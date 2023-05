Divers, slim en verrassend: hoe de Canon van Vlaanderen behoedzaam langs alle valkuilen slalomt

De kritiek vooraf klonk luid, maar de Canon van Vlaanderen is een overtuigend en divers werkstuk geworden. Zal de politiek de verleiding kunnen bedwingen om hem alsnog te misbruiken?

Meteen wanneer dinsdagmiddag de langverwachte Canon van Vlaanderen wordt voorgesteld, brandt er een nieuwsgierige ambiance los op sociale media. Dat behalve de verwachte hoofdpunten - de Eburonen in Tongeren, de Guldensporenslag -, ook bijvoorbeeld de Ronde van Vlaanderen of de lintbebouwing een van de zestig vensters met uitzicht op de geschiedenis mogen vullen, wekt verbazing. Maar toch vooral waardering. In het eerste uur na de lancering gaat de site met de presentatie van de Canon even plat, wellicht ten gevolge van de grote belangstelling.

Daarmee is alvast een antwoord gegeven op de vraag waarom zo’n canon nodig is. Omdat er blijkbaar een ruime vraag is naar een leidraad bij de complexe geschiedenis die zich mede heeft afgespeeld in de ruimte die wij nu als Vlaanderen kennen. De manier waarop je die missie formuleert luistert nauw. Het idee van de Canon komt uit de Vlaams-nationalistische koker van de N-VA, die de creatie doordrukte in het bestuursakkoord van de regering-Jambon. De Canon moest een instrument worden om “de Vlaamse cultuur complexloos te kunnen beleven”.

Die oorspronkelijke identitaire bedoeling leidde tot grote scepsis in het historische veld. Uiteindelijk zouden alleen de Leuvense hoogleraar Emmanuel Gerard (als voorzitter) en zijn Gentse collega Jan Dumolyn als historici toetreden tot het wetenschappelijke comité. Vele andere geschiedkundigen verenigden zich in principiële kritiek op het concept. Die werd het luidst vertolkt door een groep historici onder leiding van Jo Tollenbeek. In een uitvoerig standpunt van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Wetenschappen en Kunsten waarschuwden zij voor de canon als “exponent van een assertieve identiteitspolitiek” en “een project dat enggeestigheid uitstraalt, vanuit een exclusief en eenzijdig denken.”

Nu de canon er is, lijkt die kritiek in ruime mate voorbarig geweest te zijn. Het project valt uiteen in 60 vensters, met personen, voorwerpen of gebeurtenissen, waaraan een belangrijk aspect van de geschiedenis kan worden opgehangen. Begonnen wordt met het einde van de ijstijd die bewoning in onze streken mogelijk maakt, zo’n 12.000 jaar geleden, het voorlopige eindpunt is de reuzenoptocht in Borgerhout als toonbeeld van de superdiverse stedelijke realiteit in Vlaanderen. Daarmee is meteen duidelijk dat de makers niet geïnteresseerd zijn in de constructie van een ‘zuivere’, exclusieve identiteitsgeschiedenis.

In meerdere opzichten divers

Het overigens knap uitgevoerde vensteridee komt oorspronkelijk uit Nederland, waar een commissie onder leiding van mediëvist Frits Van Oostrom al in 2006 een canon afleverde. Maar de Vlaamse volgelingen leerden uit de fouten van hun noordelijke voorgangers. De Nederlandse canon diende al een update te krijgen in 2019 omdat de oorspronkelijke selectie te eenzijdig mannelijk werd bevonden, alsook te weinig divers en te onkritisch voor sommige thema’s, zoals de gaswinning.

Dat lijkt de Canon van Vlaanderen slimmer aan te pakken. De bloemlezing is in meerdere opzichten divers. De middeleeuwse Vlaamse stedencultuur wordt bijvoorbeeld gekoppeld aan contacten met de moslimwereld. En hoogtepunten uit de hoge cultuur staan naast fenomenen uit de populaire cultuur: niet alleen de beroemde oudste Nederlandse woorden ‘hebban olla vogala’ krijgt een venster, maar ook het Vlaamse woord ‘goesting’. Die cultuur blijft ook niet beperkt tot kunst en literatuur, ook sport (De Ronde), tv (Paula Sémer), popmuziek (Rock Werchter) en koken (Ons kookboek) horen erbij. Dat niet alleen vanzelfsprekende namen een venster krijgen, maar ook minder bekenden, zoals de verbrande ‘heks’ Cathelyne Vanden Bulcke en de Congolese intellectueel Paul Panda Farnana, scherpt de nieuwsgierigheid.

Critici zullen opmerken dat dat Congolese item de kolonisatie wel erg behoedzaam behandelt. Er is sprake van “wreedheden op grote schaal” onder het regime van Leopold II, meer verheldering ontbreekt. Anderzijds wordt die duistere bladzijde niet afgewimpeld als ‘Belgisch en niet Vlaams’ zoals sommige nationalisten nog weleens doen. Die andere kritische punten - de collaboratie in de Tweede Wereldoorlog en de rol in de Jodenvervolging - krijgen elk een venster, waarbij de waarheid niet verbloemd wordt.

Het verhaal van Vlaanderen

Dat alles maakt het moeilijk voor nationalistische politici om de canon als instrument te gebruiken voor het eigen ideologische project. Vooraf bezwoer commissievoorzitter Gerard al dat hij zich niet voor de ideologische kar zou laten spannen. Uit de officiële opdracht vanwege minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) was elke verwijzing naar ‘identiteit’ al bij voorbaat netjes verwijderd. De canon moest “een bijdrage aan het collectief geheugen en aan de dialoog tussen alle inwoners” worden.

Zo lijkt de canon voorlopig dezelfde weg op te gaan als Het verhaal van Vlaanderen. Begonnen als identitair symboolproject, vooraf met kritiek overladen, en mede door slimme, tegendraadse keuzes toch door publiek en pers omarmd. Maar net als bij Het verhaal lijkt ook de verrassende, brede selectie in de canon politici er niet van te weerhouden om toch te proberen de canon te recupereren. “De Vlaamse Canon werd de voorbije jaren zo vaak afgekraakt. Het werkstuk is er nu, het is indrukwekkend en we mogen er fier op zijn”, zei onderwijsminister Weyts bij de voorstelling. En die fierheid slaat voor hem wel degelijk ook “op de inspanningen van onze ouders en voorouders die ons de huidige welvaart hebben gebracht. Met die fierheid is volgens mij niets mis.”