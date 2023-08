‘Doodgewone Amerikaan’ Joe the Plumber is overleden

Toen Obama een bezoek bracht aan een arbeiderswijk van Toledo in de staat Ohio, stapte Joe naar voren en stelde vragen over het belastingbeleid van de Democraat, en de impact op kleine ondernemers. Volgens hem zou zijn loodgietersbedrijf namelijk meer belasting moeten betalen als Obama president zou worden.

Dit moment bepaalde de verdere campagne, en zwengelde het debat over belasting, inkomensongelijkheid en economische kwesties aan. Vooral tegenkandidaat McCain ging met Joe aan de haal. Hij was immers het symbool van de gewone Amerikaan, de hardwerkende middenklasse − zijn naam, Joe, zal hier zeker toe bijgedragen hebben. Het was Joe voor en Joe na: de twee ontmoetten elkaar en Wurzelbacher toerde een dag met de presidentskandidaat mee. In het laatste televisiedebat voor de verkiezingen richtte McCain zich rechtstreeks tot de man, keek in de camera en beloofde: “Joe, weet dat ik je belastingen laag zal houden.”

Jammer voor McCain: Wurzelbacher was eigenlijk helemaal geen fan van de presidentskandidaat.

Fast forward: Obama won de verkiezingen, en Joe schreef een boek met de weinig originele titel Joe the Plumber: Fighting for the American Dream. Daarin bekritiseert hij John McCain en schrijft hij dat hij McCain niet als presidentskandidaat wilde. Op wie Wurzelbacher tijdens die specifieke verkiezingen heeft gestemd, daar wil zijn vrouw ook na zijn overlijden niets over kwijt. Wel is bekend dat hij in 2016 voor Donald Trump supporterde.

De soep was verder ook niet zo heet als ze werd opgediend: na wat berekeningen bleek dat Wurzelbacher door de plannen van Obama juist minder belastingen zou betalen. En nog iets: Joe was helemaal geen plumber. Hij stond niet geregistreerd als loodgieter in Ohio, had geen licentie en was geen lid van de loodgietersvakbond.

Zijn carrière ging vervolgens verschillende kanten op. In 2009 werd hij oorlogscorrespondent en vertrok hij naar Israël om verslag te doen van de Gaza-oorlog, nu ja, specifiek de Israëlische kant. In 2014 begon hij aan een baan bij een Jeep-fabriek. Hij stond recentelijk vooral bekend als conservatief activist en commentator. Joe had vier kinderen uit twee huwelijken.

Bij Samuel Joseph Wurzelbacher, zoals hij volledig heet, werd in 2022 alvleesklierkanker vastgesteld. Daaraan is hij op 27 augustus overleden, meldt zijn vrouw Katie Wurzelbacher aan Amerikaanse media.