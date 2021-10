Donald Trump jr. lacht met Alec Baldwin met T-shirt over schietincident op filmset

De pesterige tekst verwijst naar het tragische incident bij de opnamen van een film waarbij acteur Alec Baldwin vorige week per ongeluk cameravrouw Halyna Hutchins doodschoot. Om het Baldwin extra in te wrijven, prees Trump jr. zijn T-shirts op zijn Instagram-account aan met een gemanipuleerde foto waarop de acteur het T-shirt zelf aan heeft.

Sinds het schietincident maakt Trump jr. zich dag in dag uit vrolijk over Baldwin, die niet wist dat het pistool geladen was met echte kogels.

“Laten we allemaal kijken hoe Baldwin het wapen de schuld geeft”, verkneukelde Trump jr. zich op Instagram. Daarmee maakte hij een toespeling op Baldwins reputatie als voorstander van strengere wapenwetten. Het antwoord van de Republikeinen en de wapenlobby daarop is steevast: ‘Wapens doden niet, het zijn de mensen’.

Golf van kritiek

Bij een foto van de acteur op Instagram zette Trump jr. Baldwin weg als een “anti-wapen halve gare”, die “meer mensen met een wapen doodt dan jouw uitgebreide wapenverzameling ooit heeft gedaan”.

Trump jr. kreeg een golf van kritiek over zich heen voor de manier waarop hij munt probeert te slaan uit de tragedie op de filmset, maar daar was hij niet van onder de indruk. “Je kan m’n rug op met al die schijnheiligheid die ik om me heen zie”, reageerde hij. “Als het iemand anders was geweest, dan zou Alec Baldwin letterlijk de eerste zijn geweest op iedereens graf te pissen om zijn punt te maken. Fuck him.”

De campagne tegen Baldwin lijkt vooral bedoeld om hem betaald te zetten voor zijn persiflages op president Trump op Saturday Night Live, die een doorslaand succes waren in anti-Trump-kringen. Ook de president zelf beklaagde zich geregeld over Baldwins “niet-grappige” imitaties van hem in het “saaie Saturday Night Live op Nepnieuws NBC”. “De vraag is hoe de zenders wegkomen met deze aanvallen op Republikeinen zonder dat ze daarvoor betaald worden gezet”’, voegde Trump eraan toe.