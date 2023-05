Dokters in de vuurlinie: ‘Ik heb te veel meegemaakt om me géén zorgen te maken. Ik ben getekend voor het leven’

Of het nu de aardbeving in Turkije of de oorlog in Oekraïne is, telkens opnieuw reizen Belgische dokters en verpleegkundigen naar rampgebieden om er slachtoffers te verzorgen. Waarom trekken ze met gevaar voor eigen leven naar de vuurlinie? Kunnen ze ’s nachts rustig slapen of herbeleven ze eindeloos de gruwel? En voelt het dagelijkse leven in België niet ondraaglijk banaal aan na hun terugkeer? We spraken met drie zorgverleners die kogelregens en aardbevingen trotseren voor hun medemens. ‘Onze auto werd met kogels doorzeefd. Zelfs in het pakje sigaretten op het dashboard zaten gaten.’

Simon Lagrange in Oekraïne: ‘Eelt op mijn ziel’

Verpleger Simon Lagrange (36) uit Gent werkte de voorbije winter in een ziekenhuis in de buurt van Bachmoet, de stad in Oost-Oekraïne die al maandenlang door het Russische leger wordt bestookt.

Simon Lagrange. Beeld Rick Mave Photography

Simon Lagrange: “Ik werkte op een spoedafdeling op 20 kilometer van het front. Als de Russen door de Oekraïense linies zouden breken, moesten we alles laten vallen en vertrekken. De motoren van de evacuatieauto’s werden elke dag drie keer nagekeken, zodat we zeker weg zouden raken.”

Hoe waren de gewonden die u verzorgde eraan toe?

Lagrange: “De meesten waren slachtoffers van bombardementen. Bij een inslag vliegen er metalen deeltjes in het rond. Als je geluk hebt, raak je niet of slechts lichtgewond, maar soms werden mensen binnengebracht die bijna doodgebloed waren. Dan was een slagader geraakt en was het bloed eruit gegutst. Ik had al drie jaar ervaring bij Artsen Zonder Grenzen, onder meer in Libanon en in Lesbos, maar oorlogsgeweld had ik nog niet gezien. Dit was een andere wereld.

“Op een dag werd een man binnengedragen die op sterven na dood was. Een kogel had zijn lever geraakt. We moesten snel handelen, want hij kreeg hartstilstand na hartstilstand. Ik reanimeerde hem terwijl we hem op de brancard naar het operatiekwartier brachten. Daar stak de chirurg zijn hand tussen de ribben, hij nam het hart vast en begon te pompen. Het leek een onrealistische actiefilm. Die man heeft het helaas niet gehaald.

“De toestand aan het front is schrijnend. Veel burgers in Bachmoet zijn ondervoed en getraumatiseerd door de aanhoudende ellende. Er zijn veel te weinig dokters en er is een groot gebrek aan medicijnen. Ook veel voorkomende aandoeningen zoals diabetes of een hoge bloeddruk worden niet meer behandeld.”

Hebt u veel mensen zien sterven?

Lagrange: “Ja. Ik herinner me een slachtoffer dat door een bominslag zijn beide benen had verloren. Een andere soldaat had geen armen meer, wellicht was er een granaat in zijn handen ontploft. Ik vraag me nog altijd af of hij zelfmoord had willen plegen. Op een dag rolden ze een militair binnen die door een sluipschutter was geraakt: een deel van zijn gezicht was weg. Een andere man was helemaal zwartgeblakerd, ik had nog nooit zulke brandwonden gezien. In België brengen we zo iemand naar het brandwondencentrum in Neder-Over-Heembeek, maar daar bestaat zoiets niet.

“Een andere zwaargewonde jongeman lag in coma, en zijn moeder is de hele nacht niet van zijn zijde geweken. Ik begreep niet wat ze zei, maar het raakte me enorm.”

Bachmoet wordt zwaar belegerd: het is haast niet te geloven dat daar nog mensen wonen.

Lagrange: “De meesten hebben geen alternatief: ze wonen er al hun hele leven en kunnen nergens heen. De oorlog daar in de Donbas is ook al sinds 2014 bezig, sommigen lijken onverschillig geworden te zijn. Misschien is dat de enige manier om met de terreur te kunnen omgaan.”

