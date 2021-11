‘Door met de vinger te wijzen naar coronabetogers vergroten we alleen het probleem’: 7 verhalen die u na dit weekend kan lezen

We hebben zeven De Morgen-verhalen uitgekozen die u na dit weekend kan lezen.

1. Geweldexpert Arno van Dam over de coronarellen: ‘Door met de vinger te wijzen, vergroten we alleen het probleem’

De coronarellen in Brussel en Rotterdam zijn volgens psycholoog en agressie-expert Arno van Dam symptomen van een groot maatschappelijk ongenoegen. “Sommigen beginnen te geloven dat ze de macht moeten grijpen om iets te veranderen.”

“Maar wat we nu vooral niet mogen doen, is alle deelnemers aan coronademonstraties als ‘wappies’ wegzetten. We moeten proberen te begrijpen waar hun onbehagen vandaan komt. Hoe komt het dat ze zich niet langer aangesloten voelen bij de maatschappij? Door hen met de vinger te wijzen en te verwijten dat ze onverantwoorde antivaxers zijn, vergroten we enkel het probleem.” Lees het interview.

De coronabetoging in Brussel op 21 november eindigde in geweld. Beeld EPA

2. ‘Soms volstaat één grote tegenslag’: zes Antwerpenaren over hoe ze op straat belandden

Begin november stierven in Antwerpen twee daklozen in een fietsparking. Burgemeester Bart De Wever (N-VA) zei over “die categorie” dat “ze bijna een dierlijke manier van leven hebben”. Zes (ex-)daklozen getuigen.

“Een mens hoeft niet aan de drank of de drugs te zitten om op straat terecht te komen. De uitspraak van Bart De Wever dat de meeste daklozen ‘haveloos en toxicomaan’ zijn, sluit naadloos bij zijn manier van communiceren aan. Wellicht klinkt dat goed in de oren van veel Antwerpse burgers, maar onze burgemeester vergist zich. Ik ben het levende bewijs dat dak- of thuisloos worden iedereen kan overkomen.” Lees de reportage.

Stefan, vroeger dakloos. Beeld Eric de Mildt

3. Komt ooit de twintigste coronaprik, en moeten we leren leven met lockdowns? Tijd voor nieuwe perspectieven

Coronamaatregelen worden om de haverklap bijgestuurd, overlegcomités vervroegd. Intussen voorspellen experts dat corona nog zeker tot in 2023 zal opspelen. De hoogste tijd voor nieuwe perspectieven.

“Nog nooit in de geschiedenis is het gelukt om een epidemie weg te managen”, zegt viroloog Marc Van Ranst. “Maar vandaag kijken wij zo naar alles: is er een probleem? Hop, dan moet dat gefikst worden. In dit geval door de politici en de experts. En als het niet lukt, is dat hun fout.” Lees het artikel.

Beeld Mellon

4. De eerste 500 nuchtere dagen van Evi Hanssen: ‘Ik verloor een deel van mijn identiteit’

Slapeloosheid, stress en voedselintoleranties. Twee jaar geleden zorgden gezondheidskwaaltjes ervoor dat presentatrice Evi Hanssen besloot om alcohol uit haar leven te bannen. Nu publiceert ze met Sinds ik niet meer drink een boek over haar eerste 500 nuchtere dagen.

“Ik voelde me de eerste maanden ontwricht en het leven leek plots een stuk saaier te worden. Daarnaast merkte ik dat ik door niet meer te drinken een deel van mijn identiteit kwijtspeelde.” Lees het interview.

Evi Hanssen. Beeld Carmen De Vos

Geen coronapas, vrijwel nergens een mondmaskerplicht en geen dreigende lockdown: de Britten lijken de nijpendste gevolgen van de pandemie achter zich te hebben gelaten. Hoe hebben ze dat voor elkaar gekregen, en wat kunnen wij daarvan leren?

Op het terras maar ook binnen in de coffeeshop kunnen de Engelsen aangenaam verpozen zonder een coronapas te laten zien. Beeld Francesco Ragazzi

Een influencer met een missie is ze, die haar volgers een relevante boodschap wil meegeven. Flo Windey (26) heeft een uitgesproken mening over diversiteit, seks en mentale gezondheid, is bekend van Instagram en Studio Brussel en vanaf volgende week ook als deelnemer aan De slimste mens ter wereld.

“Nu wordt er wel heel veel gepraat over mentale gezondheid en dat is belangrijk. Maar wanneer zetten we dat gesprek eens verder? Wanneer gaan we het hebben over de wachttijden? Over de prijs? Over een psycholoog vinden die bij je past?” Lees het interview.

Flo Windey. Beeld rebecca fertinel

7. Stijn Meuris na de bijna fatale hartstilstand: ‘Ik wist: dit is niet hetzelfde als flauwvallen’

‘Toen de deuren van de spoed openden en ik de eerste witte jas zag, ging ik onderuit. Ik ben op de grond gereanimeerd.’ De ­nieuwe theatermonoloog van Stijn Meuris (56) heet niet voor niets Stilstand. Een jaar geleden stopte zijn hart er even mee.

“Ik dacht: dit is de finale klap, het is gedaan. Dat duurde een kwart seconde. Ik wilde nog iets zeggen, maar mijn spraak was verstoord. De beste omschrijving die ik voor mijn toestand kan vinden: het voelt als een gigantische kramp.” Lees het interview.

Stijn Meuris. Beeld Joris Casaer

