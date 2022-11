Donald Trump wil opnieuw president worden, en dat op ‘het dieptepunt van zijn carrière’

Conform de verwachting heeft Donald Trump zich dinsdagavond officieel kandidaat gesteld voor de presidentsverkiezingen van 2024. Namens de Republikeinse partij wil hij de Democraten weer uit het Witte Huis verjagen. Tijdens zijn presidentschap transformeerde de Republikeinse partij in een Trump-organisatie. Die tijd lijkt nu voorbij.

Daar stond hij dan, voor het eerst in lange tijd weer zoals hij zichzelf het liefst ziet: met de aandacht van het hele land op zich gevestigd. ‘Amerika is terug!’, riep Donald Trump dinsdagavond in een balzaal in zijn resort Mar-a-Lago in Florida ten overstaan van draaiende camera’s en juichende fans. ‘Zijn jullie er klaar voor? Ik ben er klaar voor!’

Trump, de enige Amerikaanse president die twee afzettingsprocedures overleefde, heeft zich opnieuw kandidaat gesteld voor het presidentschap. ‘USA, USA, USA!’ riepen zijn aanhangers nadat hij bekendmaakte een gooi te zullen doen naar de Republikeinse nominatie.

In zijn officiële kandidaatstelling – Trump sorteerde daar al enkele weken op voor – overdreef hij zijn presidentiële successen, verzweeg hij zijn mislukkingen en verguisde hij zijn opvolger Joe Biden. Hij schepte op over zijn favoriete onderwerpen: zijn toenadering tot de Noord-Koreaanse dictator Kim Jong-un en het feit dat hij terreurgroep IS ‘in drie weken heeft gedecimeerd’. Bovendien, zei Trump, was Rusland Oekraïne nooit binnengevallen als hij nog in het Witte Huis had gezeten.

Trump oreerde dinsdag als een keizer in zijn eigen spiegelpaleis. Het land zou zonder hem naar de knoppen zijn gegaan, met straten ‘rood van het bloed’. Alleen hij zou ‘de glorie’ weer kunnen herstellen. ‘Twee jaar terug waren we een grootse natie’, zei Trump, ‘en binnenkort zijn we dat weer.’

Trumps aankondiging komt een week na de voor de Republikeinen teleurstellend verlopen tussentijdse verkiezingen. Veel van zijn partijgenoten zullen dinsdag hoofdschuddend voor de televisie hebben gezeten. Zij verwijten Trump het teleurstellende resultaat bij de midterms. De oud-president steunde openlijk een reeks Republikeinse kandidaten die zijn leugen over de ‘gestolen verkiezingen’ van 2020 hielpen verspreiden, en de meesten van hen verloren afgelopen week bij de stembus.

De Republikeinse Partij is inmiddels vrijwel verzekerd van het verkrijgen van een kleine meerderheid in het nieuwe Huis van Afgevaardigden, maar de Senaat blijft ondanks de impopulariteit van Biden en de zorgen over de Amerikaanse economie in handen van de Democraten. Hoewel Trump nog steeds wordt gezien als de leider van de Republikeinse partij, geniet de oud-president sinds de uitslag van vorige week beduidend minder populariteit.

Dieptepunt

‘Hij kandideert zich tijdens het dieptepunt van zijn carrière’, zei Chris Sununu, de Republikeinse gouverneur uit New Hampshire, dinsdag tegen The New York Times. Senator Lindsey Graham zocht Trump dit weekeinde nog op met het verzoek om zijn kandidatuur uit te stellen, maar daar had Trump geen oren naar.

Voor de oud-president is het opportuun om niet langer te wachten. Er lopen twee gerechtelijke onderzoeken naar hem. Een ervan gaat over zijn rol bij de bestorming van het Capitool op 6 januari 2021, de ander over de geheime documenten die hij na zijn presidentschap mee naar huis zou hebben genomen.

