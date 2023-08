Door oude naziwet vliegen elk jaar meer dan 7.000 mensen achter de tralies wegens zwartrijden: ‘In één klap verlies je alles’

Door een oude naziwet riskeren zwartrijders die de opgelegde boetes niet kunnen betalen in Duitsland een celstraf. Het Freiheitsfonds koopt ze vrij, en dringt aan op decriminalisering.

Een jaar geleden ziet het leven van de 56-jarige Gisa März er na een ellendige periode weer hoopvol uit. Haar heroïneverslaving krijgt ze eindelijk onder controle en ze vindt na jarenlang dakloos te zijn geweest een klein appartementje in het Duitse Benrath, ten zuiden van Düsseldorf. Overdag verkoopt ze de daklozenkrant, ’s avonds komt ze thuis bij haar geliefde hond, de mollige zwarte labrador Balu.

Maar in de zomer komt März in de problemen. Ze moet regelmatig met het openbaar vervoer naar de methadonkliniek, maar heeft niet altijd genoeg geld om het retourtje van zes euro te kopen. Een paar keer wordt ze gepakt en dat levert haar boetes van 60 euro per stuk op, die ze al helemaal niet kan betalen. Zo belandt ze in november tot haar grote schrik in de gevangenis.

Vanwege een naziwet uit 1935 is zwartrijden in Duitsland een Straftat: een misdrijf, net als roof, doodslag en moord. Er staat maximaal een jaar gevangenisstraf op en daarmee is de straf strenger dan bijvoorbeeld bij hardrijden of fout parkeren, wat slechts overtredingen zijn. Wie zijn ov-boetes niet kan of wil betalen, krijgt een alternatieve gevangenisstraf opgelegd. Daardoor belanden jaarlijks meer dan zevenduizend zwartrijders in de gevangenis.

In één klap alles kwijt

In de praktijk betreft dat voornamelijk verslaafden, daklozen, werklozen en mensen met psychische problemen. Als Gisa März begin november voor zes maanden de gevangenis in moet, weegt ze van de stress nog maar 43 kilo. Niet alleen zal ze kerst en de verjaardag van haar kleinzoontje missen, ook dreigt ze haar appartement te verliezen. Haar straf vindt ze te zwaar, vertelt ze aan televisiezender WDR: “Omdat je zo in één klap werkelijk alles verliest wat je hebt opgebouwd.”

Andere Düsseldorfers zijn het met haar eens en beginnen een campagne voor haar vrijlating. Verkopers van de daklozenkrant, sommigen al eerder in de cel vanwege zwartrijden, protesteren voor het deelstaat-ministerie van Justitie. Honderd lokale bekende gezichten, onder wie een carnavalbouwer en een punkgitarist, schrijven een open brief naar de minister van Justitie in Noordrijn-Westfalen, Benjamin Limbach. Die weigert een pardon, maar zegt zelf ook te vinden dat de gevangenis geen plek is voor mensen die geen vervoersbewijs kunnen betalen.

De metro in Berlijn. Gisa März (56), zwartrijder: ‘De straf is te zwaar, omdat je in één klap werkelijk alles verliest wat je hebt opgebouwd.’ Beeld anp

Hoewel zwartrijders al decennia in de gevangenis belanden, heeft het onderwerp recentelijk meer aandacht gekregen. Eind 2021 besteedde de bekende Duitse komiek Jan Böhmermann er een uitzending van zijn avondprogramma ZDF Magazine Royale aan. Journalist en activist Arne Semsrott werkte mee aan het onderzoek voor deze uitzending. “Tijdens dat onderzoek kwamen we erachter dat het in Duitsland mogelijk is om de boetes van anderen af te betalen”, vertelt hij. “Zo stuitten we op een belastingontduiker die in de cel belandde en daar zijn arme medegevangenen vrijkocht. Toen dacht ik, waarom doen we dat niet op grotere schaal?”

Gevangenissen blij

Zo was het idee geboren voor het Freiheitsfonds, dat met behulp van donaties arme mensen vrijkoopt die een gevangenisstraf uitzitten omdat zij hun boetes niet kunnen betalen. Familieleden, partners of vrienden kunnen een gevangene aanmelden voor het fonds. Maar al snel blijkt de meerderheid van de aanvragen uit een heel onverwachte hoek te komen: van de gevangenissen zelf. “Dat is de meest bizarre uitkomst van onze actie. Je zou verwachten dat zij zouden zeggen: jullie ondermijnen ons systeem”, vertelt Semsrott. “Maar ze zeggen juist: bevrijd deze mensen, zij zouden hier niet moeten zijn.”

