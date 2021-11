Dodelijkste ongeluk met migranten op Kanaal ooit, zeker 27 mensen verdronken

Zeker 27 mensen zijn om het leven gekomen, nadat een boot met migranten woensdag voor de kust van het Franse Calais is gekapseisd. Het is het dodelijkste ongeluk met migranten op het Kanaal in de geschiedenis, aldus de Franse kustwacht in Calais. De kans is bestaande dat nog meer lichamen van verdronken migranten geborgen worden, melden de Franse autoriteiten. Voorlopig zijn twee mensen levend uit het water gehaald.

Rond 14 uur sloeg een visser alarm omdat hij in de buurt van een leeg rubberbootje vijftien bewegingsloze lichamen in het water zag drijven. Drie verschillende reddingsdiensten en helikopters zijn ingeschakeld om de opvarenden van het omgeslagen bootje te redden, maar in het koude water zijn de overlevingskansen klein.

Sommige migranten zijn bewusteloos uit het water gehaald. Niet uitgesloten is dat er meer doden gevonden worden. De Franse president Emmanuel Macron sprak eerder over zeker 31 doden, onder wie ook vrouwen en kinderen. Dat werd later op de avond door de Franse autoriteiten bijgesteld naar 27 doden. Er zouden 2 mensen gered zijn. De Franse minister van Binnenlandse Zaken Gerald Darmanin begaf zich woensdagavond nog naar Calais.

De gezonken boot zou mogelijk aangevaren zijn door een “groot schip”. De lokale Franse omroep La Voix Du Nord meldt op basis van bronnen dat het mogelijk om een containerschip ging. De autoriteiten hebben hier nog niets over gemeld.

Een journalist van persbureau Reuters had vanochtend ochtend een opblaasbootje met ruim veertig migranten richting het Verenigd Koninkrijk zien vertrekken. Lokale vissers zeiden dat ze meerdere bootjes hadden gezien, waarschijnlijk omdat het woensdag kalm en helder genoeg op zee was om de oversteek naar de Britse kust te wagen.

“We kunnen ons niet vaak genoeg uitspreken over het criminele karakter van de smokkelaars die deze overtochten organiseren”, aldus Darmanin op Twitter. Het bureau van de openbare aanklager in Duinkerken stelt een onderzoek naar mogelijke doodslag en mensensmokkel in. Ook premier Jean Castex betreurde op Twitter “deze tragedie”.

Hoewel de Franse autoriteiten regelmatig kampen van migranten en vluchtelingen in de buurt van Calais ontruimen, blijft deze route naar het Verenigd Koninkrijk populair. Dit jaar waagde een recordaantal mensen mede door goede weersomstandigheden een poging het Kanaal over te steken: in totaal telden de Franse autoriteiten meer dan 31.500 pogingen. Meer dan 14.000 mensen, twee keer meer dan vorig jaar, bereikten dit jaar de Britse kust: begin deze maand maakten zelfs 853 migranten op één per dag de oversteek.

Vorige week haalde de Franse keten voor sportartikelen Decathlon in zijn winkels in Calais en omgeving de verkoop van kajaks en andere vaartuigen stop om te voorkomen dat migranten in opblaasbare bootjes de levensgevaarlijke overtocht maken. De doden van woensdag niet meegeteld zijn er volgens de Franse autoriteiten sinds januari dit jaar zeven migranten op het Kanaal omgekomen of vermist geraakt.

Volgens een bron dicht bij de zaak waren er ongeveer vijftig mensen aan boord van de boot die uit Duinkerken was vertrokken. De Britse premier Boris Johnson roept een crisisoverleg bijeen, meldt Downing Street. Bedoeling is om de omstandigheden van het ongeval te onderzoeken.