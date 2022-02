Docent LUCA School of Arts op non-actief gezet na berichten over grensoverschrijdend gedrag

Enkele collega’s hadden eerder al een bezorgde brief gestuurd naar de decaan van LUCA. “De aantijgingen betreffen geen consensuele relaties tussen docenten en studenten (alsof die überhaupt kunnen bestaan) maar wel degelijk seksuele intimidatie en seksuele aanranding”, aldus de brief.

“Het is op geen enkele manier toelaatbaar om W. op LUCA School of Arts te laten functioneren. Een school moet een ruimte zijn waar studenten zich zonder uitzondering veilig kunnen voelen”, klonk het onder meer.

Lees ook Ongerustheid over docent LUCA School of Arts met verleden van grensoverschrijdend gedrag

De decaan liet aanvankelijk weten niet bevoegd te zijn om op te treden tegen feiten die zich buiten de school en in het verleden hebben afgespeeld.

Nu grijpt de school toch in. “De docent neemt geen onderwijstaken meer op tot de situatie is uitgeklaard”, zegt Henk Vermeulen, woordvoerder van LUCA School of Arts. “Deze preventieve maatregel zegt niets over schuld of onschuld. We willen de rust op de campus vrijwaren zodat de lessen geen hinder ondervinden. Het is onze prioriteit dat LUCA een plek is waar iedereen zich veilig kan voelen.”

W. geeft sinds oktober les in Brussel, maar vanwege corona waren dat bijna uitsluitend digitale lessen. Binnenkort zou daar verandering in komen.