‘Door die ene cocktail verloor ik een mooie zomerdag’: 9 verhalen die u na dit weekend kunt lezen

1. ‘Door die ene cocktail verloor ik een mooie zomerdag’: waarom steeds meer mensen stoppen met drinken

Is het in de zomermaanden met al die BBQ’s, terrasjes en festivals moeilijker om minder te drinken? En hebben acties als Tournée Minérale en Dry January een blijvend effect? “Ik heb minder angstaanvallen sinds ik niet meer drink.”

Lees het volledige artikel.

Ninalotte Roose, Yemi Oduwale en Delphine Lecompte. Beeld Rebecca Fertinel

In De eenzaamheid van moed kruipt de ondergedoken misdaadjournalist Roberto Saviano in de huid van de in 1992 door de maffia vermoorde onderzoeksrechter Giovanni Falcone. “Maffiamoorden waren een vast deel van ons dagelijks bestaan. Niemand draaide zich er bij wijze van spreken nog voor om.”

Lees het interview met Roberto Saviano.

‘Na de val van de Muur in 1989 trok de maffia als eerste naar het vroegere Oostblok om er haar drugs te slijten. Veel sneller dan de reguliere westerse bedrijven kregen ze er voet aan de grond.’ Beeld Francesca Mantovani/Opale/Lumen

3. Luc Appermont en Bart Kaëll: ‘Mijn bevlieging van 35 jaar geleden was echt bijna ziekelijk. Ik kan het bijna vergelijken met een depressie’

Wat verwachten we van een relatie, van de liefde? Deborah Seymus vraagt het aan bekende koppels met een opvallend parcours, zoals televisiepresentator Luc Appermont (73) en zanger Bart Kaëll (62). “Toen hij de eerste keer wegreed, bonkte mijn hart in mijn keel.”

Lees het interview.

Bart Kaëll en Luc Appermont: ‘Toen wij een relatie kregen, was het not done om voor homoseksualiteit uit te komen.’ Beeld Eva Beeusaert

Zijn dochters mogen geen TikTok-account aanmaken en als er ongure types op straat rondhangen, moeten we die aanspreken. ­Actie!, roept professor Jonathan Holslag (42), anders dreigt er een clash of civilizations. “We zijn koopjunkies die aan het infuus hangen.”

Lees het interview met Jonathan Holslag.

Jonathan Holslag: 'We stellen onze kinderen veel te weinig bloot aan de uitdagingen van deze wereld.' Beeld Bob Van Mol

5. De Britse wiskundige Kit Yates over de patronen in de wereld: ‘We denken allemaal dat de dingen min of meer normaal zullen blijven’

Van pandemie en oorlog tot beurs en terreur: wiskunde helpt ons de wereld te begrijpen. De Britse professor Kit Yates schreef een helder, toegankelijk boek over inzichten die vaak tegen onze intuïtie ingaan. “We zien vaak alleen de successen, niet de mislukkingen.”

Lees het artikel.

Kit Yates schreef een helder boek over het verband tussen wiskunde en de wereld om ons heen. Beeld Joe Hart

6. ‘Zelensky heeft al bij al niet te klagen over de voorbije NAVO-top’: Willy Claes over de oorlog in Oekraïne

“We zitten in de kwadratuur van de cirkel: Oekraïne mag niet verliezen van de VS, maar Rusland evenmin.” Willy Claes (84), voormalig hoofd van de NAVO, laat zijn licht schijnen op de oorlog in Oekraïne.

Lees het interview met Willy Claes.

Willy Claes: ‘De beschikbare informatie wijst erop dat president Poetin zich ingraaft. Dat hij meer dan ooit angstcomplexen ontwikkelt.’ Beeld Tim Dirven

7. ‘Elke maand krijgen we twee loonbrieven: een Ierse en een Belgische, die altijd verschillend zijn’: dáárom staken Ryanair-piloten weer

Een nieuwe zomer, en dus nieuwe stakingen bij Ryanair. Bijna vier op de tien Ryanair-vluchten op Charleroi worden dit weekend geschrapt omdat de piloten het werk neerleggen. Waar komt hun onvrede vandaan? “We worden voortdurend in een hoekje geduwd.”

Lees het artikel.

Beeld Tim Dirven

8. ‘Ik wist wat hij van me zou vragen’: Cillian Murphy speelt in ‘Oppenheimer’ hoofdrol die op zijn lijf werd geschreven door Christopher Nolan

Dankzij dramaserie Peaky Blinders oogstte hij wereldwijd roem, nu draagt Cillian Murphy voor het eerst een blockbuster. Christopher Nolan schreef Oppenheimer met de Ierse acteur – en vooral zijn ogen – in gedachten.

Lees het portret van Cillian Murphy.

Cillian Murphy. Beeld rv

Natuurlijk is het warm in het zuiden. Dat hoort zo in de zomer. Maar zó heet? Zuid-Europa en Noord-Afrika sissen op de weerkaarten als gloeiende kooltjes, terwijl toeristen en locals er wanhopig op staan te kijken.

Lees het artikel.