Dokter Chris van Tulleken gaat de strijd aan met ultrabewerkt voedsel: 9 topverhalen van de voorbije week

Vincent Van Quickenborne (50) neemt even de tijd om adem te halen na het heftigste politieke jaar uit zijn loopbaan. Hij moest met zijn gezin twee keer onderduiken in een safehouse na acute bedreigingen uit het drugsmilieu, de politievakbonden schreeuwden maandenlang om zijn ontslag, zijn vriend en partijvoorzitter Egbert Lachaert gaf er de brui aan en – nog het schrikbarendst – hij had een fysieke aanvaring met Frank ‘De Tank’ Vandenbroucke.

Pas nu blijkt hoe bodemloos en hopeloos de schulden achter het modehuis van de vermoorde barones Myriam Ullens (70) waren. Zo blijkt uit grondige doorlichting van de jaarrekeningen. Al in het openingsjaar van 2010 startte ‘Maison Ullens’ met 934.967 euro verlies. Hoewel haar man Guy vanuit een kluwen aan holdings voor tientallen miljoen euro bleef bijpompen, werd de schuldenput van Mimi’s fashionbedrijf alleen maar dieper.

3. Waarom deze Britten ‘saai’ België als vakantiebestemming kiezen: ‘De treinvertragingen nemen we er met de glimlach bij’

Een Britse tabloid pakte eerder deze week dan wel fors uit met een voorpagina over het saaie en grauwe België, experts verwachten dat reizigers uit regio’s als Groot-Brittannië vaker gecharmeerd zullen worden door een vakantie in deze regio.

4. Dit is de sleutel tot geweldige seks: ‘Er is zoveel schaamte en verwarring’

Ondanks onze hypergeseksualiseerde cultuur is er nog veel onwetendheid over hoe je de best mogelijke seks kunt hebben, betoogt seksuologe Emily Morse. In haar razend populaire podcast helpt ze daarom heel wat misverstanden de wereld uit en deelt ze de sleutel tot geweldige seks. “We doen het wel, maar we begrijpen het niet. Het is alsof je autorijdt zonder rijbewijs.”

5. Deze dokter gaat de strijd aan met ultrabewerkt voedsel: ‘De enige functie van diepvriespizza’s is dat je ze koopt’

Toen de Britse dokter en BBC-programmamaker Chris van Tulleken (44) zichzelf op een dieet van ultrabewerkte voeding zette, raakte hij geconstipeerd, hij kreeg een rothumeur en dreigde te verdubbelen in omvang. In De voedselfuik onderzoekt hij waarom we ons zo graag volproppen met diepvriespizza’s en chips. “Onze hersenen worden gekaapt door de voedingsindustrie.”

Op een dag in 1994 werd zo’n 20 kilometer voor de kust van de Duitse eilandengroep Helgoland een man van net geen 2 meter opgevist uit de zee. Vanwege zijn stijlvolle Britse kledij kreeg hij de naam The Gentleman of Heligoland. Wie was hij? “In elk geval geen gentleman”, zeggen de makers van een naar hem genoemde podcast. “Misschien wel de reus van de Bende van Nijvel.”

7. ‘Het is een grote ‘fuck you’ naar docenten’: Hongaarse leerkrachten verlaten massaal het onderwijs na nieuwe wet van Orbán

Hongaarse leerkrachten verlaten en masse het onderwijs. Na een jaar demonstreren is een nieuwe repressieve wet van de regering van Orbán voor velen de laatste druppel. “De regering zegt dat leraren lui zijn.”

8. Russische gevangene aan het front getuigt: ‘Er lagen overal lichamen. Niemand was geïnteresseerd om ze op te halen’

In getuigenissen beschrijven Russische gevangenen, die worden ingezet als soldaten aan het front, de achteloze minachting van hun commandanten voor hun leven. Het biedt een zeldzame inkijk. “Waarom moet ik hier zijn? Om hier te zitten en te trillen als een konijn omdat er overal om je heen granaten blijven ontploffen?”

9. Saudische oliedollars lokken Neymar, Koulibaly en co naar Midden-Oosten: ‘Maar dit is een geluk voor veel Europese clubs’

Ook Neymar trekt naar Saudi-Arabië om te voetballen. Zijn nieuwe club, Al-Hilal, heeft daar een kleine 100 miljoen euro voor over. Geld dat heel wat Europese clubs wellicht niet meer willen betalen voor de blessuregevoelige Braziliaan.

