‘Doe ’s avonds ook een ommetje na het werk zodat je echt thuis kunt komen om te ontspannen’: zo blijft thuiswerken haalbaar

Net nu we de kantoorbanden weer aanhalen, duwt het virus ons terug in ons thuiswerkhok. Hoe hou je het zo aangenaam mogelijk? ‘Contact houden met collega’s is nu ook weer niet zo onmogelijk.’

De koffie is er beter, je outfit doet er niet toe, files en treinvertragingen bestaan niet en tussendoor kun je pakjes ontvangen. Dankzij het virus ontdekten velen de voordelen van het thuiskantoor.

Leona Vanden Broecke (53) is bijvoorbeeld communicatiemedewerker bij VDAB. “Ik vind de tijdswinst heerlijk”, vertelt ze. “De treinrit naar mijn werk duurt ruim anderhalf uur. Sinds ik thuiswerk, zijn mijn dagen een pak lichter. De vrijgekomen tijd gaat naar wandelen, de honden uitlaten en vrienden zien. Van isolement heb ik geen last.”

Of Leentje Jult (43), die bij Onderwijsinspectie werkt. “Ik wil nooit terug naar elke dag op kantoor. Ik mis het spontane contact met collega’s wel, maar dat weegt niet op tegen de voordelen. Thuis kan ik me veel beter concentreren en de balans tussen privé en werk is een pak optimaler.”

Opluchting

Tegelijkertijd was het recent voor velen wel een opluchting om de baas weer recht in de ogen te kunnen kijken, te roddelen met collega’s en thuis te komen met de garantie dat het werk voor vandaag gedaan is. Voor ouders bleek de terugkeer naar kantoor regelrecht therapeutisch na het trauma van werken en opvoeden tegelijkertijd.

Maar net nu we de geneugten van werken op het werk herontdekken, verjaagt het virus de kantoormens opnieuw. Hoewel thuiswerk voor corona hemels klonk, zijn maar weinigen daar blij mee. Een bevraging van Tempo Team toont dat zes procent vier dagen per week thuis werken ziet zitten (DM 17/11).

Een cartoon inThe New Yorker vat samen waarom: een vrouw zit in haar sofa met de laptop en denkt: ‘Ik kan niet wachten tot het vijf uur is en ik de werkdingen kan wegklikken en Netflix kan aanklikken.’ De grens tussen privé en werk is zo vervaagd dat alles op den duur een eenzaam en irreëel computerspel lijkt.

Grootste introvert

Nog een groot nadeel, zo ontdekte zelfs de grootste introvert, is dat je belangrijke informatie mist. Een oogopslag, opgetrokken mondhoek of grap zeggen enorm veel over hoe het ermee staat in je team of tussen jou en je leidinggevende. “Dat connectieverlies is dé reden waarom we liefst niet de hele tijd telewerken”, zegt professor arbeidsgeneeskunde Lode Godderis (KU Leuven), lid van de expertengroep GEMS. “Wie thuis werkt, krijgt de indruk dat er in de werkcontext iets gebeurt waar je geen weet van hebt, misschien zelfs iets waardoor je kansen mist.”

Dit keer is er gelukkig hoop en advies. Zo sluiten crèches en scholen niet en is vergaderen met peutergekrijs niet aan de orde. “Omdat het echte contact zo belangrijk is, voorziet het GEMS-voorstel één kantoordag per week”, zegt Godderis. “Leidinggevenden moeten dat zo organiseren dat het een aangename en sociaal nuttige dag wordt.”

Telewerken is niet voor iedereen een pretje. Beeld © Stefaan Temmerman

Lorenzo Stefani (55), woordvoerder bij Touring, raadt aan ook met Skype contact te houden. “Het isolement is moeilijk. Maar als je met Skype Business werkt, kun je zien wie in je team wanneer beschikbaar is. Soms stuur ik een bericht om bij te kletsen. Dat helpt enorm.”

Om de scheiding tussen werk en privé scherp te houden adviseren (ervarings)experts een ‘kantoorsfeer’ en ‘kantoorritme’ te organiseren. Een aparte werkhoek met werkspullen duwt je mentaal in de werkzone. Ga niet in de zetel werken. Dat voedt het jetlagachtige gevoel dat werk en leven één vage vlek zijn.

Doe een ommetje

Ook je dag indelen alsof je naar kantoor gaat, is een protip. “Sta op, kleed je aan en ontbijt alsof je naar het werk gaat. Vertrek, maak een wandeling en keer terug in werkmodus”, zegt Godderis. “De tijd die je wint door vanuit bed het scherm open te klappen, weegt niet op tegen de mentale switch die je zo maakt. Doe ’s avonds ook een ommetje na het werk zodat je echt thuis kunt komen om te ontspannen.”

In de kantoordag zitten ook pauzes. “Las die thuis eveneens in, liefst door te bewegen. Zo krijgen je hersenen letterlijk en figuurlijk de nodige zuurstof”, zegt Jonas De Kerf (KU Leuven), die prestatie en productiviteit onderzoekt.

Wie thuis niet alleen is, spreekt best codes af. “Laat bijvoorbeeld de deur openstaan wanneer je beschikbaar bent en sluit hem wanneer dat niet zo is”, zegt De Kerf. “Ook met je oversten maak je vanaf nu maar beter heldere afspraken over thuiswerk. Want zoals voorheen wordt het nooit meer.”