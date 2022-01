DNA-onderzoek linkt wereldwijde toename van auto-immuunziektes aan westers dieet

Er zijn meer dan 150 auto-immuunziektes bekend, gaande van diabetes type 1 over reumatoïde artritis, inflammatoire darmziekte en multiple sclerose, tot coeliakie en lupus. Bij al deze ziektes raakt het immuunsysteem in de war en valt het gezond weefsel aan in plaats van het lichaam te beschermen tegen schadelijke indringers.

Het aantal gevallen van auto-immuunziekte neemt toe. Geschat wordt dat het aantal gevallen wereldwijd toeneemt met 3 à 9 procent per jaar. “In het westen begon het aantal gevallen ongeveer veertig jaar geleden sterk te stijgen”, zegt onderzoeker James Lee van het Francis Crick Institute in Londen in The Observer. “Maar nu zien we deze ziektes ook opduiken in landen waar dergelijke ziektes eerder nooit werden vastgesteld.”

Fast food

Naar de oorzaak wordt veel onderzoek verricht. De meeste wetenschappers denken dat omgevingsfactoren een rol spelen. “De menselijke genetica is in de voorbije decennia niet veranderd”, zegt Lee. “Dus er moet iets veranderen in de buitenwereld dat onze aanleg om een auto-immuunziekte te ontwikkelen doet toenemen.”

Lee en collega Carola Vinuesa vonden aanwijzingen dat die wijzigingen te vinden zijn in het voedingspatroon. Dat zou verklaren waarom auto-immuunziektes ook in andere delen van de wereld opduiken nu meer en meer landen westerse eetgewoonten overnemen en de populariteit van fastfood groeit.

“Fastfood ontbeert belangrijke ingrediënten, zoals vezels”, zegt Vinuesa. “Er is bewijs dat deze verandering het microbioom van de mens verandert, de verzameling micro-organismen in de darmen die een sleutelrol spelen bij het regelen van verschillende lichaamsfuncties. Die veranderingen in ons microbioom wekken dan auto-immuunziektes op.”

De wetenschappers benadrukken dat ook de individuele vatbaarheid een rol speelt. “Als je niet een zekere genetische gevoeligheid hebt, zal je niet noodzakelijk een auto-immuunziekte krijgen, hoeveel Big Macs je ook eet”, zegt Vinuesa. “Aan de opmars van fastfoodketens kunnen we niet veel doen. Dus is het belangrijk dat we de genetische mechanismen proberen te begrijpen die ten grondslag liggen aan auto-immuunziekten.”