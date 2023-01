Dit zijn de vijf meest veelbelovende nieuwe elektrische auto’s

Na twee jaar pauze is er vanaf dit weekend opnieuw een Autosalon op de Heizel. Wat zijn de nieuwste elektrische exemplaren en wat heb je eraan?

BMW iX1: check eens bij uw baas

De BMW iX1 lijkt als twee druppels water op de niet-elektrische publiekslieveling BMW X1 en heeft een vermogen van 313 pk. Dat is hoger dan de grotere BMW iX3 (286 pk), die in ons land zeer populair is als bedrijfswagen.

De Beierse constructeur belooft een actieradius van 440 kilometer, bijna zo goed als de populaire BMW iX3. Met een prijskaartje van 57.950 euro is deze nieuwe telg duur, maar al goedkoper dan die grotere BMW iX3 (71.000 euro). Doorgaans zijn het overigens geen particulieren die dat soort bedragen ophoesten: het gros van de elektrische auto’s bij ons zijn bedrijfswagens.

De BMW iX1. Beeld rv

BMW belooft dat het honderd procent groene elektriciteit in zijn fabrieken gebruikt en de batterijen recycleert. Uit de vergelijkingstool van ngo Transport & Environment blijkt dat een wagen van dit type in een gemiddeld scenario zo’n 73 procent minder ton CO2 uitstoot over de hele levenscyclus dan hetzelfde type auto op benzine.

“Hoogst aantrekkelijk”, aldus TopGear.

Tesla Model S Plaid: peper in snelheid en prijs

De Amerikaanse pionier presenteert het blitse nieuwe Model S Plaid op het Autosalon als “een ongekend niveau van luxe en prestatie”. Met een acceleratie van 0-100 km/u in 2,1 seconden en 1020 pk is de vijfdeurs hatchback de snelst accelererende wagen die momenteel in productie is.

De S Plaid heeft een rijbereik van 600 kilometer en kan een topsnelheid van 322 kilometer per uur halen. Het prijskaartje is al even gepeperd: 139.990 euro. “Bloedsnel en spotgoedkoop rijdt de S Plaid records bij elkaar”, oordeelt nochtans expertenblog Autoblog.nl. Maar dat is dan in vergelijking met de nog duurdere elektrische Porsche Taycan.

Tesla Model S Plaid. Beeld rv

De ecologische verdienste van de nieuwe Tesla Model S Plaid is niet alleen grote hoeveelheid uitgespaarde CO2, maar ook de psychologische overtuigingskracht. Met de eerste Tesla sloeg Musk het idee aan diggelen dat elektrische auto’s zo ongeveer een fata morgana waren. Model S Plaid kiepert ook het riedeltje ‘je raakt er nergens mee en ze zijn sloom’ de vuilnisbak in.

Polestar 3 SUV: ontzettend slim

In de Heizel is het nieuwste model te bewonderen van Polestar, het elektrische automerk van Volvo. Het is een elektrische SUV en de technische evenknie van de Volvo X90. De SUV heeft een vermogen van 490 pk, een acceleratie tot 96 km/u in 4,6 seconden en een topsnelheid van 209 km/u. En hij valt op door een groot rijbereik: 610 kilometer volgens de Zweedse constructeur. Zo weerlegt ook deze Europese auto het idee dat je met een elektrische bolide vooral stilstaat. “Je verwacht een ontzettend slimme auto met veel vermogen. Die verwachting maakt hij waar”, oordeelt TopGear.

Polestar 3 SUV. Beeld rv

De eerste Belgische leveringen zijn gepland voor deze herfst. Prijzen weerspiegelen het grote bereik: ze starten vanaf maar liefst 89.000 euro.

Zoals de SUV van BMW stoot je met deze Polestar op het einde van de rit ongeveer 73 procent minder CO2 uit volgens de analysetool van Transport & Environment. Ook benadrukt Polestar dat het sleutelt aan een compleet klimaatneutrale auto tegen 2030, dat het batterijen steeds meer recycleert en herbestemt en dat het zeldzame aardmetalen duurzaam op de kop tikt.

R5 Prototype: stadsauto met knipoog

Op het Autosalon staat de conceptcar R5 van Groupe Renault te blinken: een stadsauto in drie- of vijfdeursversie. De Franse autobouwer heeft duidelijk naar de Italiaanse concurrentie gekeken. Net als de populaire Fiat500e grijpt de elektrische R5 terug naar het verleden: het model is een knipoog naar de iconische Renault 5, die verkocht werd tussen 1972 en 1985 en tussen 1984 en 1996.

R5 Prototype. Beeld rv

Renault mikt op een elektrische motor met een vermogen van 136 pk en een rijbereik van zo’n 400 kilometer. Het R5 Prototype, “een hele verbetering tegenover de saaie (elektrische) Renault Zoe”, aldus Autoevolution.com, gaat in de loop van 2024 in productie. Een richtprijs is nog niet bekend. Wellicht komt die in de buurt van de Renault Zoe, die rond de 36.000 euro kost. Vraag is of het Franse model het succes van de Italiaan kan evenaren. Dat wordt niet makkelijk, want de Fiat 500e heeft ondertussen Tesla verslaan als meest verkochte elektrische auto in Europa.

Met een kleine elektrische wagen stoot je volgens Transport & Environment over een hele levenscyclus zeker 66 procent minder CO2 uit dan met eenzelfde model op benzine.

MG4: betaalbaar uit China

De nieuwe MG4 van het Chinese SAIC is een compacte middenklasser van een goede 30.000 euro, vergelijkbaar met de prijs van een basis-VW Golf. “Die compacte en goedkopere Chinese modellen komen er nu snel aan”, zegt autojournalist Tony Verhellen. “Ze kunnen door hun scherpe prijzen aantrekkelijk zijn voor particuliere kopers.”

De nieuwe MG 4 is verkrijgbaar met 170 pk of 204 pk en een rijbereik van respectievelijk 350 en 450 km. “Dit is een directe concurrent van de Volkswagen ID.3”, schrijft Autogids. “Maar dan aan scherpere prijzen.” De standaardversie van de MG4 is de uwe voor 30.785 euro. Ter vergelijking: een Volkswagen ID.3 heb je vanaf 45.000 euro.

De MG4. Beeld rv

Ook het Chinese Build Your Dreams of BYD werkt aan de droom van betaalbaar elektrisch rijden. Het hightech bedrijf dat al meer dan 1 miljoen elektrische personenwagens produceerde, stelt op het Autosalon een nieuwe elektrische SUV, een sedan en een hybride voor. En wellicht komt BYD binnenkort naar Europa met Atto 2, een elektrische stadsauto van 70 of 176 pk met een rijbereik van zo’n 350 kilometer. Die zou niet veel meer dan 25.000 euro kosten, al is dat nog niet bevestigd. Ter vergelijking: de Dacia Spring, de goedkoopste elektrische auto bij ons, kost 17.000 euro.