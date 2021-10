Doet Evergrande de Chinese vastgoedmarkt instorten? Vastgoedgigant hoopt op redding van bankroet

Het wankelende Chinese vastgoedbedrijf Evergrande heeft een koper gevonden voor zijn vastgoedbeheertak. De overname geeft Evergrande tijd om meer onderdelen te verkopen, maar neemt de zorgen over het bedrijf niet weg. Het bedrijf zakte maandag op de beurs van Hongkong naar zijn laagste punt in een jaar tijd.

Evergrande zou 51 procent van zijn beheertak hebben verkocht aan Hopson Development, het vastgoedbedrijf van de Zuid-Chinese miljardairsfamilie Chu. Hopsons overnameprijs zou Evergrande Property Services Group volgens Chinese media op 4,43 miljard euro waarderen, een korting van 28 procent op de huidige marktwaarde. Het aandeel van Evergrande en zijn vastgoedbeheertak werd maandag geschorst, evenals dat van Hopson, in afwachting van een ‘aankondiging over een belangrijke overname’.

Nakend bankroet

De in geldnood verkerende vastgoedreus Evergrande probeert uit alle macht zijn bezittingen te verkopen in een poging een nakend bankroet af te wenden. Het bedrijf miste vorige maand 112 miljoen euro aan rentebetalingen op obligaties, maar kreeg daarvoor nog dertig dagen. Het grootste probleem zijn verborgen schulden. Zo bleek dat Evergrande garant stond voor een obligatie van 223 miljoen euro van Jumbo Fortune Enterprises, waarvan de hoofdsom maandag moest worden terugbetaald.

Een bankroet van Evergrande zou tot een domino-effect kunnen leiden in de Chinese vastgoedsector en zelfs in de brede economie. De vastgoedgigant heeft minstens 260 miljard aan schulden uitstaan, en tal van investeerders dreigen naar hun geld te kunnen fluiten. Het heeft ook zo’n vijfhonderd onafgewerkte bouwprojecten lopen, waarvoor honderdduizenden huizenkopers al aanbetalingen hebben gedaan. Zowat een kwart van de Chinese economie drijft op vastgoed.

De Chinese overheid moedigt staatsbedrijven nu aan om onderdelen van Evergrande over te nemen. Vorige week kocht een staatsbedrijf in Noord-China Evergrandes aandeel in een lokale bank, ter waarde van 1,3 miljard euro. Die moeten aangewend worden om leningen aan de bank terug te betalen. Een ander staatsbedrijf zou op het punt staan 1,6 miljard euro neer te tellen voor het voetbalstadion van Guangzhou FC, een van de grootste stadions ter wereld. Ook Evergrandes elektrischevoertuigentak en iconische kantoortoren in Hongkong staan te koop.

Met Hopsons cashinjectie kan Evergrande zijn dringendste schulden afbetalen, terwijl naar meer kopers voor onderdelen van het bedrijf wordt gezocht. De Chinese overheid probeert Evergrande naar alle waarschijnlijkheid gecontroleerd te ontmantelen om de schade voor huizenkopers en leveranciers te beperken en te voorkomen dat de onrust zich verder verspreidt. De Chinese vastgoedmarkt floreerde jarenlang dankzij goedkoop geld. Pekingis bang dat de hele sector nu als een kaartenhuisje ineenstort.

Experts wijzen erop dat Peking ook verantwoordelijk is voor Evergrandes neergang, door eerst jarenlang de vastgoedsector te stimuleren en dit jaar plots de regels aan te scherpen. Ondertussen worden sommige verstrengingen alweer wat losgelaten.

Verrassende koper

Hopson Development is een verrassende koper voor Evergrande Property Services, dat 450 miljoen vierkante meter aan vastgoed beheert. Evergrande Property Services is de tweede grootste vastgoedbeheerder van China, terwijl Hopson het dertiende grootste vastgoedbedrijf van China is. Maar Hopson presteerde de afgelopen tijd opmerkelijk beter dan zijn concurrenten, met een jaarlijkse omzetgroei van 63 procent in de eerste helft van 2021.

De vastgoedfamilie Chu is volgens Bloomberg 5,3 miljard euro waard. Pater familias Chu Mang Yee (62) blijft in tegenstelling tot veel Chinese vastgoedbazen meestal op de achtergrond, en wordt daarom de ‘onzichtbare magnaat’ genoemd. Hij behoort tot de zogenoemde ‘pokervrienden’ van Evergrandes oprichter Hui Ka Yan, een club vastgoedtycoons die in elkaars bedrijven investeren. Chu’s zoon is mede-eigenaar van Hopson, zijn dochter is voorzitter van de raad van bestuur.