Dominee Jesse Jackson met covid opgenomen

Archiefbeeld. De bekende Amerikaanse dominee Jesse Jackson (79) tijdens een rally in Wisconsin. (27/08/2020) Beeld AFP

De bekende Amerikaanse dominee en burgerrechtenactivist Jesse Jackson (79) is opgenomen in het ziekenhuis met een coronabesmetting. Dat blijkt uit een verklaring die zaterdag (lokale tijd) is vrijgegeven door de door hem opgerichte organisatie Rainbow/Push. Ook zijn vrouw Jacqueline (77) is opgenomen.