtkomen.”

Toen Delaere vijftien jaar geleden haar eerste stappen op de arbeidsmarkt zette, verdiende ze vrij weinig in vergelijking met haar leeftijdsgenoten. Zo leerde ze in die periode al op een zuinige manier te leven, maar nu is de situatie anders. Ze heeft een kind en neemt momenteel nog een deel van haar ouderschapsverlof op. Daardoor heeft ze geen recht op haar voltijdse loon. Daarnaast vindt ze het soms lastig dat ze de hoge kosten alleen draagt, terwijl tweeverdieners rekeningen voor internet of energie makkelijk kunnen splitten. “Wat vandaag gebeurt, begint meer en meer op Amerikaanse toestanden te lijken waarbij je op den duur twee jobs nodig hebt om rond te komen.”

Katie Devos (46): ‘Als de benzinetank bijna leeg is, halen we geen gratis maaltijden op’

Het gezin van huisvrouw Katie Devos lijdt sterk onder de inflatie, maar de financiële besognes plagen haar al langer. Een sinustrombose bij een van haar vier kinderen bracht naast de vanzelfsprekende emotionele schade ook heel wat ziekenhuiskosten met zich mee. Het werd nog moeilijker om die rekeningen te betalen toen haar partner Stefaan vorig jaar zelf medische problemen kreeg en zijn job niet langer kon uitoefenen. Sindsdien is het elke maand een uitdaging om rond te komen.

“We hebben gelukkig nog een vast energiecontract met een sociaal tarief, maar daarbuiten voelen we de recente prijsstijgingen hard. We kopen bijvoorbeeld altijd het goedkoopste brood uit de Lidl. Vroeger kostte dat 79 cent, nu betaal je bijna een euro voor datzelfde product. Als je een beperkt budget hebt, komen zelfs die kleine verschillen hard aan. Ik maak me grote zorgen over hoe snel basismiddelen duurder worden”, vertelt Devos.

Door de stijgende levenskost besloot Devos een beroep te doen op het OCMW. Ze ging daarbij niet over één nacht ijs. “Ik had het lang moeilijk om hulp te aanvaarden, ook al raadden vrienden me aan hulp te zoeken. Niemand loopt graag te koop met armoede en het is niet fijn om je verhaal te doen tijdens zo’n intakegesprek. Maar de rekeningen bleven zich opstapelen en er moest wel iets gebeuren. Ik ben uiteindelijk blij dat ik de stap gezet heb. De kinderen hebben bijvoorbeeld pakketten met cadeaus voor Sinterklaas en Pasen gekregen van hen, dat konden we zelf niet betalen.”

Katie De Vos. Beeld © Eric de Mildt

Dat wil weliswaar niet zeggen dat de sociale dienst de problemen van Devos’ familie volledig kan oplossen. De prijs van voedingsmiddelen ligt zo hoog dat ze blij is als de lokale armoedeorganisatie BiJeVa haar warme maaltijden bezorgt die ze kan invriezen. “We hebben ook veel aan de Facebookgroep Zonder Honger Naar Bed. Mensen uit onze gemeente bieden daar gratis maaltijden aan, al halen we die niet altijd op als de weldoeners te ver van ons wonen. Als de benzinetank bijna leeg is en we moeten later nog naar de dokter rijden, moeten we keuzes maken.”

Devos bespaart op basisbehoeften om met de inflatie om te gaan, plezierige activiteiten in haar privéleven werden bijna volledig geschrapt. “Vroeger hadden we een abonnement bij Plopsaland en trokken we soms naar de binnenspeeltuin. Dat is nu niet meer te doen. Via BiJeVa konden onze kinderen deze zomer gelukkig wel enkele weken op kamp gaan en bij Nederlandse gastgezinnen verblijven, daar hebben ze enorm van genoten.”

Devos en haar partner proberen hun kroost verder een zo normaal mogelijke jeugd te geven, waarbij ze niet hoeven na te denken over financiële euvels. “We halen als ouders sneller de broeksriem aan voor onszelf. Dan zeg ik tegen de kinderen dat mama geen honger heeft en sla ik een maaltijd over. Alleen lukt het niet altijd om ze de gevolgen van onze situatie niet te laten voelen.”

In de school van Devos’ kinderen moeten leerlingen tijdens de voormiddag een stuk fruit eten. Dat is gezond, maar ook prijzig. “Tijdens de zomervakantie kunnen we daarop besparen, maar straks wordt het weer een uitdaging om dat geld op tafel te leggen. Want het is niet fijn als je kind vertelt dat de leerkracht boos was en dat het zijn koek daarom niet mocht opeten.”

