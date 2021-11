Dood Waalse student mogelijk gelinkt aan alcoholmisbruik

Bekijk hieronder tekst en uitleg van Vincent Macq, de procureur des Konings van Namen:

Eerder werd door het parket al geïnsinueerd dat er geen link was tussen de organisatie van de avond en het overlijden van de student. De eerste resultaten van de autopsie op het lichaam van de Waalse student zijn intussen bekend en bevestigen die eerdere verklaring. “De autopsie maakt het vooral mogelijk om meerdere deuren te sluiten: zo stierf Antonin niet als gevolg van een externe handeling, noch van een val, noch van onderkoeling, noch van een van de acties die werden ondernomen tijdens de doopceremonie.”

“Tijdens deze ceremonie is geen alcohol gedronken”, gaat de procureur verder. “Vele getuigen werden daarover ondervraagd. Maar na het doopritueel vloeide de alcohol rijkelijk. Wij gaan daarvan uit omdat er diezelfde ochtend nog een andere jongere naar het ziekenhuis moest. Tegen de middag had hij 2,9 promille alcohol (zo’n veertien glazen alcohol, red.) in zijn bloed. Dus ja, de alcohol vloeide rijkelijk.”

Ter discussie

De doodsoorzaak van Antonin Deneffe kan daarom gevonden worden in de resultaten van het toxicologisch onderzoek, dat een van de komende dagen zal worden bekendgemaakt. Zo lijkt het erop dat de Waalse student overleden is aan overmatig drankgebruik na de doopceremonie, en zo in zijn slaap is gestorven.

Procureur Vincent Macq maakte tijdens de persconferentie van de gelegenheid gebruik om de organisatie van deze doopplechtigheden in de studentengemeenschap ter discussie te stellen. “Hoe kan zoiets gebeuren?”, vroeg de procureur zich luidop af. “Dooprituelen moeten wel kunnen, maar die excessen, dat kan toch niet de bedoeling zijn. Verenigingen kunnen bij universiteiten wel een doopdecreet ondertekenen, maar daar lijkt het bij te stoppen. Er moeten dringend nagedacht worden over de aanpak en opvolging van die rituelen.”

Schuur

Bijna 300 jongeren namen zaterdagavond deel aan de doop in de schuur van een boerderij in Sart-Custinne, een dorpje in de gemeente Gedinne. De studenten brachten er ook de nacht door. De 19-jarige Antonin Deneffe, eerstejaarsstudent aan de Hennalux, werd zondagochtend levenloos aangetroffen. Enkele studenten geneeskunde, en iets later ook de hulpdiensten, probeerden de jongeman nog te reanimeren, maar alle hulp kwam te laat.