Door DNA verraden verdachte van twaalf jaar oude steekpartij dan toch voor rechter

Nadat de raadkamer de feiten eerder had beoordeeld als verjaard, zal Tony V. (56) zich moeten verantwoorden voor de beschuldiging van poging tot moord. In eerste instantie kwam de man in de rechtszaal weg met de bewering dat het slachtoffer “per ongeluk op mijn mes was gevallen”. Bij gebrek aan tegenspraak werden de feiten toen geherkwalificeerd naar slagen en verwondingen - met de verjaring tot gevolg.

Jean-Paul Tawaba stond op woensdagavond 19 januari 2011 aan een kruispunt langs de Belgiëlei te wachten op de tram naar Hoboken. Hij werd iets voor middernacht benaderd door twee mannen. De een duwde hem naar achteren, daar stond zijn broer met een getrokken mes. Tawaba verloor erg veel bloed en even later ook het bewustzijn. Hij kreeg in het ziekenhuis te horen dat zijn leven was gered door toevallig in de buurt zijnde arbeiders die snel genoeg de hulpdiensten hadden verwittigd.

De politie vond achteraf op de plaats van het misdrijf twee ingedeukte bierblikjes met mogelijke DNA-sporen op van een van de verdachten. Pas in 2022 werden de blikjes onderzocht bij het Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie (NICC). Daar werd een match gevonden met de broer van Tony V., die al eens werd veroordeeld voor het toebrengen van messteken in een café. De man deed zich later ook opmerken door op sociale media te dwepen met de Ku Klux Klan en beelden te posten van twee handvuurwapens. Hij deed daarbij deze aankondiging: “Gewoon op Marokkanen schieten (...) de groeten van Adolf Hitler.”

Het is niet deze man die donderdag werd doorverwezen, maar zijn jongere broer. De man leeft intussen in een sociaal isolement en is enkele jaren terug beheersonbekwaam verklaard. Pas nadat de nakende verjaring onder de aandacht werd gebracht raakte Tawaba zich ervan bewust dat een verdachte in beeld was gekomen. Niet alleen het Antwerpse parket tekende beroep aan tegen de buitenvervolgingstelling, maar ook hijzelf. Hij wordt sinds enkele weken bijgestaan door de Antwerpse strafpleitster Sanne De Clerck.

“Sinds zij mij deze namiddag belde met het nieuws, heb ik een enorme glimlach op mijn gezicht”, reageerde Jean-Paul Tawaba donderdagavond. “Het is alsof de pijn waar ik al twaalf jaar mee rondloop opeens weg is. Ik had dit nooit durven hopen. Het gaat mij in de rechtszaak helemaal niet om het geld. Ik ken de situatie van de verdachte. Het gaat erom dat recht wordt gesproken. Dat ik niet meer met de angst van het onbekende rondloop. Want dat was wat mij twaalf jaar lang het meest dwarszat: waarom doet iemand zoiets? Echt, ik had dit nooit van mijn leven verwacht. Er zijn zoveel mensen die de voorbije weken elk vanuit hun hoek voor me zijn opgekomen, te beginnen met de agenten die de blikjes naar het labo stuurden. Ik weet niet hoe ik al deze mensen ooit kan bedanken.”