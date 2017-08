Dodental Harvey loopt verder op

30.000 mensen moeten hun huis uit, omdat het waterniveau de komende dagen nog zal stijgen als gevolg van de regen, verwachten de Amerikaanse autoriteiten. Duizenden hulpverleners, onder wie medewerkers van de Nationale Garde, politie, reddingswerkers en burgers proberen met helikopters, boten en speciale trucks die door het water kunnen rijden mensen te redden, die vast zitten in hun huis in Houston. Harvey is de krachtigste orkaan die Texas bereikte in meer dan vijftig jaar.

"We komen er sterker uit"

De Amerikaanse staten Texas en Louisiana, die zwaar getroffen zijn door Harvey, kunnen op de volledige steun rekenen van de federale regering. Het herstel en heropbouw voor de getroffen regio's zal lang en zwaar zijn, zei president Donald Trump maandag in het Witte Huis. "We slaan er ons door, we komen hier sterker uit."



De president zei dat hij en zijn team "100 procent met hen waren", verwijzend naar de inwoners van de zuidelijke staten die nu al dagenlang geteisterd worden door zware regenval en stormweer. "Alles wat kan, stel ik ter beschikking van de lokale overheden."



Nu komt het erop neer om de mensen in veiligheid te brengen die nu nog in gevaar zijn, aldus nog Trump, die ondanks het zware herstel dat voor de boeg staat, positief naar de toekomst kijkt. "We slaan er ons door, we komen hier sterker uit. En geloof me, we zullen groter, beter en sterker zijn dan ooit. De wederopbouw zal beginnen. En uiteindelijk zal het iets speciaal worden", gaf de president nog mee, die in zijn ambtswoning geflankeerd werd door de Finse president Sauli Niinistö.