De Belgisch-Oekraïense hulpverlener Ihor Vitenko vertelde in Humo dat hij van de stress 10 kilo is afgevallen. Hoe gaat het met u?

Lagrange: “In Gent werk ik op de dienst intensieve zorg van het AZ Sint-Lucas, en daar heb ik geleerd dat de dood bij mijn werk hoort, en bij het leven. De Oekraïense zorgverleners vatten de oorlog erg persoonlijk op, voor mij is het maar een van de vele conflicten in de wereld. De ellende is overal, alleen vindt het bloedvergieten nu in onze achtertuin plaats.”

Wanneer hebt u die klik gemaakt?

Lagrange: “Drie jaar geleden, in Lesbos. Ik werkte op de kinderafdeling van het gezondheidscentrum in het vluchtelingenkamp. Het kamp was berekend op vierduizend mensen, maar in geen tijd woonden er achttienduizend vluchtelingen. We openden ’s morgens de deuren, en twee uur later moesten we ouders met zieke kinderen melden dat we hen die dag niet konden verzorgen. Ze leefden in erbarmelijke omstandigheden, en de Griekse overheid en Europa konden veel meer doen. Maar Lesbos lijkt nu als afschrikmiddel te dienen. De chaos is georkestreerd. Na de grote brand in het kamp (in september 2020, red.) waren duizend minderjarige vluchtelingen dakloos. Weet u hoeveel België er heeft opgenomen? Twaalf! Daar, in Lesbos, heb ik eelt op mijn ziel gekregen.

“Maar goed, ik ben niet immuun voor de ellende. De eerste dagen in Oekraïne sliep ik goed, maar na een tijdje begon het oorlogsgeweld toch te wegen. Ik ben twee keer uit bed gedaverd door een bombardement. Daarna kon ik niet meer gerust slapen.”

Was u soms in gevaar?

Lagrange: “Er is altijd een risico, maar Artsen Zonder Grenzen zorgt voor een uitstekende beveiliging.

“Alles went. Op den duur herken je zelfs de soorten explosies – in het begin schrok ik me rot als de Oekraïners raketten afvuurden, later niet meer. De Russische bommen zijn een ander verhaal. Het gevaarlijkste is het rondvliegende glas en metaal. Onze ramen waren gebarricadeerd met zandzakken. Je leert ermee te leven, je kunt nu eenmaal niet 24 uur per dag met stress leven.”

Wat vindt uw familie van uw engagement?

Lagrange: “Alles wat ik meemaak, vertel ik aan mijn ouders. Ze hebben er vrede mee.”

U kwam half januari terug naar huis, maar even later vertrok u alweer om met een reddingsschip van Artsen Zonder Grenzen Libische drenkelingen te redden op de Middellandse Zee. Waarom?

Lagrange: “Op intensieve zorg in België heb ik soms de indruk dat ik stervende mensen in leven houd. Op mijn missies kom ik dichter bij de essentie van mijn werk: mensen in nood helpen. De komende jaren wil ik voor Artsen Zonder Grenzen blijven werken en vluchtelingen helpen. Ik vind het geweldig dat ik me tegen Fort Europa en tegen het beleid van onze overheden kan verzetten. Ik kijk mensen in de ogen die bijna verdronken zijn door het Europese migratiebeleid: zoiets is wraakroepend.

“Van humanitair werk word ik bovendien gelukkiger: ik ben anders naar het leven gaan kijken. Wij hebben het grote geluk dat we in België wonen: dat is een gouden ticket voor welvaart, onderwijs, sociale zekerheid en gezondheidszorg. Dat moeten we goed beseffen. Ja, een huisdier kan sterven of een relatie kan op de klippen lopen, maar sommige mensen riskeren hun leven om hier te kunnen wonen.”

Sevilay Altintas in Turkije: ‘Levens opofferen’

Topdokter Sevilay Altintas (51) was in februari met haar dochters op skivakantie in Turkije, haar geboorteland, toen een zware aardbeving het grensgebied met Syrië trof. Er vielen minstens vijftigduizend doden.

