‘Doorzetten: dat is typisch voor mensen met een eetstoornis’: 9 verhalen die u na dit weekend kunt lezen

1. Wie Poetin wil begrijpen, moet terugkeren naar 1989: alles begon met een trauma dat hij opliep als KGB-agent

Wat beweegt de Russische president om te kiezen voor steeds verdere verwijdering van de rest van de wereld? Voor Vladimir Poetin werd ‘democratie‘ al vroeg een vijand, hij wil terug naar een Russisch rijk van nationalisme en collectivisme.

“Poetin, net als zijn rolmodel Joeri Andropov, die Sovjet-ambassadeur in Hongarije was tijdens de revolutie van 1956 daar, concludeerde uit die periode dat spontaniteit gevaarlijk is. Protesteren is gevaarlijk. Praten over democratie en politieke verandering is gevaarlijk.” Lees het artikel.

Vladimir Poetin in zijn jaren als KGB-agent. Beeld rv

2. Paul Krugman: zo kunnen we Poetin aanvallen op zijn zwakste punt

Het Westen zal niet met wapens maar met financiële en economische sancties op Poetins openlijke agressie antwoorden. Hoe goed zullen die werken? Heel goed, zegt Paul Krugman, colmnist en Nobelprijswinnaar. Op voorwaarde dat het Westen zijn wil toont – en bereid is om zijn eigen corruptie aan te pakken.

Toch hebben de geavanceerde economieën een ander machtig financieel wapen tegen Poetins regime. Ze kunnen de kolossale buitenlandse rijkdom aanpakken van de oligarchen die Poetin omringen en hem helpen om aan de macht te blijven. Lees het opiniestuk.

Vladimir Poetin tijdens zijn aankondiging van de aanval op Oekraïne. Beeld AP

Schoorvoetend gaf Valerie Verhulst (32), de huisarts die deelnam aan de beklijvende Taboe-uitzending over autisme, toe dat ze ook worstelt met een eetstoornis: ‘Wat zullen mijn patiënten van me denken? Zullen ze nog wel bij me willen komen?’

Ze wist toen echter al dat ze op dezelfde helling stond als de meisjes met eetstoornissen die tijdens de pandemie binnenstroomden. Twee maanden later was ze vel over been en werd ze opgenomen. Ze weet het nu zeker: ze wil spreken. Lees het interview.

Dokter Valerie Verhulst. Beeld Joris Casaer

4. Is het eindelijk lente, slaat er een planetoïde in: waarom het belangrijk is om te weten in welk seizoen de dino’s stierven

Dat er met een klap een eind werd gemaakt aan de heerschappij van de dinosauriërs op aarde, is inmiddels 66 miljoen jaar geleden. En toch kunnen wetenschappers precies vertellen in welk jaargetijde dat gebeurde.

Het leven nam na de inslag een afslag: de dinosauriërs verdwenen, net als driekwart van alle dier- en plantensoorten. Soorten die het geluk hadden te overleven, kregen opeens de kans om dominant te worden, in een tijdperk dat paleontologen een nieuwe naam gaven: het krijt was voorbij, het paleogeen begon. Lees het artikel.

De dinosaurussen werden in de lente van de aarde geveegd. Beeld AFP

Nu de strijd in Oekraïne is losgebarsten, dringt de vraag zich steeds meer op: wat als Rusland straks de gaskraan volledig dichtdraait? ‘Dat zou een economische oorlogsverklaring zonder weerga zijn aan Europa’, zegt Thijs Van de Graaf, professor internationale politiek aan de UGent en auteur van Global Energy Politics. Net daarom ziet hij het niet zover komen.

“Deze crisis opent onze ogen voor onze afhankelijkheid van fossiele brandstoffen. Vooral olie en gas. Als ergens een oorlog uitbreekt, merk je dan meteen dat je beweegruimte klein is. En zelfs in vredestijd kost ons dat enorm veel geld.” Lees het interview.

Thijs Van de Graaf Beeld Wouter Van Vooren

Cabaretier Youp van ’t Hek (67) begint aan zijn ‘eeuwigdurende vakantie die pensionering heet’. In tegenstelling tot het figuurtje in zijn laatste boek Een zee van tijd heeft hij niet gewacht met leven tot het (te) laat is. ‘Ik ben altijd allergisch geweest voor gezeur.’

“Er is een heel nieuwe generatie, er staan andere studenten in de kroeg. Ken je plek. Op tijd weg op het feestje. ’t Is mooi geweest.” Lees het interview.

Youp van't Hek Beeld Wouter Van Vooren

7. ‘It’s not easy being green’: er blijft nog maar één sterk argument voor de kernuitstap over

Groene politici wordt vaak verweten dat ze enkel in principes en dogma’s denken. Maar bij de kernuitstap hanteren ze vooral pragmatische en technische argumenten, en juist die schieten nu tekort om harten te veroveren.

Precies om het verwijt te ontzenuwen dat groenen principes niet in beleid kunnen omzetten, kiest Tinne Van der Straeten als ­minister van Energie voor een technocratische benadering. Nu komt de kritiek dat de technocraat-minister te ver afstaat van de zorgen in de gewone huishoudens. It’s not easy being green... Lees de hele analyse.

Minister van Energie Tinne Van der Straeten Beeld Photo News

8. ‘Veel Russen in Europa schamen zich’: Oekraïners en Russen in België over de oorlog van Poetin

Nu de oorlog in Oekraïne volop woedt, kijken Oekraïners en Russen in België machteloos toe. De emoties lopen hoog op.

“Mijn beste vriendin is een Oekraïense, we staan aan dezelfde kant. Ik bekritiseer Poetin even hard als zij doet. Helaas krijgt hij nog altijd steun van een groot deel van de bevolking. De meeste mensen weten niet beter dan wat ze in de media vernemen.” Lees de getuigenissen.

Maria Agriomati Beeld Thomas Sweertvaegher

9. Geen roze wolk maar een postnatale depressie:‘Ik heb intussen een band met haar, maar het voelt nog onstabiel’

‘Ze zeiden dat ik geen echte vrouw was.’ De roze wolk lag al negen maanden klaar, maar wat als je na de geboorte niets voor je baby voelt? Twee Vlaamse centra helpen jonge moeders die met een postnatale depressie of andere psychische problemen kampen.

“Ik heb intussen een band met Aster, maar het voelt wel nog onstabiel. Ik durf haar nu te zien als mijn dochter en ik durf erin te geloven dat ze niet zal sterven, dat ik haar in leven kan houden. Maar ik durf nog niet volledig op mijn gevoelens te vertrouwen.” Lees het artikel.