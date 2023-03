Door ghostwriter gelekte corona-sms’jes brengen Britse oud-minister in problemen

Met zijn Corona-dagboeken, die eind vorig jaar verschenen, hoopte Hancock juist weer door het Britse volk in ge­na­de aangenomen te worden na zijn gedwongen vertrek vanwege het overtreden van zijn eigen coronaregels. Voor het schrijven gaf hij zijn ghostwriter, Isabel Oakeshott, toegang tot zijn communicatie met andere politieke prominenten en adviseurs.

Volgens Oakeshott was het belang van het Britse volk met het boek echter niet voldoende gediend. Na de voltooiing lekte ze Hancocks berichten aan de rechts-conservatieve krant The Daily Telegraph. Ze vreesde dat het officiële onderzoek naar die corona-aanpak een “kolossale witwasserij” zou worden. Bovendien zou dat onderzoek nog “vele jaren” op zich laten wachten.

Woensdagavond publiceerde The Daily Telegraph op basis van de WhatsAppberichten enkele onthullingen. Zo zou Hancock een suggestie van een belangrijke corona-adviseur over de aanpak in verzorgingstehuizen hebben genegeerd. Deze adviseur raadde in april 2020 aan om iedere nieuwe bewoner te testen. Hoewel Hancock daar in het WhatsAppgesprek positief op reageerde, kwam de maatregel niet in het uiteindelijke beleid.

‘Vals verhaal’

Hancock zelf vindt dat de berichtgeving op basis van zijn WhatsAppverkeer een verkeerd beeld geeft van de werkelijkheid. “Dit is ronduit fout”, zegt zijn woordvoerder in een verklaring. “Deze gestolen berichten zijn gemanipuleerd om een vals verhaal te creëren.” Dat behalve The Daily Telegraph geen enkel medium de berichten kan inzien, maakt de berichtgeving lastig te verifiëren.

Niet alleen Hancock, ook freelancejournalist Oakeshott ligt na de publicaties onder vuur. Op BBC Radio 4 moest ze zich donderdagochtend verdedigen vanwege het plegen van contractbreuk. Oakeshott zei dat de krant haar niet betaald had voor de berichten, maar wilde niet ingaan over betalingen voor andere werkzaamheden rondom de onthullingen. “Iedereen die denkt dat ik dit voor geld heb gedaan, is volkomen gestoord”, aldus Oakeshott.

Charmeoffensief

Hancock, tegenwoordig onafhankelijk Lagerhuis-lid, deed de laatste maanden meerdere pogingen om zijn reputatie op te krikken. Die was danig beschadigd doordat hij in de zomer van 2021 voor het oog van een bewakingscamera had gezoend met zijn assistente – niet alleen een echtelijk slippertje, maar ook een overtreding van het destijds geldende coronabeleid. Toen de Britse tabloidkrant The Sun de foto’s op zijn voorpagina zette, kon Hancock in 2021 niet anders dan aftreden.

Om zijn blazoen weer op te vijzelen, was Hancock in november te zien in een goedbekeken overlevingsshow van de Britse commerciële zender ITV. Hancock beweerde dat hij op die manier zijn menselijke kant wilde laten zien, maar in de Britse media en onder collega-politici kreeg Hancocks optreden vooral kritiek. Voor de Conservatieve Partij was het reden om hem uit de fractie te zetten.