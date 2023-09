Donna Kalil werkte tot voor kort als makelaar. Nu verdient ze haar boterham met het doden van pythons

In de Everglades in Florida levert elke dode python een premie op. Voor de 10.000 dollar die in augustus klaarligt voor het grootste exemplaar, komen duizenden slangenjagers op het moerasgebied af. ‘Daar! Patroon! Ik zie een patroon!’

Bijna donker. De zon smeert een laatste, zalmroze gloed uit over de horizon. Aan de voet van de levee, de dijk, zet Donna Kalil (61) zich schrap in de modder. Ze gooit haar volle gewicht tegen het hek. Open. Een onverharde weg ontvouwt zich, dwars door dampend moerasland.

“Let’s go”, zegt Kalil, en klikt de zaklamp aan op haar slangenleren hoed. “Nu komen ze tevoorschijn.”

Bliksem in de verte. De Everglades, de iconische draslanden van de Amerikaanse staat Florida, flitsen spookachtig. Kalils oude truck kraakt en schudt. Niemand rijdt zoals zij: staand, met de zijdeur open, haar voet op het gaspedaal en haar bovenlijf uit het portier. Met één oog volgt ze de weg, het andere is op de berm gericht. Haar licht trekt een spoor door het duister.

“Goed opletten”, roept ze over het brullen van de motor. “Elke glinstering. Schubben. Alles wat glibbert.”

“Wij zien alles”, antwoordt een stem. Op het autodak, op een stalen platform, staan Dave Hackathon (54) en Dave Wagner (52), bekend als ‘Dave 1’ en ‘Dave 2’. De spotters. “Als zo’n beest me echt te grazen heeft,” zegt Kalil, “dan vraag ik misschien om hulp.”

Donna Kalil jaagt op slangen. Reuzenslangen.

Ware plaag

De Everglades worden geteisterd door een plaag tijgerpythons (Python bivittatus) die zich schuilhouden in het moeras. De exoten, oorspronkelijk uit Zuidoost-Azië, behoren tot de grootste wurgslangen op aarde. Ze kunnen 6 meter lang worden en wegen tot 90 kilo. “Wat je vannacht niet zult zien?”, zegt Kalil. “Zoogdieren. Die zijn opgegeten.”

In Florida leven al meer dan 100.000 pythons. De Everglades veranderen voor andere dieren in een desolate woestenij. Het aantal herten is met 94 procent gedaald. Lynxen met 87 procent. Buidelratten en wasberen met 98 procent. Konijnen, ooit alomtegenwoordig, komen in hele delen niet langer voor.

“De pythons ontwrichten hier alles”, zegt Mike Kirkland, bioloog van de Florida Fish and Wildlife Conservation Commission. “De Everglades is een uniek ecosysteem dat nu in zijn voortbestaan wordt bedreigd.”

Florida’s oplossing: slangen vangen. Zoveel mogelijk. De staat heeft op het hoofd van elke python een prijs gezet. Tientallen Floridians hebben hun kantoorbaan opgezegd om fulltime de moerassen in te trekken. “Ik was makelaar”, zegt Donna Kalil. “Nu heb ik, even kijken… 792 dode pythons op mijn naam.” Ze wil door tot minstens 1.000.

Voor een kleintje betaalt de staat 50 dollar, per ‘foot’ (30,5 centimeter) komt daar 25 dollar bij. Een python van 5 meter levert zo een paar honderd dollar op.

Nu staat er meer op het spel. In augustus organiseert Florida de jaarlijkse Python Challenge: wie de grootste vangt, wint 10.000 dollar. Dit jaar hebben zich zo’n 4.000 jagers gemeld, afkomstig uit heel de VS. Kalil won al drie keer. “Ogen open!”, schreeuwt ze. “Wij gaan een monster vangen.”

Eendagsvliegen dansen als vonken in de koplampen. In het metershoge cypergras, zover het oog strekt, brullen onzichtbare kikkers. Net als het duister begint te bedwelmen, trapt Kalil vol op de rem. “Sláááng!”

