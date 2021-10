Dossier Sky levert opnieuw doorbraak: 10 verdachten gearresteerd in drugsonderzoek

“Het onderzoek werd begin 2020 opgestart in het kader van mogelijke granaataanslagen in Antwerpen of omgeving”, aldus Kristof Aerts van het Antwerpse parket. “De speurders van de Federale Gerechtelijke Politie Antwerpen verzamelden informatie over twee families. Een lid van de familie T. werd tweemaal op korte tijd bedreigd. Dat is een rechtstreeks gevolg van zijn vermeende betrokkenheid bij internationale drugshandel. Het onderzoek evolueerde zo naar een drugsonderzoek.”

Op 9 maart 2021, rond de tijd dat het dossier SKY ECC losbarstte, bezochten speurders een 25-jarige man uit Deurne, Mohamed T. Hij stond op dat moment onder elektronisch toezicht in een drugsdossier en droeg dus een enkelband. Enkele dagen na dat bezoek, knipte hij evenwel zijn enkelband door en vluchtte hij naar onze noorderburen. Hij kon op 13 maart op de A13 in Delft weer gearresteerd worden. Ondertussen zit hij zijn straf uit nadat er een filmpje van een ontvoering en bijhorende agressie op zijn telefoon werd teruggevonden.

“Het onderzoek kon de criminele activiteiten van de twee verwante families, die mogelijk werden aangestuurd vanuit Dubai, in beeld brengen”, gaat Aerts verder. “Tijdens een ander gerechtelijk onderzoek naar een mogelijke dienstverlenende criminele organisatie die ervan verdacht wordt bewust geëncrypteerde telefoontoestellen te verschaffen aan het crimineel milieu, zijn specialisten van politie erin geslaagd om de geëncrypteerde berichten van Sky ECC te kraken.”

51,6 miljoen euro

Het was die data die in dit gerechtelijk dossier niet enkel voor bevestiging, maar ook voor extra informatie zorgde. Een aantal medeverdachten konden geïdentificeerd worden en nieuwe criminele feiten konden gelinkt worden aan deze criminele organisatie.

Geen klein bier, want de organisatie zou betrokken zijn bij de invoer van minstens 1,3 ton cocaïne, wat goed is voor een geschatte straatwaarde van 51,6 miljoen euro. De verdachten maakten onder andere gebruik van pincodefraude om de grote hoeveelheden drugs binnen te smokkelen. Daarna zou de organisatie zich ook schuldig hebben gemaakt aan het verkopen van de cocaïne.

13 huiszoekingen, 10 arrestaties

Na maanden van onderzoek zag de onderzoeksrechter vandaag de kans om 13 huiszoekingen te bevelen in Antwerpen, Borgerhout, Deurne, Schoten, Wommelgem en in de gevangenissen van Antwerpen en Wortel. In totaal konden 10 mensen gearresteerd worden. Het gaat om mannen tussen de 23 en 44 jaar en een vrouw van 28.

“Zes mensen die gearresteerd zijn, werken of hebben gewerkt voor een havenbedrijf. Het gaat om de 28-jarige vrouw uit Deurne die illegale opzoekingen deed in databanken voor de criminele organisatie en vijf mannen van 24, 27, 36, 43 en 44 uit Antwerpen, Borgerhout, Deurne, Schoten en Wommelgem”, laat Aerts nog weten. Bij de tussenkomst kon de politie enkele voertuigen en luxegoederen in beslag nemen. De onderzoeksrechter zal binnen 48 uur beslissen over de aanhouding van de 10 verdachten.

Volgens het parket lopen er in het arrondissement Antwerpen momenteel 194 dossiers die gelinkt kunnen worden aan SKY ECC. Dat is gelijk aan 70 procent van het totale aantal lopende onderzoeken.