Op de website van het fonds staat in dik gedrukte letters dat 87 procent van de zwartrijders die in de gevangenis belanden werkloos is, dat 15 procent geen vast woonadres heeft en 15 procent suïcidaal is. “Deze mensen zitten in een crisis”, zegt Semsrott. “Dat zij worden opgesloten is een nog grotere schok en leidt tot paniekaanvallen en uitbarstingen. Cipiers zijn vaak al overbelast en leren in hun opleiding niet hoe zij om moeten gaan met mensen die in een crisis verkeren. Zij nemen dan contact met ons op: deze persoon moet hier weg.”

Toch koopt het Freiheitsfonds niet meer voortdurend mensen vrij. “De gevangenissen begonnen ons op een bepaalde manier als een partner te zien. Wij vonden dat ze iets te afhankelijk van ons werden”, vertelt Semsrott. Daarom koopt de actiegroep nu eens per jaar tientallen gevangenen vrij, om op die dag de aandacht in Duitsland op het probleem te richten. “We willen op die manier duidelijk maken dat we geen sociale structuur zijn die helpt de symptomen van deze crisis te bestrijden. Wij zijn een politiek initiatief dat dit probleem bij de wortels aan wil pakken.”

Gratis openbaar vervoer

Inmiddels is het het fonds gelukt om wat in beweging te zetten. Vorige zomer stelde de partij Die Linke in de Bondsdag een wetswijziging voor die zwartrijden moet decriminaliseren. In navolging van dat voorstel werden onlangs negen experts in de Bondsdag gehoord. Op één na adviseerden die zwartrijden niet langer strafbaar te stellen en pleitten ze voor verlaging van ticketprijzen of het invoeren van gratis lokaal openbaar vervoer. Hoewel politieke partijen niet zo ver willen gaan, heeft het decriminaliseren van zwartrijden steun binnen de Groenen, de sociaal-democraten (SPD), de liberalen (FDP) en zelfs bij delen van de christendemocraten (CDU).

Toch is het nog de vraag of de wetswijziging er gaat komen. Minister van justitie Marco Buschmann (FDP) wil grote hervormingen in het strafrecht, maar het is onduidelijk of het decriminaliseren van zwartrijden daaronder gaat vallen. De minister is wel al bezig een wet door te voeren die de maximale gevangenisstraf van een jaar terugbrengt naar zes maanden. Toch wil hij aan een gevangenisstraf vast blijven houden, omdat studies volgens hem hebben aangetoond dat veel mensen pas hun boetes betalen wanneer ze beseffen dat ze een celstraf riskeren.

Wachten op de bus in Hamburg. Journalist en activist Arne Semsrott: ‘We kwamen erachter dat het in Duitsland mogelijk is om de boetes van anderen af te betalen. Toen dacht ik, waarom doen we dat niet op grotere schaal?’

Dat argument vindt Arne Semsrott niet overtuigend. “Dat gaat niet op voor mensen die simpelweg het geld niet hebben om die boetes te betalen”, zegt hij. Semsrott denkt dat het niet de taak van de overheid is om achter de boetes aan te gaan. “Dat is wel het geval bij bijvoorbeeld foutparkeren, omdat er geen andere entiteit is die een boete kan heffen. Maar vervoersbedrijven kunnen wel zelf boetes uitdelen. En als iemand niet betaalt, dan kunnen zij een incassobedrijf inschakelen”, zegt hij. “Als ik niet betaal voor mijn online bestelde schoenen, dan gaat de staat er toch ook niet achteraan?”

Hoewel Duitse vervoersbedrijven als Deutsche Bahn en het Berlijnse openbaarvervoerbedrijf BVG in 1994 zijn geprivatiseerd, zijn ze 100 procent in handen van de staat. Vervoersbedrijven redeneren dat het belangrijk is dat het rechtssysteem achter zwartrijders aan gaat, omdat zij jaarlijks gemiddeld 250 miljoen euro mis zouden lopen doordat kaartjes niet worden gekocht. Deze inkomsten zouden belangrijk zijn om het openbaar vervoer in Duitsland draaiende te kunnen houden.

Tegelijkertijd is er steeds meer discussie in het land over de rol van de regering bij het financieren van het openbaar vervoer. Vorige zomer konden Duitsers een maandabonnement van 9 euro kopen om onbeperkt lokaal te reizen. Deze maatregel werd ingevoerd om de stijgende energieprijzen te compenseren, maar de actie was na drie maanden weer voorbij. De maatregel had meteen een effect op het aantal zwartrijders, meldden vervoersbedrijven. NordWestBahn constateerde zelfs dat het aantal met twee derde daalde.