Iedere euro kan bovendien maar één keer uitgegeven worden. “De fiets van mijn dochter is bijvoorbeeld te klein en ze heeft een nieuw exemplaar nodig om veilig te rijden. Alleen kunnen we dat momenteel niet betalen. Terwijl we sparen, vragen we onze kinderen daarom onder meer om zorgzaam om te springen met hun boekentassen.”

Patrick Geraerts (63): ‘Eigenlijk heb ik geen toekomst’

“Ik krijg als alleenstaande een invaliditeitsuitkering van 1.400 euro en toch heb ik geen recht op een sociaal energietarief”, zegt Patrick Geraerts uit Hasselt. Hij huurt een sociale woning en maakt zich grote zorgen over wat er zal gebeuren wanneer zijn vaste contract voor gas en elektriciteit over enkele maanden afloopt. Terwijl heel wat leeftijdsgenoten een hoger inkomen hebben omdat ze nog professioneel actief zijn, ligt zijn tijd op de arbeidsmarkt al even achter hem.

Acht jaar geleden zag hij zich in de nasleep van een zware hartoperatie genoodzaakt zijn job als automecanicien op te geven. Daardoor werd het lastiger om rond te komen. De financiële druk nam verder toe toen hij in de zomer van 2021 ontdekte dat er een tumor in zijn hals groeide. “Wanneer ik alle vaste kosten betaald had, hield ik met moeite genoeg over te overleven. De ingrepen en medicatie zouden opnieuw honderden euro’s kosten. Dat geld had ik niet en ik heb het ook aan mijn huisarts verteld. Alleen volstond dat niet om het probleem op te lossen.”

Enkele weken na zijn operatie liet Geraerts aan zijn huisbaas weten dat hij de huur niet langer kon betalen. Hij stond op dat moment al elf jaar op een wachtlijst voor een sociale woning. In dat proces zat evenmin beweging, waardoor hij in september op straat belandde. Pas na een actie waarbij hij wekenlang in een tent voor het gemeentehuis sliep, kreeg hij alsnog een appartement toegewezen. “Toen ik op straat leefde, probeerde ik al te sparen zodat ik een waarborg aan een nieuwe verhuurder kon betalen. Dat was niet vanzelfsprekend, omdat je uitkering daalt als je op straat leeft. Ik ben daarom erg tevreden met mijn sociale woning.”

Patrick Geraerts. Beeld MOA KARLBERG

Desondanks zijn de issues voor hem niet achter de rug. De koopkrachtcrisis laat zich hard voelen en Geraerts is bezorgd over wat de toekomst brengt. “Ik ben bijna 64 jaar oud en mijn gezondheid laat het afweten. Welke werkgever zou me nog aannemen zodat ik meer geld kan verdienen om die hogere prijzen te betalen?”

Hij ziet daarom geen andere oplossing dan zijn uitgaven zoveel mogelijk te beperken. Soms slaat hij maaltijden over om de almaar duurder wordende supermarkten te mijden. Spontaan naar een terras afzakken om iets te drinken met vrienden zit er ook al een tijdje niet meer in.

“Als iedereen elkaar trakteert, moet je op een bepaald moment zelf ook een rondje geven. Dat gaat niet en dat doet pijn. Armoede isoleert, ik kan niet meer kan meedoen met de rest van de mensen. Ik heb alleen nog internet, televisie en eten. Daar ben ik trouwens niet alleen in. Ik denk dat de middenklasse straks ook nog harder geraakt zal worden door de prijsstijgingen.” De invaliditeitsuitkeringen werden dit jaar overigens al verschillende keren geïndexeerd, maar volgens Geraerts volstond dat niet om de prijsschokken te dempen.

De Limburger wordt vooral neerslachtig omdat hij geen scenario ziet waarin zijn situatie verbetert. “Eigenlijk heb ik geen toekomst”, zegt hij. “Ik leef van dag tot dag. Toen ik vorig jaar op de operatietafel lag, hoopte ik al dat ik niet meer wakker zou worden. Ik praat daar niet graag over, maar bij het OCMW en de huisdokter krijg ik wel een luisterend oor. Dat doet deugd, al kunnen ze mij niet meer geven dan wat ze al doen.” Daarnaast trekt Geraerts zich op aan zijn broer, van wie hij ook kleren krijgt. “Want een broek of schoenen voor mezelf kopen is er al lang niet meer bij.”