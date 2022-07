Dochter van ter dood veroordeelde VUB-professor: ‘Mijn onschuldige, gemartelde papa hangt als de politiek niet alles doet wat ze kan’

Parlementsleden in de Commissie Buitenlandse Zaken stemmen vandaag over een verdrag tussen België en Iran dat de gevangenenruil mogelijk maakt. Wanneer Iran zo de in ons land voor een verijdelde bomaanslag veroordeeld Assadolah Assadi ‘terugkrijgt’, zou dat de kans vergroten dat Iran de terdoodveroordeelde Zweeds-Iraanse arts en VUB-gastprofessor Ahmadreza Djalali (50) vrijlaat. Hij zit al zes jaar in een Iraanse cel voor ‘spionage’.

Djalali’s vrouw, dochter en zoon wonen in Zweden en volgen het Belgische nieuws op de voet. “Onze levens zijn al zes jaar geruïneerd”, zegt zijn dochter, die liever niet met haar voornaam in de media komt. “Het enige wat ons recht houdt, is de massale steun, vooral vanuit België. Het doet ons zoveel dat al die mensen achter ons staan. Dat is een enorme brok menselijkheid waar wij ons in dit onmenselijke verhaal aan vastklampen. Hou daar alsjeblieft niet mee op.”

En nu dus een politieke demarche, met een mogelijk verdrag tussen Iran en België dat zou kunnen leiden tot een gevangenenruil. Hoe hoopvol stemt dit u?

“We zijn blij dat er moeite wordt gedaan, maar ik zal pas echt hoopvol durven zijn als mijn vader op een vliegtuig uit Iran richting Europa zit. Dan pas zullen we de woorden, beloftes en inspanningen van politici en diplomaten echt kunnen geloven. Er is ons al vaak verteld dat de EU, België en Zweden actie ondernemen, maar het was blijkbaar nog niet genoeg. Wij proberen hoopvol te zijn, maar dat is moeilijk omdat dit al zes jaar aansleept en er al vaker hoop was die dan weer verdampte.”

Verschillende politici in België en elders en ook leden van de Iraanse oppositie verzetten zich tegen het verdrag tussen België en Iran dat nu voorligt omdat daardoor de terrorist Assadi wellicht vrij kan komen. Hoe kijkt u daarnaar?

“Wij zijn het gezin van een ter dood veroordeelde onschuldige man, geen politici. De exacte politieke details van dit soort demarches kennen wij meestal niet en vernemen we via de media. We willen dan ook niet ingaan op de kritiek nu. Behalve dan dat we aan de critici willen vragen om zich één moment te proberen voor te stellen dat hun papa gemarteld wordt, ze hem niet kunnen spreken en hij ieder moment kan worden geëxecuteerd. Want dat is de realiteit. Er is geen grijze zone. Hij is geen celstraf aan het uitzitten. Hij is een terdoodveroordeelde in Iran. Als politiek en diplomatie niet alles doet wat ze kunnen dan zal mijn onschuldige, gefolterde papa opgehangen worden.

“En denk aan mijn broertje, die vier was toen mijn vader tijdens een bezoek aan Iran is opgepakt. Hij is nu tien. Al meer dan de helft van zijn leven heeft hij zijn vader niet gezien en stilaan wordt het onmogelijk om hem af te schermen voor de ware toedracht. Dat kind moet op tv zien dat zijn vader binnen de week gedood kan worden, zoals in mei, toen Iran de executie aankondigde. Iedere verjaardag, iedere keer dat hij een wens mag doen, vraagt mijn broer maar één ding en dat is zijn vader weerzien.”

Beeld BELGA

Weten jullie waarom de executie afgelopen mei niet doorging zoal aangekondigd?

“Nee. De executie werd aangekondigd in het nieuws, het was menens. Dat zeiden ook zijn advocaten. Het was wel niet de eerste keer dat Iran aankondigde de straf uit te voeren. In november 2020 kregen we van zijn advocaat te horen dat ze hem zouden overbrengen naar de gevangenis waar alle executies worden uitgevoerd. Dat was een van de zwaarste dagen in deze nachtmerrie. Ik vernam het via het nieuws op mijn telefoon.

“Nu horen we dat de executie in mei is uitgesteld, maar ze is zeker niet afgelast. Dat merken wij ook aan hoe het contact met ons loopt. Sinds november 2020 mag hij ons niet meer direct spreken. Het enige korte contact dat er soms nog is, is wanneer onze familie in Iran met hem mag bellen en ze twee telefoons tegen elkaar houden zodat we kort iets kunnen zeggen. Het doet veel om zijn stem te horen. En wij vertellen hem over de enorme steun.”

Hoe is hij eraan toe?

“Slecht, zo horen we via familie in Iran en contacten van medegevangenen. Hij kreeg een paar maanden geleden een noodoperatie maar mocht niet herstellen in het ziekenhuis. Hij moest, met zijn wonden net genaaid, meteen terug naar zijn veel te kleine cel. Hij wordt soms maanden in isolatie gehouden onder het dreigement dat ze ons iets zullen aandoen en we weten ook dat hij er medisch slecht aan toe is. Hij heeft te weinig witte bloedcellen, wat op leukemie kan wijzen, en zijn immuniteit is fel verzwakt.”

Iran gebruikt hem als pasmunt in onderhandelingen over Iraanse gevangenen. Gelooft u dat dat land hem ooit zou vrijlaten?

“Ja. Hij zou niet de eerste gevangene of gijzelaar zijn die Iran uiteindelijk vrijlaat. Zijn advocaten, die in Iran een nieuw proces bepleiten, zeggen dat het kan als de EU voldoende politieke en diplomatieke inspanningen doet. Hij is een Europees burger en een arts die zijn leven inzette om mensenlevens te redden. Hij was nooit bezig met politiek, weigerde te spioneren voor Iran en is tijdens een nepproces waarin de straf vooraf vaststond ter dood veroordeeld. Op het moment dat Iran hem doodt, heeft de EU een van haar burgers niet beschermd tegen het allerergste.”