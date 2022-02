Drempel van 300 Covid-patiënten op IC is in zicht: kunnen we binnenkort overschakelen op code geel?

Mesuere is op basis van zijn cijfervoorspelling erg hoopvol dat de drempels van ‘code geel’ in zicht zijn. ‘Code geel’ is de laagste fase van de coronabarometer. Daarbij is zowel de epidemiologische situatie als de druk op de ziekenhuizen onder controle. Er zijn minder dan 65 ziekenhuisopnames per dag wegens Covid-19, op intensieve zorg zijn er minder dan 300 bedden ingenomen.

Voor code oranje liggen de drempels op 65 tot 150 ziekenhuisopnames per dag en tussen de 300 en 500 ingenomen bedden op de afdelingen intensieve zorg.

Op dit moment liggen er nog 315 patiënten met Covid-19 op de afdelingen intensieve zorg, waarmee de drempel voor code geel dus in zicht komt. Het totale aantal patiënten in de ziekenhuizen met Covid-19, is gezakt tot 2.999.

Op dit moment zijn er nog gemiddeld 209 opnames per dag wegens Covid-19 in België. Dat is eigenlijk nog in code rood, maar de politiek besliste twee weken geleden om toch al te versoepelen en over te schakelen naar code oranje. “Aan dit tempo raken we tegen 1 maart aan gemiddeld 150 opnames en tegen de tweede helft van maart aan 65 opnames per dag”, zegt Mesuere. “Het blijft er goed uitzien. De belangrijkste indicatoren blijven dalen, al blijft het wat afwachten of er een effect van de recente versoepelingen te zien zal zijn de komende weken”, luidt het.

Ook met de besmettingen gaat het ondertussen de goede kant uit: voor het eerst sinds twee maanden zijn we opnieuw onder de 10.000 geregistreerde infecties per dag gedoken. Ook de positiviteitsratio duikelt verder naar beneden, nu tot minder dan 25 procent.

De besmettingen dalen bovendien in elke leeftijdscategorie en in elke provincie. De grootste afnames zijn er bij de kinderen en de tieners, en de dertigers en veertigers, en dan vooral in Wallonië en Brussel.

Wanneer het Overlegcomité opnieuw samenkomt, is voorlopig een vraagteken. De woordvoerder van premier Alexander De Croo (Open Vld) bevestigt aan onze redactie dat er voorlopig nog geen Overlegcomité gepland staat.