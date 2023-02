‘Drastische besparingen zorgen voor frustraties en agressie bij reizigers’: na alweer geweld tegen NMBS-medewerkers

Vorig jaar meldde de NMBS 1.900 gevallen van agressie tegen medewerkers, 60 procent meer dan in 2019. Aan wat wijt u die cijfers?

“Ik schat die cijfers nog veel hoger. Naast de meldingen zijn er heel veel gevallen van verbale agressie die nooit binnenkomen. De reden ken ik natuurlijk niet helemaal, maar de besparingen van de voorbije jaren spelen zonder twijfel een rol. Zowel op personeel als veiligheid werd beknibbeld, en dat speelt ons nu parten. Een verminderde dienstverlening, duurdere tickets, veel vertraging: gevolgen van die drastische besparingen. Dat zorgt voor frustratie bij de reiziger - en sinds enkele jaren helaas ook voor veel agressie.

“Dat ligt aan het besparingsbeleid van verschillende politici. Zo was er Jan Jambon (N-VA), die destijds als minister van Binnenlandse Zaken veel bespaarde op de spoorwegpolitie. Vroeger waren er steeds mensen van de spoorwegpolitie in Leuven, een van onze belangrijkste stations. Door de besparingen van Jambon zit daar niemand meer. En huidig minister van Mobiliteit Georges Gilkinet (Ecolo) heeft wel wat geld vrijgemaakt voor ons, maar dat is slechts een inhaalbeweging voor het wanbeleid van de voorbije jaren. We hebben de middelen niet om het goed te doen en de frustraties naar het spoorwegpersoneel te verminderen.

Gunther Blauwens. Beeld RV

“Daarbij komt dat mensen nu sneller ontploffen door de socio-economische toestand van vandaag. Bepaalde partijen buiten dat uit door in het parlement onze veiligheid aan te kaarten en tegelijk mensen op te jutten via sociale media. En dan zijn ze verbaasd dat mensen uitvliegen tegen onze medewerkers. Ze cultiveren angst en dat heeft ook voor ons gevolgen.”

Minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open Vld) zegt dat er nu extra veiligheidspersoneel komt.

“Dat is allemaal goed en wel, maar die mensen moesten er allang zijn. Waarom zijn er altijd incidenten nodig vooraleer we hier in actie schieten? Er moet proactief worden aangeworven. Wanneer er nu iemand van de treinbegeleiding vertrekt, heeft dat meteen impact op de operationele werking. Want dan staat er nooit onmiddellijk een vervanger klaar. Vooraleer de aanwervingsprocedure en de opleiding voorbij zijn, zijn we in het beste geval zes maanden verder.”

Er moet volgens u dus veel meer geïnvesteerd worden in personeel?

“De cijfers bewijzen dat. Er is 24 op 24 uur toezicht nodig. Maar ik geloof dat ze dat in amper zes stations hebben. Het geld kan er komen: we moeten gewoon de keuze maken voor openbaar vervoer. VBO klaagt dat er een economische stilstand is door het aantal wagens op onze autostrades, maar toch blijven we investeren in bedrijfsauto’s. Dat kost de staat, gezondheidszorg incluis, jaarlijks 8 miljard euro. Kom mij dan niet vertellen dat je geen geld kunt vrijmaken voor de spoorwegen en om de agressie tegen personeel aan te pakken. Dat zijn investeringen, investeringen in onze maatschappij, onze toekomst en onze natuur.

“Daarnaast moeten er natuurlijk nog zaken gebeuren. Nultolerantie bijvoorbeeld. Van iemands lijf blijf je af. Van Quickenborne moet agressors harder straffen, dat is zijn job. Ook verbale agressie doet onze mensen pijn: ze worden letterlijk en figuurlijk bespuugd. Maar de verwijten die ze moeten aanhoren, worden soms gebruikt in het parlement. Tja, dan moet je niet verbaasd zijn als jongeren dat discours overnemen en beginnen gebruiken tegenover onze werknemers. Treinen zijn tenslotte een barometer van de samenleving.”