Sevilay Altintas in Kirikhan. Beeld rv

Sevilay Altintas: “We verbleven in Eskisehir, op zo’n 800 kilometer van het rampgebied. Plots kreeg ik berichtjes: ‘Ben je oké?’ Ik zette de tv aan en zag de gruwelijke beelden: ingestorte flatgebouwen, doden en gewonden… Ik wist dat er een aardbeving voorspeld was, maar dit was onwezenlijk.

“Toen ik terug in België was, vroegen de hoofdgeneesheer en de CEO van het UZ Antwerpen me of ik op missie wilde met B-FAST (Belgian First Aid & Support Team, red.). De ploeg kon mijn profiel goed gebruiken, want ik spreek Turks en heb zeventien jaar ervaring als spoedarts. Ik vóélde dat ik het moest doen. Bovendien had ik me in Turkije erg schuldig gevoeld omdat ik er op vakantie was en niets kon betekenen. Het ging erg snel: zondag kreeg ik een telefoontje, dinsdag zat ik op het vliegtuig. Mijn collega’s in Antwerpen waren zo attent om mijn shiften over te nemen.”

Waar werd u ingezet?

Altintas: “In de zwaar getroffen stad Kirikhan. Flatgebouwen waren als kaartenhuisjes in elkaar gezakt en de straten waren bezaaid met puin. De hele stad was van de kaart geveegd. Mensen leefden in tenten op straat en rouwden om hun omgekomen kinderen of ouders. Ze hebben drie dagen op hulp moeten wachten.

“Ik kon meteen aan de slag in een veldhospitaal. We verzorgden mensen die al dagen met een gebroken arm of been rondliepen. ‘Waarom kwam u niet sneller naar ons?’ vroeg ik dan. ‘Dat kon niet’, zeiden ze. ‘Ik hoorde mijn partner huilen onder het puin, ik móést blijven.’

“Als we wonden ontsmetten of inspuitingen gaven, waarschuwden we de patiënt: ‘Dit zal even pijn doen.’ ‘Pijn? Ik heb gisteren mijn drie kinderen begraven. Ik voel niets meer’, antwoordde iemand. Ik denk niet dat ik zoveel tegenslag zou overleven.”

Welke patiënt is u vooral bijgebleven?

Altintas: “Een jonge kolonel die met zijn familie op de vierde verdieping van een flatgebouw woonde. Door de aardbeving waren de eerste drie verdiepingen ingestort, maar hun flat was slechts gedeeltelijk beschadigd. Ze zaten met vijf vast in het puin. Terwijl ze wachtten op hulp, hoorden ze hun onderburen roepen en huilen, tot het lawaai verstomde: ze waren allemaal dood.

“De zus van de kolonel slaagde erin om haar locatie via WhatsApp door te geven aan een oom, die in de volgende stad woonde – omdat zoveel gebouwen ingestort waren, was het moeilijk om je te oriënteren. Negen uur na de aardbeving werd de familie gevonden. De zus is kort daarna aan haar verwondingen bezweken. Dat zagen we wel vaker: geklemd tussen het puin blijven mensen met inwendige bloedingen in leven, maar zodra ze bevrijd worden, sterven ze. Die zus was een slimme studente van nog geen 20 jaar oud.

“Ik heb nog altijd contact met die kolonel via WhatsApp. Hij gebruikt daarvoor de gsm van zijn overleden zus, de smartphone waarmee zij hen heeft gered. De kolonel wil zijn opleiding afmaken en dan terugkeren om de stad opnieuw op te bouwen. ‘Zelfs al maak ik weer een aardbeving mee, ik zal doorzetten. Kirikhan is een deel van mij.’ Zijn veerkracht heeft me getroffen.”

Hebt u ook kinderen verzorgd?

Altintas: “Weinig, want dat is een vak apart. Maar omdat ik tweetalig ben, kon ik wel iets betekenen door te vertalen. Ik heb met een meisje van 8 jaar gesproken dat een brandwonde op haar been had, ze was een boek aan het lezen. ‘Ik lees graag’, vertelde ze me. ‘Later wil ik rechter worden, want ik wil rechtvaardigheid voor iedereen.’ Ik heb nog nooit zo’n wijs en moedig kind ontmoet. Ik zal haar opleiding mee financieren – ik blijf in contact met haar moeder. Als moslim moet je goede doelen steunen, en mensen zoals dat meisje en de kolonel kan ik vooruithelpen in het leven.