Binnen tellen staat ze naast haar voertuig. Op de weg ligt een kleine gifslang gekruld, de bruine schubben blinken. Kalil zakt door haar knieën. “Een cottonmouth”, zegt ze. “Geen python. Blijf maar uit de buurt, ze zijn dodelijk.” Met haar slangenhaak loodst ze het dier veilig de weg af. “Kom maar, liefje.”

Donna Kalil doodt slangen – en houdt van ze. Even buiten de Everglades groeide ze op. “Mijn ouders zetten ons overdag doodleuk de deur uit”, zegt Kalil. “Vermaak jezelf, kom terug voor het eten. Ik werd een kind van de wildernis.” Slangen bleken haar grote liefde. “Zo sierlijk en krachtig.” Dat haar broer door een ratelslang werd gebeten en zijn vinger verloor, deed daar niets aan af. “Slangen worden verkeerd begrepen. Ze vallen niet zomaar aan.” En haar broer? “Eigen schuld.”

De volwassen Donna werd makelaar, maar bleef een buitenmens. Vissen, jagen, duiken met harpoen. Pythons zag ze nooit. Ze kende de verhalen wel, gefluister over reusachtige reptielen die door de Everglades zouden kruipen. Folklore, leek het lang: Florida’s eigen monster van Loch Ness. Maar intussen verdwenen steeds meer dieren.

Donna Kalil werkte tot voor kort als makelaar. Nu verdient ze haar boterham met het doden van pythons. Beeld Rory Doyle

“Iets met het water, dachten biologen eerst”, zegt Kalil. “Alleen niemand vond kadavers, dat was mysterieus.” En toen verscheen er in de krant een foto van een meterslange wurgslang. Dood. “De python had zich verslikt in een te grote alligator. Die ging rotten. Toen is hij geëxplodeerd.”

Voormalige huisdieren

Drie uur ’s nachts. “Slang!”, roept Dave 2 voor de zoveelste keer. Weer waadt Kalil door de modder en weer keert ze met lege handen terug. “Groene waterslang.” De Daves gapen. Kalil verbergt haar frustratie. “Nieuwe route!”

Hoeveel pythons er leven in de Everglades, weet niemand. Wel waar ze vandaan komen. In de jaren zeventig en tachtig raakten wurgslangen in de mode als huisdier – en talloze werden doodleuk losgelaten. Families die in de dierenwinkel gecharmeerd raakten van zo’n gouden babyslangetje, wisten zich geen raad met het volwassen dier.

“Ze kunnen echt gevaarlijk zijn”, zegt Kalil. “Een grote kun je niet alleen aan.” In tegenstelling tot wat veel mensen denken, verstikken wurgslangen niet: ze spannen bij elke uitademing strakker aan en verhogen zo de bloeddruk tot een hartaanval volgt. “Vlijmscherpe tanden ook. Als ik thuiskom, zit ik vaak onder het bloed.”

In 1992 verwoestte orkaan Andrew een pythonfokkerij. Honderden slangen glipten het moeras in, sommige met een buik vol eieren. Toch duurde het nog jaren voordat de tijgerpython als exoot werd erkend. Daar ligt het probleem: deze pythons zijn even invasief als evasief. Ze zitten overal, maar je ziet ze nauwelijks.

De dode insecten vormen inmiddels een sterrenhemel op de voorruit. Vijf uur ’s nachts. Elke dode plek in het gras lijkt een verhulde slang. “Modderpythons”, grapt Donna Kalil. “Onze ogen worden moe. Genoeg!” Ze rukt aan het stuur. “Morgen weer een nacht.”

Voor Florida is het probleem inmiddels vrijwel onoplosbaar. Eén python legt honderd eieren. Ze kunnen maanden zonder voedsel. En ze hebben vrij spel: hun natuurlijke vijanden – tijgers, luipaarden, koningscobra’s – ontbreken. Hier zijn alleen de alligators en krokodillen aan de python gewaagd. Volwassenen van de een eten jonkies van de ander. Maar de python is met meer. Véél meer.

