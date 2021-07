Door Trump aangestelde topambtenaar weigert te vertrekken nadat Joe Biden hem ontslaat

Biden vroeg afgelopen vrijdag aan twee topmannen van de Social Security Administration (SSA) om op te stappen. David Black ging op die vraag in, maar de baas van het agentschap pruttelde tegen. Andrew Saul werd als gevolg de laan uitgestuurd door president Biden, maar volgens de commissaris heeft die dat recht niet.

2025

De New Yorkse zakenman werd in 2018 naar voren geschoven door Donald Trump als baas van de SSA. Een jaar later werd hij officieel verkozen voor een termijn van zes jaar. Saul zou tot 2025 aanblijven, maar dat was buiten de beslissing van Biden gerekend.

Het ontslag van Saul komt niet helemaal uit de lucht gevallen. Een functionaris van het Witte Huis getuigde anoniem dat er binnen de administratie onvrede leefde over de chef. Hij lag onder meer in de clinch met de vakbonden en zou volgens de Democraten systematisch uitkeringen aan mensen met een beperking hebben ondermijnd.

“Illegaal”

De New Yorker liet weten maandag gewoon aan de slag te zullen gaan. Hij noemt zijn ontslag “illegaal”. De Republikeinen spreken van een “politieke beslissing”. Volgens het Witte Huis heeft Biden wél de macht om de topman te vervangen. Het beroept zich daarvoor op recente uitspraken van het Hooggerechtshof.

Biden heeft Kilolo Kijakazi aangeduid als waarnemend topman van de SSA. Voordat die aan de slag kan, zal er wellicht eerst nog een juridisch gevecht volgen over wie de functie nu met recht bekleedt.