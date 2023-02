Dochter Britse smokkelaar geeft kunstschat terug aan Cambodja en hoopt vervolging te voorkomen

Een fonkelende schat van gouden koningskronen, halskettingen, armbanden, riemen, oorbellen en amuletten, deels meer dan 1.200 jaar oud, is teruggekeerd naar Cambodja. De 77 kroonjuwelen behoorden tot de nalatenschap van de notoire Britse kunsthandelaar, vervalser en smokkelaar Douglas Latchford, die ruim twee jaar geleden is overleden.

Zijn dochter besloot diens hele collectie terug te geven aan Cambodja om verdere vervolging van de familie te voorkomen.

De kostbare voorwerpen uit de pre-Angkor- (550-800 na Christus) en Angkor-periode (900-1500 na Christus) van de Khmer-cultuur zijn grotendeels onbekend onder deskundigen. Naast fraaie sierraden van diverse koninklijke families bestaat de schat uit grote gouden oorbellen, vermoedelijk ter decoratie van standbeelden, en een zware schaal die waarschijnlijk massief goud is.

Cambodjanen kunnen de schat tijdelijk bewonderen in het Nationaal Museum, waarna de voorwerpen in een kluis verdwijnen in afwachting van een eigen gebouw. “Ik ben heel blij”, zegt de jonge monnik Chhan Rithseyha op de trap van het museum. “Onze Khmer-voorouders hebben die voorwerpen gemaakt voor ons, de generaties na hen.” Verderop jubelt studente geschiedenis Yang Sopha: “Fantastisch dat die spullen terugkomen.”

In geheim overgevlogen

Het goud is vrijdag in het geheim overgevlogen van Londen naar de Cambodjaanse hoofdstad Phnom Penh, waar een onderzoek is gestart naar de herkomst van de sierraden. De kans is groot dat die zijn geplunderd uit tempels tijdens de chaotische jaren tachtig en negentig toen een burgeroorlog woedde in Cambodja. Latchford werd voor zijn dood vervolgd door de VS wegens smokkel, fraude en het plunderen van Cambodjaanse kunstschatten.

“Ik wist niet wat ik zag”, zegt onderzoeksleider Brad Gordon in de hal van het museum. De Amerikaanse advocaat, die vloeiend Khmer spreekt, onderhandelt uit naam van de Cambodjaanse regering met buitenlandse musea en particuliere verzamelaars over teruggave van geroofde kunstschatten. “We wisten uit zijn boeken en mails dat Latchford goud had, maar we wisten niet hoeveel.”

Afgelopen zomer kreeg Gordon op een parkeerplaats in Engeland vier verhuisdozen van de dochter overhandigd. “Daarin zat de schat, los verpakt in papiertjes.” Gordon onderhandelt ook met haar over teruggave van ruim honderd standbeelden, die Latchford vaak eerst uitleende aan bekende westerse musea en daarna voor miljoenen euro’s aanbood aan verzamelaars.

James Clarck

Cambodja boekte eind vorig jaar al een succes met de terugkeer van dertig geroofde standbeelden uit de VS. Grotendeels afkomstig van IT-miljardair James Clark, die voor 33 miljoen euro bij Latchford had gekocht ter decoratie van zijn penthouse in Miami. Dit voorjaar krijgen die een feestelijk onthaal in Phnom Penh, samen met een groep beelden die uit Engeland terugkeert.

In een persbericht roept de Cambodjaanse minister van Cultuur Phoeurng Sackona alle musea en verzamelaars in de wereld op om mee te werken met haar onderzoeksteam. “Dat is niet alleen een nobele bijdrage aan onze cultuur, maar ook aan het welzijn van een natie die decennia van burgeroorlog en een genocide door de Rode Khmer heeft doorgemaakt.”

Niet alle verzamelaars en musea werken mee, merkt Gordon. Zo eist bijvoorbeeld het Metropolitan Museum of Art in New York, met een van de grootste collecties Khmer-kunst ter wereld, dat Cambodja maar moet bewijzen dat hun herkomstdocumenten niet kloppen. Om dat voor elkaar te krijgen werkt het onderzoeksteam onder meer samen met voormalige tempelrovers die spijt hebben gekregen van hun daden. Die nemen de kunstdetectives mee naar overwoekerde tempels in de jungle waar zij ooit eigenhandig dat ene beeld hebben uitgehakt dat nu in een museumzaal in New York staat.