De jacht is niet zonder ethische dilemma’s. Dierenactivisten protesteren. Hun punt: deze slangen leven hier al zo lang, ze hóren er nu. Kalil snapt dat. Toen zij haar eerste python ving, overwoog ze hem vrij te laten. Toen ze het dier alsnog doodde, heeft ze een halfuur zitten huilen. Nog altijd kijkt ze de slangen niet in de ogen.

“Ik hoop dat je in je verhaal kunt verwerken dat het geen slechte wezens zijn”, sms’t Kalil de volgende ochtend. “Ze kunnen er niets aan doen. Tot vannacht!”

Met de boot

Een reusachtige bliksemschicht scheurt door de donkere hemel. De knal is oorverdovend. “O, shit”, zegt Kalil. “Dat was dichtbij.” Aan de oever van de dijk heeft Dave 1 net zijn gloednieuwe airboat te water gelaten. Kalil kijkt gepikeerd omhoog. “Bliksem doodt hier meer mensen dan alligators, slangen en haaien bijeen. Dit vind ik dan weer eng.”

De boot stuitert over het water. Het onweer verdwijnt rap in de verte. De boten, typisch voor de zuidelijke VS, zijn de efficiëntste manier om moerassen te trotseren. De bodem is van spekglad vinyl, de ventilator maakt een motor onnodig: niks blijft steken.

Land en water vervloeien. Dave 1 stuurt het hoge riet in. Alligators, ogen als kooltjes, plonzen opzij. Dave 2 staat met een speer in de aanslag, Kalil speurt tussen de takken. De jacht is weer geopend. “Ik wéét dat ze hier zijn”, zegt Kalil. “Verderop hadden we laatst een python van 5 meter.”

Maar de uren lopen opnieuw in elkaar over. Men raakt bezaaid met muggenbulten. Als Dave 1 de boot aan wal brengt, houdt Dave 2 het voor gezien. In de verte dient de blauwe zonsopkomst zich aan, maar Kalil wil dóór. “Nog één keertje langs de dijk?”

Donna Kalil vangt een python. Beeld Rory Doyle

Twintig minuten later. Kalil navigeert zo dicht mogelijk langs de dichte begroeiing. De truck helt vervaarlijk opzij. Dan zet Dave 1 het op een brullen. “Stop! Nu! Er beweegt iets!” Kalil duikt op de rem en trapt haar truck grommend in de achteruit. “Volgens mij ergens hier…” Met zijn zaklamp flitst Dave tussen de zegepalmen. “Daar! Daar! Patroon! Ik zie een patroon!”

Nu gaat het razendsnel. Kalil sprint de truck uit en duikt zonder aarzelen de struiken in. Daar ligt ze dan: boven op een spartelende, meterslange slang in het hoge gras. Ze grijpt de python achter de kop, voordat het dier kan bijten. Maar het gevecht is niet voorbij. De slang, 2 meter spier, heeft zich om haar dijbeen gewikkeld. “Dave, help me!”

Samen wrikken ze de python los. Onder het staartdeel controleert Kalil het geslacht. “Een vrouwtje. Ik denk 1 jaar oud.” Ze aait het dier over de glanzende schubben. “Wat ben je mooi.”

De slang, bek opengesperd, is machteloos in haar greep. “Ik weet het”, zegt Kalil zachtjes. “Dit vind je niet leuk.” Ze zucht. “Ik ook niet.”

Dit is haar 793ste python, en nog altijd ziet Kalil ertegenop: ze moet het dier straks doden. Dat doet ze niet ter plekke, maar thuis, in de garage. Voor nu verdwijnt de slang in een jutezak. “Het gaat mij straks toch lukken,” zegt Kalil, “dankzij het besef dat ik met elke dode python een ander dier red.”

Uiteindelijk vangt Kalil 9 pythons in de spanne van de wedstrijd. De grootste haalt bijna de 3 meter. “Niet genoeg om te winnen’, voorspelt ze. “Maar dat is oké.” Haar teller staat nu op 805.