Dodelijk marburgvirus voor het eerst vastgesteld in West-Afrika, één dode gemeld

In de Guineese prefectuur Guéckedou, in het zuiden van het land, hebben dokters de zeer besmettelijke marburgkoorts vastgesteld bij een patiënt die ondertussen overleden is. Het nieuws werd bevestigd door het Pasteur-instituut in de Senegalese hoofdstad Dakar. Door de gelijktijdige strijd tegen het coronavirus wordt het indammen van de uitbraak bemoeilijkt in Guinee, dat twee maanden geleden pas een einde kon maken aan de ebola-epidemie.

De plaatselijke gezondheidsautoriteiten proberen iedereen op te sporen die in contact is geweest met de patiënt.

Het marburgvirus is een zeldzame maar zeer besmettelijke ziekteverwekker en kwam voornamelijk voor in het midden en oosten van Afrika. De symptomen zijn hoge koorts, hevig braken en bloed in de ontlasting. De ziekte is in de meeste gevallen dodelijk, en een vaccin bestaat niet. Een gezond persoon kan binnen de week overlijden aan het virus, belangrijk is daarom de patiënt te isoleren en alle nauwe contactpersonen op te sporen. Het virus dankt haar naam aan de Duitse stad Marburg, waar het in 1967 voor het eerst onderzocht werd.

Koundou

De WHO heeft tien artsen naar Koundou, het gebied waar de eerste patiënt is aangetroffen, gestuurd. Omdat Gueckedou, de stad waar de patiënt overleed, een drukke plaats is die veel handelsverkeer vanuit het nabijgelegen Sierra Leone en Liberia trekt, worden grenscontroles verscherpt.

Guinee heeft ervaring met ebola, dat uit dezelfde familie als Marburg komt. Een epidemie van ebola in hetzelfde gebied waar nu het Marburg-virus is opgedoken, heeft van 2014 tot 2016 zeker 11.325 mensen het leven gekost. Eerder dit jaar stak ebola opnieuw de kop op, met in totaal twaalf sterfgevallen. Die uitbraak heeft Guinee twee maanden geleden onder controle gekregen.

Apen en vleermuizen

Net als ebola springt Marburg via besmette gastdieren, zoals apen en fruitetende vleermuizen, over op de mens. Mensen steken elkaar vervolgens aan, bijvoorbeeld als ze bij het verzorgen van de lijken van overledenen in contact komen met lichaamsvloeistoffen van de overledene. In tegenstelling tot ebola is er voor Marburg geen vaccin of behandeling beschikbaar. Het ziekteverloop wordt gekenmerkt door hoge koorts, diarree en interne bloedingen.