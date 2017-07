Domme dief gaat met spullen van taxichauffeur lopen, maar vergeet dan zijn eigen gerief: "Misschien kunnen we ruilen?"

Toen de taxichauffeur gisteren betrokken raakte bij een klein verkeersongeval en intussen de nodige papieren in orde bracht met de tegenpartij, wachtte zijn klant in de taxi. Die maakte intussen van de gelegenheid gebruik om de persoonlijke spullen van de chauffeur te stelen. Geld, een gsm, een navigatietoestel en enkele persoonlijke documenten; het gleed allemaal vlotjes in de zak van de criminele klant.



Koffer

Toen de taxichauffeur niet veel later diezelfde klant afzette aan een café in de Abdijstraat, en die - hoe zou het toch komen - met veel haast vertrok, had de dief niet door dat hij door zijn snelle exit zelf zijn eigen persoonlijke spullen in de koffer had laten zitten. Niet veel later kwam de taxichauffeur tot de vaststelling dat hij het slachtoffer was geworden van diefstal.



Telefoontje

Later op de avond kreeg de taxichauffeur een telefoontje. De dief stelde een 'deal' voor: of de chauffeur misschien de gestolen buit wilde ruilen voor zijn eigen spullen? De chauffeur ging op het voorstel in, maar hij nodigde op de afspraak wel fijntjes ook de politie uit. Toen de dief in de taxi plaatsnam om tot het wisselen van de spullen over te gaan, werd hij opgepakt.