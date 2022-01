Dode en drie gewonden bij schietpartij in Duitse universiteit, ook 18-jarige schutter overleden

Het incident deed zich voor in een aula van de universiteit van het Duitse Heidelberg, in de deelstaat Baden-Württemberg. De aanvaller, een 18-jarige die in Mannheim gewoond heeft, opende er het vuur. Hij beschikte over twee lange geweren die hij in het buitenland heeft gekocht.

De politie zette in eerste instantie alle straten af rondom Neuenheimer Feld, waar het incident plaatsvond. Even na 15 uur kwam het bericht dat alle gevaar geweken is en dat er geen tweede dader is. Op het Neuenheimer Feld bevinden zich wetenschappelijke faculteiten en een ziekenhuis van de Universiteit van Heidelberg.

Vier personen raakten bij de schietpartij zwaargewond. Een van hen, een jonge vrouw, bezweek enkele uren later aan haar verwondingen.

UPDATE 2 #Heidelberg, #NeuenheimerFeld: Vier Personen, z.T. schwer verletzt, aktuell besteht keine Gefahr mehr, Täter tot - es wird von Einzeltäter ausgegangen.

Bürgertelefon 0621/174-5055 für Angehörige eingerichtet! pic.twitter.com/t7DPvAPzuh — Polizei Mannheim (@PolizeiMannheim) 24 januari 2022

Over het motief van de schutter bestaat nog geen duidelijkheid. Kort voor de feiten zou hij “een persoon” een Whatsapp-bericht gestuurd hebben waarin hij schreef “dat mensen nu bestraft moeten worden”.

Het is nog te vroeg om conclusies te trekken over de motieven van de veronderstelde dader, zei procureur Andreas Herrgen. Hij zegt geen weet te hebben van eerdere veroordelingen.

Het nieuws over het bericht via Whatsapp moet nog verder gecheckt worden, aldus politiecommissaris Siegfried Kollmar. “We zullen zijn entourage nu moeten doorlichten”, klonk het. De politie zal onderzoek voeren naar de plaatsen waar de jongeman geweest is en met wie hij gesprekken voerde. In het bericht schreef de dader verder nog dat hij graag op zee begraven wil worden.

Aanslagen

Duitsland is de afgelopen jaren herhaaldelijk opgeschrikt door aanslagen. Die waren doorgaans het werk van jihadisten of rechtsextremisten. Zo vielen in 2016 nog twaalf doden toen een moslimextremist inreed op een kerstmarkt in Berlijn. Hij gebruikte een vrachtwagen.

Schietpartijen op scholen of andere onderwijsinstellingen zijn in Duitsland een zeldzaamheid, maar ze komen wel voor. Zo opende een oud-scholier in 2009 het vuur in een school in Winnenden, een andere plaats in Baden-Württemberg. Meerdere scholieren en docenten kwamen om het leven.

Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op www.zelfmoord1813.be.