“Er lag ook een baby in kritieke toestand. Die moest zo snel mogelijk naar een ziekenhuis gebracht worden, maar de vader weigerde dat, want hij had geen auto en kon de ambulance dus niet volgen. Hij had wel een punt: in de chaos na de aardbeving zijn veel kinderen spoorloos verdwenen. Er circuleerden geruchten dat er een orgaanmaffia actief zou zijn. Ik ging in discussie met hem, maar een Turkse arts berispte me: ‘U moet onze werkwijze respecteren. Als de vader zijn kind hier wil weghalen, dan mag hij dat doen.’ Ik antwoordde: ‘Dan zal het sterven!’ – ‘Dan is dat zo.’

“Gelukkig kon ik de vader overtuigen. Ik liet hem zien hoe slecht de baby eraan toe was. Hij schrok en zei meteen: ‘Doe wat jullie moeten doen! Ik vind wel een auto.’ De baby heeft het gehaald.”

Maar u bent wel tegen de regels ingegaan?

Altintas: “Die Turkse arts heeft een klacht ingediend tegen mij, en ook de Belgische verantwoordelijke van B-FAST heeft me op de vingers getikt: ‘Als je de lokale gebruiken niet respecteert, mag je met het eerste vliegtuig terug naar huis.’ Ik begrijp dat wel: zo’n missie valt of staat met het vertrouwen van de bevolking en de lokale vrijwilligers. ‘Wat als zo’n familielid keet begint te schoppen en de gemeenschap zich tegen ons keert?’ zeiden ze me. Als je alles op alles zet voor één patiënt, valt de hele missie mogelijk in het water. Maar het is zó moeilijk om die knop om te draaien: ik moet dus een mensenleven opofferen voor… Ja, waarvoor eigenlijk? Toen ik terug in België was, kreeg ik een uitnodiging om een cursus van B-FAST te volgen (lacht).”

U maakte tijdens uw missie zelf een aardbeving mee.

Altintas: “Het was een naschok van 6,4 op de schaal van Richter. Kort daarna stroomden weer patiënten binnen. Sommigen waren van de eerste verdieping naar beneden gesprongen omdat ze dachten dat hun gebouw zou instorten. Anderen waren in paniek, ze hadden angstaanvallen of hyperventileerden.”

Had u al eerder een aardbeving doorstaan?

Altintas: “Ja. In oktober 2020 lag ik met covid in bed in Turkije, toen de aarde begon te beven. Ik dacht dat ik hallucineerde door de koorts, tot ik op straat mensen hoorde schreeuwen. Ik werd heen en weer geschud en kon alleen maar hopen dat er niets op mij zou vallen. Je hebt geen controle, je bent weerloos. En dat was maar een aardbeving van 6,9 op de schaal van Richter – die van februari was er een van 7,8. Onze patiënten hadden het over de hel die losbarstte.

“Die eerste aardschok heeft lang doorgewerkt bij mij. Telkens als er in onze straat een vrachtwagen passeerde, trilde het huis en rinkelden de glazen, en overviel me weer dat gevoel van hulpeloosheid van in Turkije.”

Hulpverleners hebben het vaak moeilijk om naar huis te gaan: ze hebben het gevoel dat ze niet genoeg hebben gedaan.

Altintas: “Inderdaad. In Turkije gierde de adrenaline door mijn lijf en kregen mijn emoties nooit de bovenhand, maar thuis kreeg ik een terugslag. Ik zei tegen mijn kinderen: ‘Durf de komende maanden niet te zagen, of je krijgt een draai rond je oren.’ (lacht)

“Het doet extra veel pijn omdat Turkije mijn vaderland is. Als ze mij hadden gevraagd om te blijven tot het leven er weer op gang gekomen is, dan zou ik waarschijnlijk akkoord gegaan zijn. Een deel van mijn hart is achtergebleven in Kirikhan. Deze missie heeft mij veranderd. Ik zal nooit vergeten hoe de slachtoffers hun lot droegen en hoe dankbaar ze waren. Als we ze ontsloegen uit het veldhospitaal, gaven we ze slaapzakken, lakens en kleren mee, maar vaak weigerden ze die te aanvaarden: ‘Ik woon tenminste nog in een tent, anderen hebben niets.’ Ze hadden zoveel ellende meegemaakt, en toch dachten ze eerst aan hun medemens.

