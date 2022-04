Dit zijn de nieuwe uniformen voor het Belgisch leger: ‘Belangrijk dat ook vrouwen zich goed voelen’

Het nieuwe uniform werd voorgesteld tijdens een persconferentie op de Koninklijke Militaire School in Brussel in aanwezigheid van Defensieminister Ludivine Dedonder.

De hele operationele uitrusting, kledij en accessoires, wordt vernieuwd: op wol gebaseerde onderkledij, regenkledij, kogelvrije vest, helm en rugzak. Bij het ontwerp was er speciale aandacht voor de vrouwelijke militairen. Minister Dedonder legt uit waarom: “Maar tien procent van de Belgische militairen zijn vrouwen, dat is te weinig. Wij denken aan hen. Bij het ontwerp van het nieuwe uniform is er extra rekening gehouden met de morfologie. Er is een heel breed gamma nu aan maten, zowel voor mannen als voor vrouwen. Het is belangrijk dat vrouwen zich goed voelen in het uniform.”

Minister van Defensie Ludivine Dedonder mocht vandaag de nieuwe gevechtsuniformen voor het Belgische leger voorstellen. Beeld Photo News

De overheidsopdracht werd binnengehaald door een consortium van twee Belgische bedrijven, Sioen en Seyntex, die allebei verschillende onderdelen van het uniform produceren, en één Amerikaans bedrijf, Crye Precision, dat het patent heeft op de camouflagekleur. De volgende 15 jaar zal het consortium de kleerkast van de soldaten vullen. Het totale budget bedraagt 410 miljoen euro. “In de keuze heeft vooral de kwaliteit een rol gespeeld”, stelt kolonel Geert Bouchez. “Dat speelde voor 70 procent mee, de prijs voor 30 procent.”

“Vernieuwing is altijd een goede zaak, maar hier is het vooral belangrijk dat we nu een uniform hebben dat aanpasbaar is aan de omstandigheden. Het is een soort kleerkastprincipe, verschillende laagjes, echt topmateriaal”, aldus een tevreden kolonel Bouchez.

Vanaf november begint de wissel van de kledij. Tien weken later zullen 25.000 militairen een nieuw uniform hebben.