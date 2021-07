Dodentol na ingestort flatgebouw in Miami loopt op tot 86, nog 43 mensen vermist

Twee weken lang hoopten de reddingswerkers nog mensen levend terug te vinden. Vanaf woensdag zou het onmogelijk zijn om nog overlevenden te vinden en schakelde de reddingsoperatie vooral over op het zoeken naar lichamen.

Toch botsten de reddingswerkers vrijdag op een klein mirakel. De kat van een familie die op de negende verdieping woonde, kon nog levend vanonder het puin worden gered. De kat, genaamd Binx, werd aan zijn familie teruggegeven. De vader van de familie is, samen met nog 42 anderen, nog vermist.

Het gebouw van twaalf verdiepingen stortte in op 24 juni. De oorzaak van de instorting is nog steeds niet helemaal duidelijk, al is intussen wel gebleken dat er in 2018 reeds werd gewaarschuwd voor grote structurele mankementen en schade aan het appartementencomplex.