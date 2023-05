Drie bedrijven mogen proefdraaien met digitaal statiegeld: Fernand Huts is bij de gelukkigen

Eind vorig jaar heeft de Vlaamse regering het licht op groen gezet voor de invoering van statiegeld op plastic flessen en blikjes vanaf 2025. In tegenstelling tot andere Europese landen, waar lege plastic flessen en blikjes moeten worden teruggebracht naar de winkel, verkiest Vlaanderen een digitaal inzamelsysteem. Al moet het systeem zich wel eerst bewijzen. Anders komt het er niet.

Het idee achter het digitaal inzamelsysteem – gepromoot door onder meer recyclagebedrijf Fost Plus en handelskoepel Comeos – is dat verpakkingen een code krijgen die gescand moet worden. Daarna mogen ze thuis in een blauwe zak. Of in een openbare vuilnisbak. Ook die zullen codes krijgen. Zodra alles correct gescand is, wordt het statiegeld via onlinebankieren teruggestort.

Digitaal statiegeld bestaat nog nergens ter wereld. Meteen de reden waarom onder meer de Statiegeldalliantie, een belangengroep waar 300 Belgische gemeenten deel van uitmaken, zich vragen stelt bij de haalbaarheid ervan. De organisatie heeft al twijfels geuit rond de toegankelijkheid, privacybescherming en fraudebestendigheid van een digitaal systeem.

Keuze

Uit een lijst met veertien kandidaten heeft een ‘stuurgroep’ waarin onder meer het kabinet van Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA), afvalmaatschappij OVAM, Fost Plus, Comeos en gemeentenkoepel VVSG zetelen nu drie bedrijven gekozen die digitaal statiegeld later dit jaar mogen proefdraaien. Dat heeft Demir bekendgemaakt in het Vlaams Parlement.

De keuze is gevallen op DDRS Alliance, Unbox en Twintag-Verhaert-Cegeka. De bedoeling is dat elk bedrijf nu aan de slag gaat met zijn eigen technologie. Hierbij zal het digitaal inzamelsysteem getest worden op een steeds grotere schaal: de komende weken in een ‘gesloten omgeving’ (denk aan een bedrijf), in de zomer in een ‘halfopen omgeving’ (bijvoorbeeld een vakantiepark) en in het najaar in een ‘open omgeving’ (wellicht een bepaalde wijk of een hele gemeente).

Volvo Cars Gent heeft zich alvast aangeboden om als testomgeving te dienen.

Het bestaande inzamelsysteem voor glas in de supermarkten. Beeld Tim Dirven

Helfie

Op de website van DDRS Alliance valt te lezen dat het om “een non-profit samenwerking van ’s werelds toonaangevende industrie- en technologiekoepels” gaat. Op de ledenlijst staan vooral Britse softwarebedrijven. In Wales is al onderzoek verricht naar digitaal statiegeld.

Unbox is het technologiebedrijf van Erik Saelens, de flamboyante marketeer achter de Helfie-campagne van N-VA. Oud-minister en huidig Europarlementslid Johan Van Overtveldt (N-VA) is sinds kort bestuurder bij Unbox. Het bedrijf heeft al enige ervaring met de digitale verwerking van plastic afval: Unbox zat mee achter het digitale beloningsproject De Click in Antwerpen.

Twintag-Verhaert-Cegeka is een samenwerking tussen drie technologiespelers. Katoen Natie, het bedrijf van ondernemer Fernand Huts, heeft sinds vorig jaar een belang van goed 20 procent in Twintag. Cegeka is een Vlaams bedrijf met Europese vertakkingen. Sinds 2019 is het een sponsor van Racing Genk. Het stadion van de voetbalclub is recent herdoopt tot Cegeka Arena.

Bevoegd minister Demir benadrukt al langer dat statiegeld ‘onvermijdelijk’ is om de hoeveelheid zwerfvuil in Vlaanderen te verlagen. In 2021 is in totaal 18.000 ton zwerfvuil en nog eens 28.000 ton sluikstort geruimd in de regio. Een derde van al het zwerfvuil bestaat uit plastic flessen en blikjes. Zelf zegt Demir geen voorkeur te hebben wat betreft het toekomstige inzamelsysteem.