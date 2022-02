Door sluiting Europees luchtruim zitten ook zeker 40 Belgen vast in Moskou: ‘We voelen ons in de steek gelaten’

Bekijk: deze Belgen zitten vast op de luchthaven van Moskou

Hun vlucht vertrok gisterenmiddag rond 15.20 uur plaatselijke tijd vanuit Moskou. De voorziene aankomsttijd was 17.20 uur in Brussel, maar daar geraken de reizigers dus niet. Boven Kopenhagen werd er plots rechtsomkeer gemaakt, waarna het vliegtuig weer koers zette richting Moskou. Daar zitten de Belgen nu vast.

“We hebben geen geld, de kredietkaarten werken niet. De ambassade reageert niet”, klinkt het. “Eerlijk gezegd is het schandalig dat we geen hulp hebben gekregen van de ambassade.” Volgen hen onderneemt de Belgische ambassade geen actie. “Wij worden in de steek gelaten in oorlogsgebied, zo zegt een reiziger in een audiobericht aan VTM NIEUWS. Ze hopen nu dat er heel snel een oplossing komt.

Volgens Buitenlandse Zaken moeten deze mensen toch best zo snel mogelijk de ambassade contacteren. Een mogelijk alternatief kan zijn om te vliegen naar een land dat het luchtruim nog niet heeft gesloten zoals Turkije of Kazachstan, en vandaar dan naar ons land vliegen.