Trump weet dat hij met een officiële kandidaatstelling een spaak in de wielen van het ministerie van Justitie kan steken. Het ministerie, onderdeel van de regering-Biden, loopt het risico voor de buitenwacht politiek gemotiveerd over te komen indien zij tot vervolging van de oud-president zou besluiten.

Dat Trump het Witte Huis mist, is geen verrassing. Zijn campagne is in werkelijkheid al lang bezig. Al meer dan een jaar zamelt hij geld in dat daarvoor gebruikt kan worden. Sinds hij in november 2020 verloor van Biden houdt Trump regelmatig grote bijeenkomsten waarbij hij zijn achterban toespreekt en opzweept.

China

Tijdens deze rally’s spuwt hij onwaarheden die hij ook weer tijdens zijn aankondiging van dinsdag in Mar-a-Lago tegenover het hele land herhaalde. Hij opperde onder meer dat China achter de winst van de Democraten zat, een complottheorie die zelfs in de krochten van het internet nog geen tractie heeft.

Daarmee neemt Trump een risico, meent opiniepeiler John Zogby, die na de afgelopen verkiezingen kiezersonderzoek deed in vijf swing states. Uit die peiling bleek dat de leugens over de ‘gestolen verkiezingen’ van 2020 onafhankelijke kiezers het meest heeft afgeschrikt. ‘Zelfs prominente conservatieve media zeggen dat Trump niet opnieuw moet meedoen’, zegt Zogby.

Zo werd Trump op het hem ooit zeer gunstig gezinde Fox News in de aanloop naar zijn hernieuwde kandidaatstelling flink bekritiseerd. Sinds de verkiezingen hebben tal van sprekers op Fox verkondigd dat hij zich afzijdig zou moeten houden in de aanloop naar de presidentsverkiezingen van 2024.

‘De populistische beweging draait om ideeën, niet om personen’, betoogde de conservatieve tv-presentator Laura Ingraham, die Trump jarenlang op handen droeg. Als kiezers een kandidaat zien ‘die zijn ego boven het land plaatst’ gaan ze ‘om zich heen kijken’, zei ze.

Grootste verliezer

‘Trump is de grootste verliezer van de Republikeinse Partij’, kopte The Wall Street Journal vorige week boven een hoofdredactioneel commentaar. The New York Post vierde ondertussen het succes van Trumps grootste concurrent in de Republikeinse partij, gouverneur Ron DeSantis uit Florida. Bij de tussentijdse verkiezingen van afgelopen week behaalde DeSantis een enorme overwinning. The New York Post verwijst naar DeSantis als de toekomst van de Republikeinse partij: ‘DeFuture’.

Het is kortom nog lang geen gelopen race dat Trump voor de presidentsverkiezingen van 2024 de officiële kandidaat zal zijn namens de Republikeinse partij. Bij de interne strijd om die kandidatuur heeft hij naast DeSantis ook nog rekening te houden met andere tegenkandidaten, zoals de gouverneurs Glenn Youngkin uit Virginia en Greg Abbott uit Texas.

Ook enkele oudgedienden uit Trumps regering zullen mogelijk een gooi doen naar de Republikeinse kandidatuur, onder wie Trumps voormalige vicepresident Mike Pence, zijn minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo en zijn oud-ambassadeur bij de Verenigde Naties Nikki Haley.

Vlak nadat dinsdag het hoge woord van zijn kandidaatstelling eruit was, onderbraken veel zenders Trumps toespraak. Dat deed ook Fox News, dat de uitzending vervolgde met een interview met Trumps mogelijke tegenkandidaat Mike Pence.

In de Amerikaanse geschiedenis is het slechts één president gelukt om na een verkiezingsnederlaag en een tussenpauze opnieuw tot president te worden verkozen. Dat was Grover Cleveland, die zich in 1885 president mocht noemen en daarna opnieuw in 1893.

Onder luid applaus verliet Trump na zijn toespraak dinsdagavond de balzaal in Mar-a-Lago. Hij draaide zich nog een keer om naar de joelende menigte. Of hij voor zijn race naar november 2024 genoeg heeft aan zijn trouwste fans, is de grote vraag.