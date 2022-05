Dodelijk, succesvol en spotgoedkoop: Oekraïense drones wekken het afgrijzen van Rusland op

Hobbydrones van 500 euro die vanop kleine hoogte een granaat laten vallen op een Russisch legervoertuig ter waarde van 750.000 euro en zich bliksemsnel weer uit de voeten maken. Het is een bijzonder eenvoudige, én goedkope manier van oorlogsvoering die op het Oekraïense slagveld steeds vaker met succes wordt ingezet. Tot afgrijzen van Rusland.

Tientallen video’s van succesvolle drone-aanvallen staan er op de YouTube-pagina van Aerorozvidka – Oekraïens voor ‘luchtintelligentie’. De organisatie werd in 2014 opgericht door een groep IT’ers en drone-hobbyisten, en later geïntegreerd in het Oekraïense leger, maar vandaag presenteert ze zich nog altijd als ‘oorlogsstart-up’.

De video’s, die ook gretig op sociale media worden gedeeld als propagandamiddel, tonen hoe al sinds het begin van de invasie in Oekraïne drones behalve om vijandelijke posities te verkennen ook snel, goedkoop en zonder veel risico worden ingezet om grote schade aan te richten aan Russisch militair materieel.

Zo is op een van de beelden te zien hoe een drone een VOG-17-fragmentatiegranaat van amper 350 gram laat vallen op een Russisch legervoertuig. Drie soldaten die nog snel proberen in te stappen en te vluchten, rijden net op het verkeerde moment achteruit, waardoor de granaat pal door het open dakvenster valt en binnen in de truck ontploft. De drie militairen kunnen hun voertuig nog gewond verlaten, hun latere lot is niet bekend.

Militaire experten en analisten zien dit soort kleinschalige, maar toch succesvolle aanvallen steeds belangrijker worden. Drones die een granaat of mortier vanuit de lucht op een doelwit droppen werden eerder al wel door rebellengroepen ingezet in Irak en Syrië, vandaag lijken ze pas echt hun plek op het slagveld gevonden te hebben.

Vooral de kostenefficiëntie lijkt doorslaggevend. Aerorozvidka werkt voor een groot deel met crowdfunding in het buitenland, en zet verschillende types drones in. Die gaan van kleine hobby-exemplaren die ook u en ik in de winkel kunnen kopen voor 500 tot 1.000 euro, tot de duurdere octocopters met acht propellers van om en bij de 10.000 euro per stuk. Geen onaardig bedrag, maar leg dat naast de 750.000 euro die een gepantserd BMP3-infanteriegevechtsvoertuig kost, en de rekening is snel gemaakt.

Een drone met acht propellers en daaronder een aangepaste anktitankgranaat op een foto gedeeld door Aerorozvidka. Beeld rv

3D-geprinte vinnen

Doordat de toestellen zo licht zijn – kleine drones met vier propellers wegen niet veel meer dan 1 kilogram, een grotere drone met acht propellers ongeveer 5 kilogram – zijn ze voor de vijand bijna onmogelijk te zien of te horen.

Onderaan wordt een kleine hoeveelheid munitie gehangen, een granaat of mortier, vaak aangepast met 3D-geprinte vinnen om de valstabiliteit te verbeteren en beter te kunnen mikken. Vanop tientallen tot honderden meters worden één of twee granaten gelost die ondanks hun kleine springlading – een VOG-17 bevat slechts 36 gram explosief materiaal – een destructieve impact kunnen hebben wanneer ze raak treffen.

(Opgelet, onderstaande beelden kunnen als schokkend worden ervaren)

Ook Russische tanks zijn niet veilig voor de drones, waarbij zelfs nog oude granaten uit het Sovjet-tijdperk worden bovengehaald. Uit beelden blijkt het vaak te gaan om RKG-3-antitankgranaten, die al in 1950 hun intrede deden en normaal gezien door een soldaat naar een tank worden gegooid. Indien juist gemikt is de krachtige explosie in staat door 20 centimeter pantser te dringen, maar wel met een aanzienlijk risico voor de militair die slechts op enkele meters afstand staat. Al vanaf de jaren 60 werden de granaten net om die reden vaak vervangen door antitankraketten met een veel groter bereik.

Vandaag nemen drones de taak van de soldaat over en blijken de granaten opnieuw van nut. Wegens het grotere gewicht van de RKG-3 – ongeveer 1 kilogram – worden meestal de grotere en duurdere drones met acht rotoren gebruikt, maar het principe blijft hetzelfde: de drone gaat boven een tank hangen en laat de granaat simpelweg vallen. Ook in dit geval zijn de granaten aangepast met 3D-geprinte vinnen.

Quads

De kleine drones kunnen de andere, meer traditionele manieren van oorlogsvoering niet vervangen, wel aanvullen. Al in maart bleek Aerorozvidka bijvoorbeeld bijzonder effectief in het tegenhouden van de befaamde Russische colonne van meer dan 60 kilometer lang ten noorden van Kiev. Met quads voerden de militairen uit de organisatie ‘s nachts raids uit, waarbij ze in sneltempo drones met warmtecamera’s de lucht instuurden om de Russische pantservoertuigen op te sporen en uit te schakelen.

Vandaag blijft de methode dus effectief in de Donbas, naast de steeds zwaardere artilleriewapens die vanuit het westen richting slagveld worden verscheept.