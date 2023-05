Doodgeschoten en in het geheim begraven: ‘Iedereen weet ervan, maar niemand praat erover’

47 soldaten werden kort na D-day doodgeschoten en in het geheim begraven, zo vertelt een veteraan. Het verhaal bleef tientallen jaren verborgen.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog, kort na D-day, brachten Franse verzetsstrijders 47 gevangengenomen Duitse soldaten naar een klein bebost gebied in het zuidwesten van Midden-Frankrijk. In de verzengende hitte dwongen ze de soldaten hun eigen graf te graven, schoten ze daarop een voor een dood en begroeven dan de lichamen, waarbij ze de resten bedekten met ongebluste kalk, aldus een getuige.

Het verhaal van de massa-executie bleef tientallen jaren verborgen voor het publiek, een smet op de bejubelde verzetsbeweging, totdat de laatste overlevende getuige zijn stilzwijgen verbrak tegenover een paar mensen. Vervolgens onthulde hij het aan het wereldwijde publiek; de interviews werden in de loop van de voorbije dagen gepubliceerd.

“We schaamden ons”, vertelt de getuige, Edmond Réveil, die nu 98 is, aan de Franse krant La Vie Corrézienne. Hij maakte deel uit van de verzetsgroep. “We wisten dat we geen gevangenen mochten doden.”

Franse historici bevestigen in grote lijnen zijn verhaal, maar zijn persoonlijke versie van de gebeurtenissen kon niet onafhankelijk worden geverifieerd. Zijn openbare verklaringen hebben een schokgolf veroorzaakt in de Limousin, een landelijk gebied in Midden-Frankrijk dat lange tijd prat ging op zijn geschiedenis van verzet tijdens de oorlog en daarvoor een zware prijs betaalde. Duitse nazi-officieren van de militaire tak van de SS, de Waffen-SS, slachtten er honderden burgers af als vergelding.

‘Taboe’

Réveil, die niet bereikbaar was voor commentaar, vertelde de krant dat hij getuige was geweest van de moorden, maar er niet aan heeft deelgenomen. Hij onthulde de grimmige details voor het eerst in 2019 op een veteranenbijeenkomst. Franse en Duitse autoriteiten werden ingelicht en waren van plan de lichamen op te graven. Maar het nieuws werd grotendeels geheim gehouden.

“We wisten dat het een verhaal was dat wat reacties zou kunnen veroorzaken, wat controverses, omdat het de geschiedenis van het verzet een beetje ondermijnt”, zegt Philippe Brugère, de burgemeester van Meymac, waar Réveil nu woont. Het ligt vlak bij de plaats van de moorden. De burgemeester nam zelf deel aan de bijeenkomst van de veteranen. “Het was een taboe, een herinnering waar we niet over wilden praten”, zegt Brugère.

Het Franse verzet bestond uit verborgen organisaties die vochten tegen de nazi-bezetting van Frankrijk en het collaborerende Vichy-regime, en speelde een sleutelrol in de bevrijding van het land. In de Limousin vielen ze Duitse troepen aan en saboteerden ze, waardoor het gebied uiteindelijk aan het eind van de zomer van 1944 werd bevrijd.

Na de bevrijding van Frankrijk sloot Réveil zich aan bij het reguliere Franse leger en ging vechten in Duitsland. Daarna werd hij spoorwegarbeider, trouwde en kreeg verschillende kinderen.

De executie van Duitse soldaten volgde op de bevrijding van de stad Tulle door Franse verzetsgroepen na twee dagen van intensieve gevechten in juni 1944. Zo’n 50 Duitsers werden gevangengenomen en overgedragen aan het detachement van Réveil, zo vertelde hij in een in 2020 opgenomen gesprek met Brugère dat werd gedeeld met The New York Times.

“We konden ze niet houden”, aldus Réveil over de gevangenen. Hij legt uit dat de verzetsgroep niet genoeg voedsel had en dat het moeilijk was zoveel gevangenen tegelijk goed te bewaken.

Vervolgens kreeg zijn detachement van de leiding van het Franse Bevrijdingsleger het bevel de gevangenen te doden, zo zegt Réveil in de opname. Maar of dat klopt blijft onzeker, volgens Xavier Kompa, hoofd van de plaatselijke afdeling van het Nationaal Bureau voor Veteranen.

Réveil zegt dat zijn groep de gevangenen meenam naar de bossen bij een gehucht genaamd Le Vert en dat zijn commandant, die de codenaam Hannibal droeg, vrijwilligers vroeg om de moorden uit te voeren. Réveil zegt dat hij en een paar anderen weigerden.

Het Franse Meymac. Beeld AFP

Hannibal sprak met elke gevangene voordat hij of zij werd doodgeschoten, aldus Réveil: “Hij huilde als een kind toen het tijd was om ze neer te schieten. Onder de gevangenen was een Française die naar verluidt met de Gestapo had samengewerkt. “Niemand wilde haar doden, dus werd er geloot”, zegt Réveil. “Het rook naar bloed.”

Réveil zegt dat de groep besloot nooit over het bloedbad te spreken. Hij vertelde La Vie Corrézienne dat zelfs zijn vrouw en kinderen er niet van wisten. Brugère zegt dat men alleen wist dat een groep Duitse soldaten gevangen was genomen en dat “plotseling, poef,” de groep verdwenen was.

‘Tragische oorlogsdaad’

In 1967 werden 11 Duitse lichamen opgegraven in Le Vert, door Brugère omschreven als een discrete operatie. Op lokaal niveau werden geen gegevens bijgehouden, weinig mensen hoorden ervan en de opgravingen werden om onduidelijke redenen stopgezet. “We legden opnieuw een deksel op deze herinnering”, zegt hij.

Er was nog een halve eeuw en de onthullingen van Réveil voor nodig om de zaak te heropenen. Brugère en Kompa, van het Nationaal Bureau voor Veteranen, zeggen dat ze de Franse en Duitse autoriteiten hadden ingelicht. Verder onderzoek werd uitgesteld vanwege de pandemie, maar zal naar verwachting volgende maand opnieuw beginnen.

Een team van de Duitse Oorlogsgravencommissie zal volgens het Franse ministerie van Defensie met behulp van een grondradar de plaats van de graven zoeken. Mocht de zoektocht succesvol blijken, dan is het aan Duitsland om de lichamen op te graven en opnieuw te begraven.

Het Limousin-gebied staat bekend om zijn actieve verzetsbeweging die enkele duizenden strijders telde. Als reactie op de opstand in Tulle, dat in de Limousin ligt, hing een Waffen-SS eenheid 99 burgers op en stuurde 149 anderen naar het concentratiekamp Dachau. Dezelfde SS-eenheid was betrokken bij de massamoord op meer dan 640 inwoners van Oradour-sur-Glane, die wordt beschouwd als de ergste nazi-wreedheid in Frankrijk.

Het is onduidelijk of Réveil gevolgen zal ondervinden voor zijn onthullingen. De burgemeester zegt dat hij niet op de hoogte was van een onderzoek naar een mogelijke oorlogsmisdaad en dat, hoewel het “volgens de wet als zodanig kan worden beschouwd”, hij het gezien de omstandigheden ziet als “een ongelukkige, tragische oorlogsdaad”.

In het opgenomen gesprek wordt Réveil gevraagd waarom hij zijn stilzwijgen heeft verbroken. Hij zegt dat hij de geschiedenis van de executies “officieel wil maken”. “Iedereen weet ervan”, zegt hij over de veteranengroep en ambtenaren, “maar niemand praat erover.”