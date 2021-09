‘Door Airbnb gaat aantal betaalbare huurwoningen in Brussel omlaag’

Bijna de helft van de woningen op Airbnb in Brussel worden aangeboden door ‘investeerders’ en ‘professionals’. Dat leert een nieuwe studie van de Vrije Universiteit Brussel in opdracht van Innoviris. Geen goed nieuws voor de Brusselse huurmarkt en de samenhang in de stad, stelt onderzoeker Pieter-Paul Verhaeghe (VUB).

Wat moeten we weten over de Airbnb-verhuurders in Brussel?

Verhaeghe: “De grote conclusie is dat bijna de helft van de huurders in Brussel niet voldoet aan de oorspronkelijke ‘deeleconomie’-filosofie van Airbnb. Airbnb claimde dat het mensen in staat zou stellen om af en toe een kamer of hun hele woning te verhuren, waardoor reizigers ook de meer authentieke, niet-toeristische buurten van een stad zouden leren kennen. In de praktijk zien we dat dat hele model enorm geprofessionaliseerd is. Vandaag wordt bijna de helft van de Airbnb-woningen in Brussel aangeboden door professionele spelers of investeerders, die meerdere huizen aanbieden of een woning voor meer dan 120 dagen per maand verhuren.”

Wat voor impact heeft dit op Brussel?

“Elke woning of appartement dat door een professional voor een langere periode op Airbnb wordt aangeboden, is er een minder die beschikbaar is op de huurmarkt. Het aanbod betaalbare huurwoningen gaat daardoor omlaag. Dat zien we ook in andere toeristische steden waar Airbnb groot geworden is, zoals Barcelona of Amsterdam.”

“Daarnaast zie je dat in plaats van toeristen naar minder gekende buurten te leiden, zoals Airbnb beweerde, het merendeel van de Airbnb-woningen net sterk geconcentreerd zijn in de toeristische wijken. Heel wat buurten, zoals rond de Grote Markt, de Munt of de Europese Wijk, worden steeds meer gericht op reizigers, terwijl het beter zou zijn om het toerisme te spreiden over de stad. Het gevaar bestaat dat zelfs oorspronkelijke inwoners gaan wegtrekken uit die buurten.”

“Bovendien vormt die professionalisering van Airbnb ook een probleem voor de toeristische sector. Een investeerder die meer dan 120 per dagen een woning verhuurt, zou eigenlijk aan dezelfde regels moeten onderworpen als bij bijvoorbeeld vakantiewoningen. Maar door het als een Airbnb-woning te verhuren, ontsnappen die eigenaars aan heel wat controle door de overheid, wat uiteraard voor oneerlijke concurrentie zorgt.”

Andere steden, zoals Amsterdam of Parijs, proberen al jaren de groei van Airbnb te beteugelen, bijvoorbeeld door te bepalen dat een Airbnb-verhuurder zijn woning slechts een beperkt aantal nachten per jaar kan aanbieden. Kan Brussel daar iets van leren?

“Op zich heeft Brussel al vrij strenge regelgeving rond Airbnb. Het probleem zit voornamelijk bij de handhaving. Omdat Airbnb weinig gegevens deelt, is het voor autoriteiten erg moeilijk om te achterhalen wie wat precies verhuurt. Ze proberen dat op te lossen door databanken te combineren. Ze kijken in de wijken waar Airbnb-woningen geconcentreerd zijn, en koppelen dat aan gegevens van welke families geregistreerd staan. Het spreekt voor zich dat dat een moeizaam proces is.”

Dragen toeristen hier ook zelf verantwoordelijkheid in?

“Zeker. Ik zou aanraden dat mensen altijd proberen te huren bij lokale verhuurders. Als je ziet dat de host van een woning al drie andere aanbiedingen heeft in dezelfde stad, kun je ervan op aan dat het om een grote investeerder gaat.”