“Ik heb in Turkije geleerd dat je altijd nederig moet blijven, hoeveel je ook bezit: de natuur is veel krachtiger dan wij, en je kunt alles in één klap verliezen.”

Réginald Moreels in Oost-Congo: ‘Een roeping’

Chirurg Réginald Moreels (73), in een vorig leven bezieler van Artsen Zonder Grenzen België en staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking (toen CVP), trekt nog geregeld naar Beni in Oost-Congo, waar rebellen en het regeringsleger een oorlog uitvechten. De situatie is er zo gevaarlijk dat er amper hulpverleners in het gebied zijn.

Réginald Moreels. Beeld VIER

Réginald Moreels: “Een jihadistische militie zaait al jaren terreur rond Beni, en onlangs zijn ze een alliantie met Islamitische Staat (IS) aangegaan. Ze hebben net nog een aanslag gepleegd, waarbij twintig mensen om het leven zijn gekomen. Weet u dat de rebellen hun slachtoffers soms onthoofden met een machete? Dat is de invloed van IS. Ze verspreiden ook filmpjes, maar die weiger ik te bekijken.

“Dat houdt mij echter niet tegen: op 20 mei reis ik er opnieuw naartoe.”

Buitenlandse Zaken raadt dat af.

Moreels: “Beni is een red zone, een gebied waar je beter niet komt als je leven je lief is. Alleen het Internationale Rode Kruis heeft er nog een hulppost. De inwoners voelen zich in de steek gelaten. In Beni en omstreken leven zo’n twee miljoen mensen, maar er is geen enkele chirurg meer. Kunt u zich dat voorstellen? Huisartsen proberen wel te opereren, maar dat leidt vaak tot catastrofes, want daar zijn ze helemaal niet voor opgeleid.

“Er sterven in Congo meer mensen door een gebrek aan chirurgen dan aan diabetes of door een verkeersongeval – alleen infectieziekten zoals malaria zijn daar een grotere killer. Dáárom ga ik dus helpen. Ik ben er intussen al 26 keer geweest.”

Loopt u soms gevaar?

Moreels: “Er is altijd het risico dat je in een hinderlaag loopt – dan fluiten de kogels je om de oren. In het café waar we geregeld een glas dronken, is een tijdje geleden ook een bom ontploft. Om de risico’s te beperken reis ik in een wagen van Brasimba, de lokale brouwerij. Onze chauffeur kent iedereen, en zowel de rebellen als de militairen van het regeringsleger laten de voertuigen van de brouwerij met rust. Bier moet vloeien, ook in oorlogstijden.

“Nu, ik vind de focus op de onveiligheid in Oost-Congo overdreven. In 2016 heeft IS ook aanslagen in ons land gepleegd. Was Brussel plots een red zone?”

U vreest niet elke dag voor uw leven?

Moreels: “Toch wel, ik heb te veel meegemaakt om me géén zorgen te maken. Ik ben getekend voor het leven. Tijdens de Balkanoorlog was ik als voorzitter van Artsen Zonder Grenzen een doelwit in Sarajevo. We reden over het vliegveld in een VN-konvooi, toen onze auto met kogels werd doorzeefd. Toen heb ik mijn leven zien voorbijflitsen: ik zag mijn huwelijk en alle belangrijke momenten passeren. Ik noem dat mijn voorlaatste minuut, want mijn laatste zal voor een andere keer zijn. Miraculeus genoeg zijn we ongedeerd gebleven, terwijl zelfs in het pakje sigaretten op het dashboard kogelgaten zaten. Ook in Angola ben ik beschoten. We hadden een operatiekwartier opgezet in een belegerd stadje, en plots werden we onder vuur genomen. Ik moest opereren, dekking zoeken, voortdoen, weer schuilen...

