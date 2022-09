Dreigend theetekort lijkt symbool van groter probleem: ‘Het humeur van Egyptenaren staat op het spel’

De Egyptische inkomsten uit Russisch toerisme zijn gekelderd, de tarweprijzen zijn explosief gestegen en nu staat er een nieuwe crisis voor de deur: over een maand zouden de theeschappen leeg kunnen zijn.

Egyptenaren zijn echte theedrinkers: mannen brengen uren door in theehuizen, waterpijp in de ene hand en thee in de andere, een backgammon-spel op tafel. Dat plaatje dreigt echter verleden tijd te worden, want het land kampt met een naderend theetekort. Over een maand zouden de schappen leeg kunnen zijn, zo waarschuwt het bedrijf El-Fath, ’s lands grootste thee-importeur.

Er ligt 6.000 ton thee klaar in de haven, maar de importeur ontbeert de deviezen (dollars) om de lading aan land te brengen. El-Fath heeft de regering om hulp gevraagd.

Iedere Egyptenaar kent de theezakjes (‘al-Arousa’) waar het om gaat – geel met een karakteristiek rood randje. ‘Arousa-thee, ik knap er een jaar lang van op’, zong zanger Hakim begin deze eeuw in een populaire tv-commercial. ‘Ik zwoer God dat ik niets anders zou drinken dan Arousa. […] Lang of kort, dik of dun, iedereen houdt van Arousa.’ Wereldwijd is Egypte volgens statistieken uit 2016 de op acht na grootste thee-consument (Turkije gaat aan kop).

Problemen

De problemen voor het land zijn groter dan alleen het naderende theetekort: als gevolg van de oorlog in Oekraïne en de explosief gestegen tarweprijzen kampt de Egyptische regering onder leiding van president Abdel Fattah el-Sisi met een rap slinkende dollarvoorraad. De inkomsten uit toerisme – een belangrijke pijler van de economie – zijn gekelderd. Eerst was er de covid-pandemie, nu de oorlog. Meestal liggen de stranden bij Sharm el-Sheikh en andere badplaatsen vol met Russische toeristen, maar die blijven nu weg.

De Egyptische centrale bank heeft de nationale pond voor het eerst in twee jaar moeten devalueren, met als gevolg een inflatie van bijna 15 procent. Qua financiële huishouding dreigt Egypte – na het failliete Libanon – de volgende ‘zieke man’ van de regio te worden: maar liefst de helft van de staatsbegroting gaat op aan het terugbetalen van schulden. Er lopen gesprekken met het Internationaal Monetair Fonds (IMF) voor een miljardenlening, maar daarvoor zal Caïro stevige hervormingen moeten doorvoeren.

Ramadan Kamel, een 71-jarige Egyptische boer, bereidt thee terwijl hij uitrust in een hutje bij zijn akker in het dorp Baharmis. Beeld ANP / AFP

Symbool

De tekorten dwongen Sisi’s autocratische regering meerdere grote infrastructurele projecten stil te leggen. De straatverlichting en airconditioning bij pleinen, winkelcentra en ministeries zijn teruggeschroefd, zodat er minder aardgas nodig is voor de eigen consumptie en er meer geëxporteerd kan worden – een aantrekkelijke optie met de huidige gasprijzen. Dat de regering met de handen in het haar zit, mag blijken uit het ontslag, enkele weken geleden, van het hoofd van de centrale bank.

De theezakjes zijn van al deze malheur het prangende symbool. “Het humeur van Egyptenaren staat op het spel”, kopte een nieuwswebsite in Caïro. Op sociale media volgden tientallen bezorgde berichten. Mohamed Maait, minister van Financiën, haastte zich naar een talkshow om de kijkers gerust te stellen. “Als God het wil, zullen er geen problemen zijn met thee. We zullen snel handelen, want het humeur van het land is erg belangrijk voor ons.”