Geen toegangspoortjes

Sindsdien is de regering met een opvolger van het 9 euro-ticket gekomen: een abonnement voor 49 euro per maand. Toch vinden critici dat nog altijd te duur om van het openbaar vervoer echt een aantrekkelijke en toegankelijke optie te maken. Het zwartrijden gaat, ondanks de gevangenisstraffen, dan ook onverminderd door. Vervoersbedrijven schatten dat 3,5 procent van alle reizigers zonder vervoersbewijs meerijdt. In 2021 betrapten controleurs in het Berlijnse treinverkeer 300.000 mensen die geen ticket hadden gekocht. Het is in Duitsland ook veel gemakkelijker dan in bijvoorbeeld Nederland om zwart te rijden, want er zijn geen toegangspoortjes in stations.

En dat levert in veel steden een kat-en-muisspel op met kaartencontroleurs. In groepen op Telegram met de naam ‘Freifahren’ (vrij reizen) waarschuwen gebruikers elkaar waar de controleurs zich op dat moment in de stad bevinden, vaak met foto en al. Er zijn groepen in steden als Dresden, München, Aken en Freiburg. In Berlijn heeft de groep bijna 24.000 leden. De initiatiefnemers verbinden het zwartrijden nadrukkelijk aan links gedachtegoed. Aan de profielfoto’s van de groep is te zien dat zij campagnevoeren voor goedkoop openbaar vervoer, vanwege klimaatdoelen en uit solidariteit met kleinere inkomens.

Ook Die Linke, dat met een wetsvoorstel zwartrijden wil decriminaliseren, linkt het meerijden zonder vervoersbewijs aan de Verkehrswende (verkeerstransitie). “In plaats van zwartrijden te blijven criminaliseren, moeten we meer mensen overtuigen om over te stappen op het openbaar vervoer”, aldus Linke-politicus Katja Kipping. “Als we het openbaar vervoer gratis maken, is ook het probleem van zwartrijden opgelost.” Dat zou volgens berekeningen van de partij de staat jaarlijks vijftien miljard euro kosten.

Opsluiten is duur

Het opsluiten van zwartrijders kost Duitsland ondertussen ook veel geld. Voor het vasthouden van één gevangene betaalt de staat zo’n 200 euro per dag. Het opsluiten van de Düsseldorfse daklozenkrantverkoopster Gisa März kostte de deelstaat uiteindelijk 24.000 euro, vanwege onbetaalde boetes van slechts een paar honderd euro. Het opsluiten van zwartrijders zou volgens onderzoek van omroep ARD neerkomen op een prijskaartje van meer dan 200 miljoen euro per jaar.

Dat het Freiheitsfonds gevangenen met donaties van een paar honderd euro vrijkoopt is dan ook in het voordeel van de staat. Op de website van het fonds laat een teller zien dat inmiddels 838 gevangen zijn vrijgekocht en daarmee de belastingbetaler 12,1 miljoen euro is bespaard. Daarbij zitten de gevangenissen vaak overvol en zegt het fonds door het vrijkopen van gevangen de nodige ruimte vrij te maken. Iedere vierde persoon die een gevangenisstraf uitzit in plaats van een geldstraf te betalen, zit daar vanwege zwartrijden.

Een straatmuzikant in een Berlijns metrostation. Voor het vasthouden van één gevangene betaalt de staat zo’n 200 euro per dag. En dat vanwege onbetaalde boetes van slechts een paar honderd euro. Beeld Tark VKN Archive

Ondertussen ziet een groot deel van de bevolking niet in waarom zwartrijden dusdanig hard gestraft moet worden. Volgens een onderzoek van opiniepeiler Infratest dimap in april wil bijna twee derde van de Duitsers zwartrijden niet langer behandelen als een strafbaar feit waarvoor je de gevangenis in kunt gaan. Liever zien zij dat het een overtreding wordt, net als foutparkeren. “Dat is een belangrijk signaal, er zijn weinig maatschappelijke onderwerpen waar men het zo over eens is”, zegt Semsrott.

Toch is hij bang dat het nog een tijd kan duren voordat de naziwet wordt geschrapt. “Ondanks het feit dat er veel consensus is, was er niet genoeg druk om er ook echt iets aan te doen”, zegt Semsrott. Met het Freiheitsfonds probeert hij die druk te creëren. “Dat is hard nodig, want mensen in de gevangenis hebben geen lobby. En politici zijn er niet door geraakt en zullen dat ook nooit worden. Als je parlementariër bent mag je namelijk zonder vervoersbewijs rijden. Dus je kunt echt niet verder van dit onderwerp af staan.”