Dodentol blijft oplopen na verwoestende aardbeving in Turkije en Syrië, meer dan 2 miljoen mensen dakloos in Turkije alleen

Op 6 februari troffen twee aardbevingen met magnitudes van 7,7 en 7,6 het zuidoosten van Turkije en het noorden van Syrië. Intussen is in totaal al sprake van meer dan 57.000 mensen die het leven lieten. Alleen al in Turkije is ook al sprake van meer dan 2 miljoen mensen zonder een dak boven hun hoofd. Velen wonen in tijdelijke tentenkampen en andere soorten verblijven.

Nog meer ellende

Gisteren vielen bij een storm in het Turkse aardbevingsgebied minstens vijftig gewonden en ook een dode, meldde de Turkse minister van Volksgezondheid Fahrettin Koca. De storm in de regio Kahramanmaras, die zwaar getroffen werd bij de aardbevingen, heeft vooral mensen die in tenten en wooncontainers wonen getroffen, meldt persagentschap DHA. Minstens 170 tenten zijn beschadigd geraakt. Door de sterke wind vielen brokstukken van beschadigde gebouwen op de tentenkampen. Half maart veroorzaakte zware regenval overstromingen in de regio. Toen kwamen minstens achttien mensen om.

Overlevers van de aardbevingen eten 's avonds samen in een tent na het vasten op de laatste dag van de ramadan in Adiyaman, Turkije. Beeld van 20 april. Beeld Getty Images

Verkiezingen

Turkije maakt zich intussen op voor verkiezingen. Na twintig jaar aan de top van de Turkse politiek te staan, eerst als premier en vervolgens als president, staat de 69-jarige Recep Tayyip Erdogan voor een moeilijke campagne. Naast beschuldigingen van slecht crisisbeheer na de aardbevingen, heeft het land ook te maken met een inflatie van ongeveer 50 procent.

Minister van Binnenlandse Zaken Soylu liet aan ‘CNN Türk’ nog weten dat voor de presidents- en parlementsverkiezingen van 14 mei speciale veiligheidsmaatregelen genomen zullen worden in het rampgebied, zonder in detail te gaan. Zowel in scholen als containers zal er gestemd kunnen worden.

Door de ramp zag de ramadan er dit jaar anders uit in Turkije. Het Suikerfeest, het einde van de vastenmaand, begon in het land op vrijdag en wordt minder uitbundig gevierd dan voorgaande jaren.

Een vader en zijn zoon buiten tussen de puin van vernielde gebouwen in het Turkse Antakya. Beeld van 5 april. Beeld AFP

Een klein speelterrein opgezet voor kinderen tussen het puin van vernielde gebouwen in de Syrische stad Aleppo. Beeld van 21 april. Beeld AFP

Puin ruimen in het Turkse Kahramanmaras. Beeld van 4 april. Beeld AFP