“Door al die ervaringen ben ik voorzichtiger geworden. Er is een avondklok ingesteld in Oost-Congo, maar de bevolking en sommige vrijwilligers trekken zich daar weinig van aan. Ik blijf wél binnen na negen uur.”

Rudi Vranckx zei in Humo dat een gijzeling zijn grootste nachtmerrie is.

Moreels: “Helemaal akkoord. Ik bereid me zelfs mentaal voor op zo’n situatie en beeld me dan in hoe ik zou reageren. Ik oefen door te mediteren – ik trek trouwens graag naar abdijen om rust te zoeken.

“Als arts en witte man ben ik wel wat waard voor gijzelnemers. Ook mijn zoon is vaak in Beni, hij runt er een chocoladefabriek met Dominique Persoone. Ik mag er niet aan denken dat ze hem zouden gijzelen.”

We zagen u in Topdokters aan het werk in uitdagende omstandigheden, met weinig modern materiaal.

Moreels: “Een kankerdiagnose in Oost-Congo is een doodvonnis. Ondanks de bemoedigende woorden van vooruitgangsoptimisten zoals Rutger Bregman staat de tijd stil in sommige delen van de wereld. Aan leergierigheid is er geen gebrek in Congo – via het internet blijven zorgkundigen op de hoogte van alle ontwikkelingen – maar zonder degelijk materiaal kunnen ze niet veel doen. Met de organisatie Unichir bouwen we nu een centrum voor chirurgie en verloskunde in Beni, waar we ook chirurgen willen opleiden. Op 10 juni gaan we open.

“Soms hoor ik iemand in België zeggen: ‘Ach, in Afrika zijn de mensen meer gewend aan de dood.’ Omdat de vrouwen allemaal tien kinderen hebben, zou het verlies van een zoon of een dochter minder pijn doen. Dat is je reinste onzin. Onlangs stuurde ik een kind naar intensieve zorg na een succesvolle operatie. Vier uur later kreeg ik te horen: ‘Docteur, catastrophe! L’enfant est mort.’ Het kindje was niet nauwlettend in de gaten gehouden en in zijn eigen braaksel gestikt. Dat heeft me diep geraakt.”

U bent 73. Hoelang houdt u dit nog vol?

Moreels: “Ik heb het geluk dat ik geen last van artrose heb en nog niet begin te beven, dus opereren is geen probleem. (Tikt op tafel) Touchons du bois. De missies vergen wel meer energie dan vroeger. De reis alleen al duurt twee volle dagen, die onderneming mat me steeds meer af. Na de opening van het centrum kan ik misschien aan afbouwen denken. Of ook niet. Veel mensen zeggen me: ‘Réginald, jij zult pas stoppen als je doodvalt in de operatiezaal.’”

Uw jongere collega van Artsen Zonder Grenzen, Simon Lagrange, zegt dat humanitair werk hem gelukkig maakt. En u?

Moreels: “Ik ervaar zelden rust en kalmte. Het werk voelt meer als een roeping aan. Het is alsof een wind mij vooruitblaast, zo krachtig dat ik me soms schrap moet zetten (lacht). U merkt het aan mijn woordkeuze: ik ben zoekend gelovig (Moreels was aangesloten bij de CVP, en zetelde later als onafhankelijke, red.). Dat ik vorige zomer bij de paus op audiëntie mocht om aandacht te vragen voor Oost-Congo, betekende veel voor mij. Hij is de meest linkse paus in de geschiedenis, veel menselijker dan veel christendemocratische en andere politici in ons land. Ik was staatssecretaris in de tijd van Johan Vande Lanotte en Herman De Croo. Vandaag is het niveau van de politici aanzienlijk lager. Pijnlijk.

“In Humo heb ik jaren geleden eens gezegd: ‘Als ik de linkerhelft van de borstkas opensnijd, vind ik een hart. In de rechterhelft vind ik niks.’ (lacht) Onze samenleving verrechtst in ijltempo. Er lopen tunnels van de N-VA naar Vlaams Belang. Het woekerende nationalisme, die tegenstand tegen woke: dáár wil ik tegen vechten. Ook op mijn 73ste zou ik in het verzet gaan als België een dictatuur zou worden. Maar altijd op een vreedzame manier: in mijn operatiekwartier.”

