Door de zachte winter staan de sneeuwklokjes, toverhazelaars en magnolia’s in het Arboterum al in bloei

“Vroeger konden we redelijk goed bepalen wanneer de winter begon of eindigde. Nu lijken het begin en het einde van de seizoenen verdwenen”, zegt Abraham Rammeloo, directeur-conservator van het Arboretum in Kalmthout. Met zo’n 11.000 verschillende planten van over de hele wereld, verdeeld over 13,5 hectare, heeft men in deze botanische tuin (sinds 1856) recht van spreken.

Wanneer en waarom bloemknoppen en -bollen uitkomen heeft alles te maken met “triggers”, zegt Rammeloo. “En die verschillen van soort tot soort.” We wandelen naar de toverhazelaars, met zo’n 500 stuks en 140 verschillende soorten de trots van deze tuin. De ene soort beschikt over gele, de andere over rossig-oranje bloemetjes. Maar allemaal hebben ze die ene trigger nodig, weet Rammeloo: vorst. “Meer bepaald: één nacht onder nul gevolgd door een positieve temperatuur. Dat zet het bloeimechanisme in werking. En anders dan sommige andere planten kan de toverhazelaar het niet meer ongedaan maken.”

Verderop schieten ook de sneeuwklokjes uit de grond. “Normaal zijn onze sneeuwklokjesdagen voorzien tussen 11 en 26 februari, dus dit is wel héél vroeg,” luidt het. Ook voor de magnolia’s is het vroeg. Rammeloo omschrijft de dubbele blaadjes rond de ontluikende knoppen als een “beschermende donzen winterjas”. Mooi allemaal, meent hij. “Maar overleven ze een eventuele tweede vriesprik wel, eens die bescherming weg is?”

Bijtjes

“Dat dingen evolueren is normaal en logisch,” zegt hij. “Het gevaar schuilt hem in de wetenschap dat planten en dieren de tijd zouden moeten krijgen om zich aan te passen. De snelheid van al die veranderingen zijn helaas niet in verhouding tot het aanpassingsvermogen. Dát is verontrustend.”

Beeld Arboretum Kalmthout

Op korte termijn heeft dat weinig effect, legt hij uit. De lange termijn? Dat is andere koek. “Voor bomen maakt het niet zoveel uit. Een boom wordt meer dan honderd jaar oud en kan één jaar zonder bevruchting of bestuiving door een plots koudefront. Bomen zijn ook generalisten; ze worden bestoven door muggen, hommels, vliegen,… Niet onoverkomelijk voor de boom wanneer een van hen uitsterft. Maar wie bestuift een orchidee als die ene specifieke orchideeën bestuivende kever uitsterft omdat de voorjaarsbloei uitblijft en ze verhongeren? Dan hebben we een probleem. Dat betekent dat de natuurlijke cyclus doorbroken wordt. Zonder insecten hebben ook de vogels, zoogdieren en amfibieën in de lente geen eten meer. Nu al ontwaken diertjes uit hun winterslaap omdat ze denken dat het lente is. Maar is er nu wel genoeg voedsel? Als dat dus een paar keer na elkaar gebeurt…”

“Dat ontregelde systeem is niet enkel afzien voor boom, plant of dier, maar ook voor de mens,” zegt hij. “Onder meer hazelaars en elzen zorgen nu sneller op het jaar voor hooikoorts en allergieën, terwijl er al steeds meer mensen met allergieën worden gediagnosticeerd.”

Gin

De leek mag zich dan wel rot schrikken bij al die vroeg ontluikende knotjes en bloempjes, maar niet alles is kommer en kwel, stelt Rammeloo gerust. Hij wijst naar het stuifmeel op het stinkend nieskruid verderop. “Normaal zie je dat pas in februari bij zeven graden. Maar gelukkig zien we het nu ook, want ook de bijen ontwaken bij zeven graden. En waar halen zij anders hun voedsel?”

Bijen, in januari? We nemen de proef op de som en trekken naar de bijenkorf aan het water waar net drie bijen komen aanzoemen. Case closed.

Beeld Arboretum Kalmthout

Dat het al zo’n vijf jaar bezig is, leren we nog. Gevolg: het Arboretum is nu het hele jaar open. “Toen ik hier begon te werken heropenden we pas rond midden januari en toonden we op onze rondleidingen soms foto’s van de toverhazelaars, omdat het nog te koud was om ze te zien. Toen ze plots mid december bloeiden, besloten we ook dan te openen. Het was te mooi om niet te laten zien.”

Die aanpak, alsook “de coronajaren die de drang naar natuur en toerisme in eigen land aanzwengelden”, bracht de tuin meer bekendheid. “In 2021 verbraken we ons record met 62.000 bezoekers, in 2022 waren het er 75.000.” Voor wie met geen stokken naar een botanische tuin te krijgen is, misschien nog deze trigger: van de bloemen van de toverhazelaar wordt een kruidige gin gemaakt. Goed voor zilver op de London Spirits Competition 2022.